Prime Day è finalmente arrivato, con tutta una serie di offerte davvero ma davvero spettacolari. Un evento unico, con tantissime promozioni dedicate praticamente a ognuno di noi: partiamo col botto, con un’ottima offerta dedicata agli appassionati di Magic The Gathering. Un gioco di carte, quest’ultimo, che non ha certo bisogno di presentazioni e che oggi potete (ri)scoprire con questa incredibile confezione da ben 300 buste.

Il mazzo Strade di Nuova Capenna è infatti una chicca da non perdere per tutti i fan di questo gioco di carte così spettacolare, e in occasione di Prime Day 2022 lo potete trovare con un esclusivo sconto del 42%. Avete capito bene: uno dei set più ambiti dai collezionisti di tutto il mondo disponibile al prezzo bomba di €97,93!

Perché acquistare la confezione Strade di Nuova Capenna?

Contiene 30 buste dell’espansione di Strade di Nuova Capenna e 1 carta bonus foil (361 carte di Magic);

12 carte di Magic: The Gathering in ogni busta dell’espansione;

1-4 carte di rarità rara o superiore in ogni busta;

Una carta foil o foil dorata in ogni busta;

Almeno 1 carta in stile vetrina in ogni busta.

