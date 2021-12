In arrivo il nuovo manga di Seishi Kishimoto (fratello del creatore di Naruto)

Seishi Kishimoto, il fratello gemello del celebre autore di Naruto, sta per lanciare un nuovo manga fantasy di combattimento intitolato Monster no isha.

Il nuovo manga di Seishi Kishimoto

La serie sta per debuttare ufficialmente attraverso il servizio di applicazione digitale di Manga Box o sul sito web dedicato (raggiungibile cliccando qui) e qui di seguito possiamo guardare in anteprima la pagina a colori del primo capitolo del nuovo manga:

Sebbene non goda dell’enorme successo planetario che si è guadagnato il fratello Masashi con Naruto, Seishi ha nel suo sacco un buon roster di serie realizzate nel corso della sua carriera da professionista, segnaliamo: 666 Satan (dal 2001 al 2008), Blazer Drive (da 2008 al 2011), Crimson Wolf (dal 2011 al 2013), Sukedachi Nine (dal 2014 al 2016), Mad Chimera World (dal 2017 al 2019).

Tutte le opere citate sono fra l’altro edite in Italia: vi invitiamo a provare lo stile del maestro con il 1° numero di Crimson Wolf

In merito a Masashi Kishimoto, invece, egli è autore di Naruto e attualmente sceneggiatore del sequel ufficiale, Boruto: Naruto Next Generations.

Naruto

Naruto è stato realizzato da Masashi Kishimoto dal 1999 al 2014 all’interno della rivista Weekly Shonen Jump (Shueisha). Con 700 capitoli pubblicati e 72 volumi totali, l’opera è interamente disponibile in Italia sotto l’etichetta di Planet Manga.

Invitiamo ad acquistate qui su Amazon la guida al manga ufficiale adatta a tutti gli appassionati.

Le due serie animate ovvero Naruto e Naruto Shippuden inglobano in totale ben 720 episodi. In Italia Naruto è stato trasmesso interamente. Shippuden invece conta, per ora, 393 episodi.

Boruto: Naruto Next Generations

Boruto: Naruto Next Generations è un manga disegnato da Mikio Ikemoto (assistente di Masashi Kishimoto durante la serializzazione di NARUTO) e scritto da Ukyo Kodachi sino al Capitolo 51 (assistente di Kishimoto durante la realizzazione della sceneggiatura del film di “Boruto: Naruto the Movie”).

Masashi Kishimoto ha ricoperto il ruolo di supervisore sino al Capitolo 51 divenendo sceneggiatore dal Capitolo 52.

L’opera si pone come seguito al manga NARUTO. Attualmente sono stati pubblicati 64 capitoli, e i primi 59 sono raccolti in 15 volumi. In Italia il manga è edito da Planet Manga con i primi 13 numeri (recuperate qui il 13° su Amazon se foste intenzionati a comprarlo).

In Giappone sono stati pubblicati cinque romanzi. Si ispirano all’arco iniziale dell’anime di Boruto: Naruto Next Generations sino a che non ha raggiunto gli eventi di Boruto: Naruto the Movie. Planet Manga ha già pubblicato tutti i volumi che sono disponibili per l’acquisto.

La serie animata di Boruto: Naruto Next Generations, prodotta da Studio Pierrot e trasmessa ogni domenica su TV Tokyo, ha raggiunto i 227 episodi. È visibile in Italia attraverso la piattaforma on-demand digitale di Crunchyroll.

Qui di seguito una sinossi di Boruto: