Kevin Feige parla del ritorno di Daredevil, Luke Cage e Jessica Jones

Nella nottata italiana è stata pubblicata una lunga intervista concessa da Kevin Feige a Deadline di presentazione di WandaVision (ormai vicinissima al debutto su Disney+) in cui il capo dei Marvel Studios ha spaziato in lungo ed in largo sul futuro cinematografico e televisivo della Marvel e dei suoi personaggi.

Impossibile in questo senso, con il nuovo debutto televisivo della Marvel, non parlare di quello che il così detto Defenderverse concertato dai Marvel Studios anzi più precisamente da Marvel Television con Netflix e di cui facevano parte Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones, Iron Fist e The Punisher.

Feige si è soffermato proprio sul loro possibile ritorno o su un loro possibile impiego nei futuri progetti del Marvel Cinematic Universe.

Assisteremo ad un ritorno di Luke Cage e Jessica Jones?

Kevin Feige ha confermato che il “palinsesto” per il prossimo biennio è stato già abbondantemente confermato ma “mai dire mai” quando si tratta dei personaggi Marvel.

Queste le parole di Feige su una domanda diretta sul tanto vociferato ritorno dei diritti dei personaggi Netflix alla Marvel:

Fra il San Diego Comic-con dello scorso anno e il Disney Investor Day di qualche settimana fa direi che abbiamo molto su cui concentrarci e da sviluppare al meglio. Ma lavoro con questi personaggi da parecchio e non si sa mai quando potrebbero spuntare o tornare utili.

Ricordiamo che oltre a varie voci su revival, cammei e simili quello più insistente, ma stemperatosi negli ultimi mesi, riguarda una possibile apparizione di Daredevil interpretato ovviamente da Charlie Cox in Spider-man 3.

