LEGO City | I migliori set da regalare a Natale

Natale si avvicina e non è mai troppo presto per iniziare a scegliere i regali di Natale. Se tra coloro i quali riceveranno un vostro regalo ci sono appassionati e costruttori di città in mattoncini, tra i vari set del tema LEGO City ce ne sono alcuni particolarmente adatti ad espandere le nostre città in continua costruzione. Ne abbiamo selezionati alcuni per voi: siete pronti a scoprirli insieme a noi?

I migliori regali di Natale del tema LEGO City

LEGO City #60271 Piazza principale

Il set include un municipio, una piazza, un palco per i concerti, un classico diner e una stazione del tram, oltre a vari veicoli tra cui la limousine del sindaco, una moto, un elicottero, un quad e il carrettino del tuttofare. Il playset include inoltre ben 14 minifigure!

VEDI SU lego.com

LEGO City #60292 Centro città

Il set include una pizzeria, un’isola ecologica, un autolavaggio, una stazione di ricarica per veicoli elettrici, un dojo per arti marziali e un parco con giostra, oltre a ben 8 minifigure, un bambino e un cane guida, tutte complete di accessori. Le nuove basi stradali costruibili LEGO City incluse possono essere collegate alle basi stradali di altri set per ampliare la città. I veicoli inclusi sono un camion, un veicolo elettrico, una moto e una bici.

VEDI SU lego.com

LEGO City #60306 Shopping street

Il set è ricco di caratteristiche e funzioni. Ne fanno parte un negozio di biciclette e un parco con un fitness center all’aperto. Fanno parte del set anche una bici, un’auto sportiva e un camion di servizio con gru, oltre a ben sei Minifigure. Grazie alle piattaforme stradali costruibili LEGO City incluse, il set può essere collegato alle basi stradali di altri set per ampliare la città.

VEDI SU lego.com

LEGO City #60290 Skate Park

Il set include tutti gli elementi necessari per ricostruire gare ed esibizioni di pattinaggio, tra cui una quarter pipe, una rampa, un’altalena e una grind rail. Grazie alla piattaforma stradale costruibile LEGO City inclusa, il set potrà essere collegato alle basi stradali di altri set LEGO City per ampliare la città. Il set include le Minifigure di un atleta di BMX, di freestyler su sedia a rotelle e di uno skateboarder. Fa parte del set anche il pickup dello sponsor, con tanto di lattine di energy drink.

VEDI SU lego.com

LEGO City #60282 Unità di comando antincendio

Il set include la classica autopompa con piattaforma aerea funzionante e un robot pompiere dotato di un cannone che spara elementi d’acqua. Fanno inoltre parte del set un laboratorio scientifico con fiamme e quattro Minifigure.

VEDI SU lego.com

LEGO City #60215 Caserma dei Pompieri

Il set comprende una caserma dei vigili del fuoco a 3 livelli con ufficio, sala relax e torre di avvistamento, un piccolo molo e un garage separato con una grande porta d’ingresso e una piattaforma d’atterraggio per il drone staccabile dotato di rotori funzionanti e macchina fotografica. Include anche un fuoristrada antincendio con estintore spara-bottoncini e un mattoncino luminoso e sonoro funzionante, oltre a uno scooter acquatico, quattro minifigure e il cane dei pompieri.

VEDI SU lego.com

LEGO City #60139 Centro di comando mobile

Il grande camion del Centro di comando mobile della Polizia è dotato di motrice staccabile con lo spazio per due Minifigure nell’abitacolo, di rimorchio con all’interno una sala di monitoraggio con schermi, antenna satellitare, tetto apribile, porte laterali e rampa posteriore, area di magazzinaggio per la moto e gli attrezzi e una funzione di evasione dalla cella, più l’ATV dei ladri. Include quattro minifigure e un cane della polizia.

VEDI SU lego.com

LEGO City #60246 Stazione di Polizia

Il set contiene una stazione di polizia con riflettore dotato di mattoncino luminoso e un’auto della polizia con sirena e mattoncino sonoro, più un fuoristrada, una motocicletta e un drone di sorveglianza. La stazione è dotata di cella esplodente, di due veicoli della Polizia veicoli e sono be sei le Minifigure incluse, oltre a 2 cani.

VEDI SU lego.com

LEGO City #60198 Treno merci

Il set permette di costruire e far girare sui binari il modello di un potente Treno merci. Inclusi nel set troviamo un locomotore con telecomando Bluetooth a 10 velocità completo di cabina di guida accessibile, un carro gru con braccio girevole ed estensibile, un vagone container con 2 container e un carro per il trasporto del legname, oltre al modello costruibile di un furgone blindato con sportelli apribili e un carrello elevatore con roll-bar apribile e forche di sollevamento. Fa parte del set anche un circuito ferroviario circolare composto da 16 elementi di binari curve, 16 elementi di binari dritti e uno scambio ferroviario con leva, oltre al modello costruibile di un centro di controllo con scala e 2 pallet costruibili con banconote, lingotti d’oro, uno scooter da neve e sei Minifigure LEGO.

VEDI SU lego.com

LEGO City Stuntz # 60295 Arena dello Stunt Show

Il set include una moto acrobatica con funzione “carica e vai” (avan-carica) e la minifigure del suo pilota. Una volta caricato il “motore” della moto, la si lascia andare per lanciare la moto in un anello di fuoco, fare salti acrobatici in avanti e all’indietro. Il set include inoltre 2 Monster Truck costruibili e una coppia di auto (anch’esse costruibili) che potranno essere “schiacciate” dai Monster Truck. I moduli acrobatici potranno essere riconfigurati per creare esibizioni sempre nuove e diverse. Sono incluse 6 minifigure: il pilota della moto, i piloti dei Monster Truck e tre personaggi della serie TV LEGO City.

VEDI SU lego.com

Molti dei set set inclusi nell’elenco qui sopra sono legati alla serie animata TV LEGO City Adventures: i costruttori più piccoli potranno sicuramente divertirsi a riprodurre a casa le scene viste nel loro cartone animato preferito.