Nella prima stagione di Stranger Things Nancy e Steve avevano iniziato una relazione, terminata negli episodi successivi a causa dell’avvicinamento tra la sorella di Mike e Jonathan, il fratello di Will. Sino all’inizio della quarta stagione i due sono rimasti insieme, superando non poche difficoltà, alcune legate al Sottosopra, altre personali. Tra queste, la partenza di Jonathan e la sua famiglia nel finale della terza stagione.

Nancy e Jonathan in Stranger Things

La relazione a distanza intrapresa durante la quarta stagione ha creato un forte distacco tra Nancy e Jonathan. Nancy non ha più le idee chiare, anche perché nel corso degli episodi dell’intera serie i tre personaggi coinvolti sono cresciuti e cambiati. La sorella di Mike e Steve, con Jonathan lontano, hanno avuto l’opportunità di tornare a condividere dei momenti insieme per la prima volta dalla seconda stagione. Ciò ha dato ai fan una conferma sulla trasformazione interiore di ogni personaggio. Ora l’interprete di Nancy, Natalia Dyer, ha detto la sua sul triangolo amoroso venutosi a creare in Stranger Things 4.

In Stranger Things Nancy sceglierà Jonathan o Steve?

Nel corso di un’intervista con Variety, riportata anche da screenrant.com, Natalia Dyer ha detto la sua sulle possibili intenzioni di Nancy con i personaggi di questo triangolo:

È davvero difficile. Non lo so. Sembra che abbia una relazione da un bel po’: forse adesso ha bisogno di un po’ di tempo per scoprire sé stessa. È un po’ complicato. Qualunque cosa accada, spero che lo faccia con integrità. Penso solo che ora sia più forte e sicura di sé stessa, quindi qualunque cosa decida di fare, lo farà per le giuste ragioni.

Parlando del rapporto con Steve, Natalia Dyer ha aggiunto:

Queste due persone si preoccupano l’una dell’altra, ed è sempre stato così, nonostante i cambiamenti. Che cos’è e come definire questo rapporto non lo so, ma vediamo i due personaggi incontrarsi di nuovo dopo essere cresciuti e aver attraversato molte cose insieme nella vita. Davvero, non ho idea di dove andrà a finire, ma apprezzo che si preoccupino ancora l’uno dell’altra.

Ricordiamo che tutti gli episodi di Stranger Things 4 (su Amazon potete acquistare la maschera di Stranger Things) sono disponibili su Netflix.