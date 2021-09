Marcia Lucas critica aspramente la trilogia sequel di Star Wars

Marcia Lucas, montatrice cinematografica e vincitrice di un Premio Oscar per il suo lavoro su Star Wars (in seguito rinominato Star Wars: Episodio IV – Una nuova speranza) ed ex moglie di George Lucas, ha reso pubblicamente noto che non le importa minimamente della trilogia sequel di Star Wars prodotta da Disney. Marcia Lucas ha parlato a lungo contro la trilogia del sequel nel libro Howard Kazanjian: A Producer’s Life di JW Rinzler, affermando senza peli sulla lingua che il regista JJ Abrams e il capo della Lucasfilm Kathleen Kennedy “non sanno cosa stanno facendo“.

La trilogia sequel di Star Wars nelle dure parole di Marcia Lucas

Marcia Lucas ha proseguito dichiarando nel libro:

“Mi piace Kathleen. Mi è sempre piaciuta. Era piena di energie. Era davvero intelligente e davvero brillante. Una donna davvero meravigliosa. E mi piaceva suo marito, Frank. Mi piacevano molto. Ora che dirige Lucasfilm e fa film, mi sembra che Kathy Kennedy e JJ Abrams non abbiano la più pallida idea di cosa sia Star Wars. Non lo capiscono. E JJ Abrams sta scrivendo queste storie – quando ho visto quel film in cui uccidono Han Solo, ero furiosa. Ero furiosa quando hanno ucciso Han Solo. Assolutamente, sicuramente non c’era alcun motivo. Ho pensato: ‘Non capite la storia dei Jedi. Non capite la magia di Star Wars. Vi state sbarazzando di Han Solo?“.

Marcia Lucas ha continuato inveendo contro il modo in cui Luke Skywalker (Mark Hammill) è stato trattato in Gli ultimi Jedi, film scritto e diretto da Rian Johnson (Cena con delitto – Knives Out):

“Hanno disintegrato Luke. Hanno ucciso Han Solo. Hanno ucciso Luke Skywalker. E non hanno più la principessa Leia. E sputano fuori film ogni anno. E pensano che sia importante attirare il pubblico femminile, quindi ora il loro personaggio principale è questa donna, che dovrebbe avere poteri Jedi, ma non sappiamo come li abbia ottenuti, o chi sia. Fa schifo. Le trame sono terribili. Semplicemente terribili. Orribili“.

Marcia Lucas, co-creatice di Star Wars insieme al suo ex marito George Lucas, ha vinto un Academy Award per aver montato il film originale dela saga. È stata nominata per un altro Oscar per il suo lavoro in American Grafitti e ha vinto un BAFTA per il montaggio di Taxi Driver di Martin Scorsese.

Il prossimo progetto di Star Wars in uscita è The Book of Boba Fett, che arriverà su Disney+ a dicembre.