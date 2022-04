L’umorismo nel Marvel Cinematic Universe ha un’importanza precisa. La componente umoristica è parte integrante dell’MCU, come dimostrano personaggi come Ant-Man o la caratterizzazione di Moon Knight, ultimo arrivato nel Marvel Cinematic Universe che tramite la dualità della sua personalità ha dato vita a una serie di momenti divertenti che enfatizzano questa linea comica del contesto cinematografico della Casa delle Idee.

Joe Russo ha svelato l’importanza dell’umorismo per il Marvel Cinematic Universe

L’importanza dell’umorismo nel Marvel Cinematic Universe è oggi un tratto distintivo del fortunato ciclo, ma la sua genesi in Iron Man (2008) serviva a coprire il fatto che la sceneggiatura non era stata ultimata al momento di iniziare le riprese, e Jon Favreau e Robert Downey Jr. diedero vita ad alcuni momenti comici proprio per coprire questa mancanza. Una prima presenza che sarebbe poi stata ulteriormente sviluppata in Avengers (2012), entrando sempre più nel DNA dell’MCU.

Parlando con Deadline, il regista Joe Russo ha voluto dare una propria spiegazione dell’importanza dell’umorismo nel Marvel Cinematic Universe:

“Beh, il segreto del successo di Marvel è che Kevin vuole che i film sappiano intrattenere, giusto? E saper intrattenere richiede l’umorsimo, e credo che Kevin sia bravissimo nel valutare i film, e credo che gli piaccia sedersi nelle sale dove si fanno le proiezioni di prova e recepire i pareri. Quindi quando il pubblico ride, puoi sentire la loro opinione. Puoi imparare ‘Bene, ogni tot minuti si stanno godendo il film’ e questo è un modo perfetto per lui per realizzare come un film impatterà sul pubblico. Per questo credo l’umorismo sia davvero centrale per lui”

Eppure, questa chiave comica, nota come Marvel Humor, ha anche una serie di detrattori, che vedono in questa comicità a volte forzata un elemento di disturbo all’interno dello sviluppo delle storie del Marvel Cinematic Universe. Va anche riconosciuto che questa dinamica non è un’invenzione del Marvel Cinematic Universe, ma la si può vedere anche in altri fortunati cicli cinematografici, come Indiana Jones.

