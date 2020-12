Justice League – Brian M. Bendis è il nuovo scrittore, chiude Justice League Dark

Con l’ufficializzazione delle uscite previste per marzo negli Stati Uniti avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, il nuovo universo DC inizia a delinearsi in maniera più netta dando il via alla nuova era ribattezzata Infinite Frontier. Uno dei cambiamenti, che vi avevamo già riportato in attesa di conferma, più importanti è senz’altro quello legato a Justice League che godrà di un nuovo importante team creativo composto da Brian M. Bendis ai testi e David Marquez alle matite.

La nuova Justice League

Brian M. Bendis prenderà ufficialmente le redini di Justice League a partire dal #59, previsto per marzo nelle fumetterie americane, accompagnato dall’ottimo David Marquez ai disegni. Quella che si prospetta è un vero e proprio rilancio per il gruppo principale della DC con un radicale cambiamento della formazione.

La nuova Justice League infatti sarà composta da: Superman, Batman, Hawkgirl, Aquaman, Green Arrow e Black Canary. A sorprendere però sono i 3 nuovi membri Hyppolita (la madre di Wonder Woman), Black Adam e Naomi, il personaggio creato da Bendis nel 2018 per la sua etichetta Wonder Comics.

Da quello che traspare dalla sinossi, molto generica dell’albo, sarà proprio una minaccia proveniente dalla dimensioni originaria di Naomi ad essere il primo nemico della rinnovata Justice League!

Justice League Dark, cancellata

L’annuncio del nuovo corso di Justice League reca con sé però anche una notizia meno positiva ma in linea con la riorganizzazione della proposta editoriale della casa editrice.

Justice League Dark, una delle migliori serie attualmente sugli scaffali targata DC, chiuderà o meglio chiuderà come serie a sé stante trovando posto in appendice proprio alla nuova Justice League scritta sempre dall’ottimo Ram V, autore che sta crescendo esponenzialmente, e illustrata dal brasiliano Xermanico visto recentemente all’opera su Wonder Woman e Aquaman.

Zatanna e John Constantine si mettono in viaggio scoprendo che un alleato, e a volte nemico, è risorto dalle fiamme. Mentre una leggenda è stata distrutta, un’altra è orribilmente cambiata mentre Merlino mette in moto un piano che potrebbe distruggere l’umanità.

DC’s Infinite Frontier, le serie già annunciate