Iron Man Mark 85 “I Am Iron Man” – S.H.Figuarts: Recensione

In questa recensione andremo a parlare dell’ultima armatura denominata Iron Man Mark 85 che abbiamo visto utilizzare da Tony nell’ultimo scontro con Thanos in Avengers: Endgame. Questa speciale uscita chiamata “I Am Iron Man” (Io sono Iron Man) oltre ad avere le parti danneggiate, è tratta nel momento in cui il nostro eroe in ginocchio usa le Gemme dell’Infinito per sconfiggere tutto l’esercito di Thanos schioccando le dita e sacrificando se stesso.

Il personaggio

Iron Man sul grande schermo è interpretato da Robert Downey Jr. Sopravvissuto allo snap di Thanos durante il drammatico finale di Avengers Infinity War, si ritrova alla deriva nello spazio con Nebula a bordo della Milano (l’astronave dei Guardiani della Galassia). I due vengono salvati da Captain Marvel e riportati sulla Terra. Dopo un lasso temporale di 5 anni, il buon Tony riesce a costruire una bussola che permetterà ai nostri eroi sopravvissuti di viaggiare nel tempo attraverso il Regno Quantico, recuperare le gemme e salvare l’intero universo. Come ormai tutti sappiamo, il film è il canto del cigno di Tony Stark, che per sottrarre dalla morte tutti decide di sacrificare se stesso schioccando le dita con la famosa frase “… io sono Iron Man” in risposta al Titano Pazzo Thanos.

Confezione e Blister

Il packaging di questo Iron Man Mark 85 è perfettamente in linea con le confezioni della linea S.H. Figuarts ed è realizzato in cartoncino con una vetrina centrale realizzata in plastica trasparente che ci consente sin da subito di intravedere una parte del contenuto. Il layout grafico è di colore rosso con le scritte dorate che richiamano l’armatura di Iron Man. Nella parte frontale troviamo l’immagine di Iron Man e ai margini estremi sono collocati i vari loghi dell’azienda, della Marvel e il bollino olografico di qualità che certifica e identifica il prodotto come originale.

Il retro della confezione include una serie d’immagini ufficiali che preannunciano il contenuto con i vari accessori e le pose possibili da ricreare grazie anche al diorama che trovate incluso nella confezione. All’interno vi sono due blister che andiamo ora ad analizzare nel dettaglio: Nel primo, oltre la figure di Iron Man con il volto di Tony Stark, ci sono il casco dell’armatura, due cannoni blaster, un pugno chiuso della mano sinistra, una mano destra aperta con l’effetto dei fulmini e una seconda mano destra mentre sta eseguendo lo “snap”. Nella scatola, ovviamente, troviamo anche un foglietto d’istruzioni che se non siete tanto pratici vi consigliamo sempre di utilizzare per come sostituire le parti di ricambio onde evitare rotture accidentali.

Il prodotto

La struttura di Iron Man è davvero buona, infatti possiede tutti gli snodi classici delle S.H.Figuarts compreso lo snodo a farfalla alla spalla, la rotazione delle braccia e dei polsi, quella del bacino e la mobilità del tronco che è ottima. Sia le braccia sia le gambe hanno un eccellente piegamento e tutta la figure riesce a muoversi senza alcun impedimento. Il painting (salvo qualche tenue sbavatura trascurabile) è davvero buono, con colori che sono azzeccatissimi e ricalcano alla perfezione il modello visto in su schermo. Possiamo notare anche che per conferire alla figure maggiore realismo sia stata utilizzata una colorazione opaca in modo tale da renderla maggiormente “sporca” all’occhio.

Pensiamo che sia stata davvero ottima l’idea di inserire un diorama per rendere più realistica la posa finale da far assumere al nostro eroe, peccato solo per l’assenza di un supporto per poter creare qualche altra posa come quella in volo in alternativa, ma pensiamo che la maggior parte di noi lo esporrà in ginocchio. Nota a margine…ma perché, cara Tamashii non hai inserito dei led nel torace e nelle gemme? Sarebbe stata davvero una cosa fortissima!

La nostra video recensione

Conclusioni

Si tratta di una action figure ben realizzata con un corpo già collaudato e utilizzato in altre versioni di Iron Man ma che per la prima volta viene proposto in versione danneggiata. Proprio questa particolare caratteristica è il vero punto di forza del nostro eroe che grazie al diorama e agli extra che abbiamo trovato all’interno potremmo permetterci di ricreare l’iconica scena del suo sacrificio per salvare l’universo da Thanos. Acquisto assolutamente consigliato ai fan di Iron Man ma anche ai fan dei Vendicatori.

Iron Man Mark 85 “I Am Iron Man” Edition è già disponibile nei negozi a un prezzo indicativo di 109.90 €.

Tamashii Nations è distribuita in Italia da Cosmic Group.

Come sempre a ogni fine recensione v’invitiamo a seguirci sul canale Youtube di Cultura Pop per essere sempre aggiornati su tutti i video che usciranno sulle nostre amate figure.