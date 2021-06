Attraverso il sito ufficiale dell’editore sono state rese note leuscite Panini Comcis del 17 giugno 2021. Da segnalare il decimo volume di Rick and Morty e, per l’universo narrativo di Star Wars, il romanzo di The Mandalorian.

Recuperate le novità Panini Comics annunciate per luglio 2021 con il nostro articolo dedicato.

Le uscite Panini Comics del 17 giugno 2021

La Spada Selvaggia di Conan (1988 – II)

Autori: Gary Kwapisz, Charles Dixon, Ernie Chan

20.5×27.5, C., 336 pp., col., € 28

Prezzo: 28,00 € (acquista online)

La vita di Conan prende una piega oscura in queste avventure all’insegna dell’acciaio e della magia. Prima il Cimmero viaggerà nel cuore della natura selvaggia del Kush, poi si dovrà alleare con delle creature, più bestie che uomini, per salvare un compagno in pericolo di vita. Infine, il ritorno delle Donzelle di ferro sarà molto meno pacifico di quello che Conan aveva programmato!

Rick and Morty 10

Autori: Tini Howard, Kyle Starks, Marc Ellerby, Jarrett Williams, AA.VV.

17×26, B., 144 pp., col., € 13

Contiene: Rick and Morty #45/50

Nuove avventure mai viste in TV per il degenerato Rick Sanchez e il suo timido nipote Morty Smith! La strabiliante serie a fumetti tratta da Rick and Morty arriva al numero 50, e per l’occasione una serie di autori incredibili si riuniscono per festeggiare la coppia più folle del piccolo schermo! Inoltre, giorni della marmotta, mondi popolati soltanto da alluci, bambini spaziali giganti e altro ancora!

Matana 4 (Il mondo di Rat-Man 10)

Autori: Leo Ortolani

18×26, S., 32pp., col., € 3

Quando hai l’occasione di guardare negli occhi l’uomo che vuoi uccidere, ti fai sempre una domanda: sarà più veloce a sparare? Non c’è altro modo per scoprirlo che sfidarlo in duello. Speranza contro El Muerto. E Matana? Matana porta i popcorn.

Star Wars: L’Alta Repubblica 3

Autori: Cavan Scott, Ario Anindito

17×26, S., 24 pp., col., € 3

Contiene: Star Wars: The High Republic (2020) #3

Sulla Città nelle Nuvole, le cose si sono messe male per Luke, Lando e la Principessa Leia, che si ritrova congelata in una lastra di carbonite! Su Naboo, invece, Darth Vader sta per apprendere alcuni sconvolgenti segreti sull’amata Padmé Amidala.

Star Wars Romanzi: The Mandalorian

14.4×21.6, B., 192 pp., col., € 22

Contiene: Star Wars: The Mandalorian Junior Novel

Dopo la caduta dell’Impero e prima dell’arrivo del Primo Ordine, un cacciatore di taglie solitario conosciuto solo come il Mandaloriano è il più temuto della Galassia. La nuova taglia che vuole incassare è su un bambino molto speciale… che decide di proteggere a ogni costo! La serie TV blockbuster in tutto il mondo diventa un romanzo che ne adatta la prima stagione in prosa per i lettori di tutte le età.

The Weatherman 2

Autori: Jody LeHeup, Nathan Fox

17×26, C., 208 pp., col., € 24

Contiene: The Weatherman (2019) #1/6

Nathan Bright, meteorologo su Marte, è il bersaglio di una caccia all’uomo che attraversa la Galassia. Accusato di aver ucciso 18 miliardi di persone, Nathan non ricorda niente di questo orrore,, ma deve tornare sulla Terra, la scena del crimine, per cercare di espiare le colpe del passato… e impedire un altro attacco terroristico altrettanto catastrofico!

Le uscite Panini Magazine del 17 giugno 2021

Spider-Man Il Giornalino! 16

In regalo: il super lancia dardi di Spidey!

21×28, S., 32 pp., col., € 4,90

Masha e Orso magazine 3

In regalo: la fantastica click!

23×29, S., 32 pp., col., € 4,90

Miraculous Ladybug Magazine 2

In regalo: una fantastica sorpresa di Miraculous Ladybug!

21×28, S., 32 pp., col., € 4,90

Lego: Assembla, Attacca e Corri!

€ 14,90