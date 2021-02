La nuova funzione Download For You di Netflix è ora disponibile

Netflix ha introdotto una nuova funzione Download for You per gli utenti a partire da ieri, 22 febbraio 2021. Download for you è una nuova funzionalità che consente a Netflix di scaricare automaticamente programmi TV e film sullo smartphone di un utente, in base alla cronologia di visualizzazione e alle preferenze del profilo dell’abbonato. Netflix ha iniziato a testare questa nuova funzione alla fine del 2020. Download for You è un’espansione della già esistente funzione Smart Download, che Netflix ha lanciato nel 2018-2019.

La funzione Smart Download di Netflix era una funzione utile che consentiva agli utenti di scaricare automaticamente gli episodi di una serie TV in visione sul proprio smartphone o tablet, eliminando automaticamente i vecchi episodi già visti. Tuttavia, Download for You è qualcosa di molto più aggressivo, poiché gli episodi saranno scaricati sui dispositivi in maniera automatica. Netflix ha sottolineato che gli utenti saranno in grado di controllare la quantità di contenuti video scaricati sul proprio dispositivo e che gli utenti devono anche attivare manualmente la funzione Download for You dal menu delle opzioni, e potranno anche scegliere le dimensioni di download da uno fino a cinque GB. Quella di Netflix è sicuramente una mossa ad alto rischio, poiché ipotesi sbagliate richiederanno agli utenti di intervenire manualmente e interrompere il processo. Sarà molto interessante vedere come reagiranno gli utenti a questo.

Patrick Flemming, direttore dell’innovazione di prodotto di Netflix, ha rilasciato una dichiarazione, affermando: “Siamo entusiasti di presentare Downloads For You. Le persone che scelgono questa nuova funzionalità avranno programmi o film scaricati automaticamente sui loro dispositivi, con consigli basati sui loro gusti“. Questa non sarà la prima innovazione prevista da Netflix per questo 2021, infatti quest’anno verrà implementata in tutto il mondo un’opzione shuffle, che consentirà a Netflix di inserire un titolo consigliato, o presente nella Lista dell’utente, nella scaletta di streaming, facendolo, quindi, partire in automatico.