Star Wars – The Book of Boba Fett: Robert Rodriguez fra i registi della serie

Quando Boba Fett è stato reintrodotto nel mondo di Star Wars nella seconda stagione di The Mandalorian, Temuera Morrison ha ripreso il suo ruolo. Morrison è apparso per la prima volta nel film del 2002 Star Wars: Episodio II – L’attacco dei cloni, in cui ha interpretato l’iconico Jango Fett. Ora, il figlio del suo primo personaggio, Boba, è cresciuto e pronto per la sua prima serie TV da solista.

Morrison ha fornito in esclusiva a Express.co.uk i primi dettagli su The Book of Boba Fett, che dovrebbe arrivare sul servizio di streaming Disney+ a dicembre (qui trovate la nostra guida sull’utilizzo del servizio). The Book of Boba Fett è stato annunciato per la prima volta in una scena post-crediti dopo l’episodio finale della seconda stagione di The Mandalorian.

The Book of Boba Fett: le dichiarazioni di Temuera Morrison

L’attore neozelandese sta promuovendo la sua nuova epopea di fantascienza, Occupation: Rainfall. Quando gli è stato chiesto quali dettagli sulla trama potesse condividere sulla nuova serie in arrivo, Morrison ha riso, aggiungendo di non poter dire nulla a riguardo.

I fan di Star Wars saranno felici ed entusiasti secondo Morrison, considerando che The Book of Boba Fett sarà realizzato da alcuni dei più grandi creatori della serie.

In primo luogo, c’è Jon Favreau, regista e produttore esecutivo che ha lavorato instancabilmente per espandere il Marvel Cinematic Universe.​ L’attore ha poi proseguito elencando altri importanti registi che stanno prendendo parte a The Book of Boba Fett:

“Abbiamo a bordo alcuni grandi registi: Robert Rodriguez, Favreau, Bryce Dallas Howard, Dave Filoni“.

La storia di Boba Fett (trovate la canotta del personaggio qui su Amazon) non si è mai ufficialmente conclusa. Nonostante sia stato ucciso nel film del 1983 Star Wars: Episodio VI – Il ritorno dello Jedi, la sua popolarità ha spinto gli sceneggiatori a dargli nuova vita e ad estendere la sua storia anche attraverso altri media come libri e fumetti.

Morrison ha anche detto che pensa che The Book of Boba Fett potrebbe avere una seconda stagione, aggiungendo che la produzione potrebbe voler prima tastare il terreno con la prima stagione della serie per capire se procedere o meno con una seconda.

The Book of Boba Fett arriverà su Disney+ il prossimo dicembre. Potete vedere tutti i contenuti Disney, Star, Marvel, Star Wars e National Geographic in esclusiva su Disney Plus. Per abbonarvi alla piattaforma potete cliccare qui.