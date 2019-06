Locke & Key: le novità documentate da Darby Stanchfield

Locke & Key - adattamento dell'opera di Joe Hill (figlio di Stephen King) e Gabriel Rodriguez - con Netlfix sarà composto da 10 puntate

Dopo il grande successo di serie come The Umbrella Academy di Netflix, Doom Patrol di DC Universe e nell’attesa di The Boys di Amazon Prime, si può iniziare a parlare della nuova serie Locke & Key, adattamento dell’opera di Joe Hill (figlio di Stephen King) e Gabriel Rodriguez.

Originariamente pensata per Hulu e poi presa da Netflix, la serie è composta da dieci episodi e nel corso della sua lavorazione (avviata a febbraio 2019) ha subito diversi cambiamenti di rotta.

Un membro del cast in particolare sta svolgendo un ottimo lavoro nel destare la curiosità degli spettatori: si tratta di Darby Stanchfield, star di Scandal, che interpreterà il ruolo di Nina Locke.

L’attrice sta documentando diversi momenti all’interno del set tramite il suo profilo Instagram in cui carica foto in compagnia del cast, che svelano alcuni dettagli delle vicende della serie. Darby Stanchfield interpreta una donna che dopo aver subito un attacco nella sua abitazione, si trasferisce con la sua famiglia a Keyhouse per ricominciare daccapo e anche per risolvere il mistero aleggia intorno all’omicidio del defunto marito Rendell. Nina si ritroverà a lottare non solo con i suoi incubi, ma anche con il suo ruolo di madre. Attualmente non si conosce una data d’uscita della serie, ma seguite le nostre news per rimanere aggiornati sulle novità di Locke & Key.