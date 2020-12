Justice League – prime pagine del rilancio di Brian M. Bendis

Justice League, come precedentemente riportatovi, verrà rilanciata a marzo mese in cui partirà la nuova era editoriale DC denominata Infinite Frontier. Più precisamente a partire da Justice League#59, alle redini della testata arriverà Brian M. Bendis, dopo due anni alla guida di Superman e Action Comics, accompagnato da David Marquez alle matite.

L’arrivo del nuovo team creativo coincide anche con una rinnovata line-up per il gruppo che comprenderà Superman, Batman, Hawkgirl, Aquaman, Green Arrow e Black Canary e 3 sorpredenti nuovi membri: Hyppolita (la madre di Wonder Woman), Black Adam e Naomi, il personaggio creato dallo stesso Bendis nel 2018 per la sua etichetta Wonder Comics.

Nella tarda serata di ieri sono trapelate le prime tavole del rilancio in bassa definizione che confermano quanto già annunciato dalla sinossi dell’albo ovvero che il primo nemico che questa “nuova” Justice League affronterà arriverà direttamene dalla dimensione natale di Naomi. Non manca inoltre, come nella migliore tradizione Bendis, il momento di confronto con lunghi dialoghi fra i personaggi (e un inedito Flash con camice da laboratorio).

Eccovi le tavole:

Chi è Naomi?

Naomi è stato uno dei primi personaggio creati nel 2018 da Brian M. Bendis, insieme a David F. Walker e Jamal Campbell, appena arrivato in DC per la linea Wonder Comics. È stata protagonista di una miniserie di 6 numeri ed poi comparsa in Superman e Young Justice.

La serie verrà riproposta a gennaio in volume da Panini DC Italia.

Ricordiamo che per The CW si sta sviluppando insieme ad Ava DuVernay una serie TV con protagonista proprio Naomi e una serie tv con protagonista la Wonder Girl brasiliana Yara Flor.

DC’s Infinite Frontier, le serie già annunciate