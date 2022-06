L’arrivo di Kamala Khan nel Marvel Cinematic Universe è previsto per il prossimo 8 giugno su Disney Plus, il servizio streaming Disney che ha già ospitato altre apprezzate produzioni ‘seriali’ del Marvel Cinematic Universe, come WandaVision, Loki e Hawkeye. Come sempre accade in queste occasioni, i fan del Marvel Cinematic Universe iniziano a domandarsi dove si colloca cronologicamente nella complessa continuity dell’MCU la nuova serie, ma fortunatamente è già stato chiarito dove si inserisce Ms. Marvel nella continuity del Marvel Cinematic Universe.

Dove si colloca cronologicamente Ms. Marvel nel Marvel Cinematic Universe?

In passato, diverse serie hanno lasciato i fan con una certa confusione in merito alla loro collocazione all’interno della cronologia del Marvel Cinematic Universe. Moon Knight, ad esempio, aveva lasciato in confusione anche lo sceneggiatore Jeremy Slater, che ha confessato come non sapendo quando sarebbe stato presentata la serie sul personaggio in relazione alle altre produzioni, aveva portato alla scelta di lasciare la collocazione temporale quanto più possibile indefinita. Anche Rhys Thomas aveva confessato che per Hawkeye non si era stati subito decisi sul suo inserimento in continuity:

“Per un certo periodo, eravamo intenzionati ad ambientare la serie due anni dopo Endgame, quindi nel 2025, ma alla fine abbiamo optato per un intervallo temporale di un solo anno”

Parlando con The Direct, Sana Amanat, ha rivelato dove si inserisce Ms. Marvel nella continuity del Marvel Cinematic Universe.

“Credo che non sia stato chiarito ufficialmente quanti anni siano passati da Avengers: Endgame. Non potrei dirlo facendo conti miei, perché rischierei di sbagliare. Credo comunque che siamo tra uno o due anni dagli eventi di Endgame, una cosa del genere, anche se non lo ricordo espressamente”

La collocazione temporale di Ms. Marvel, per quanto importante, non è l’aspetto principale della nuova serie del Marvel Cinematic Universe. Kamala Khan, infatti, è una nuova eroina, che appartiene alla generazione più recente dei supereroi marveliani, oltre a essere, come ricordato dalla sua interprete Iman Vellani, il primo supereroe musulmano:

“Il fatto stesso che venga fatto questa serie che stiano includendo questo personaggio nel Marvel Cinematic Universe è la vera cosa importante. Non devo andare troppo distante dalla serie per spiegare cosa significa essere musulmana e pakistana, emerge tutto dalla serie. Credo che per il pubblico, vedere una persona come me coinvolta in un progetto di questa portata sia decisamente ispiratore”

Una sintonia, quelle tra personaggio e mondo reale, ricordata anche dal regista Adil El Arbi, che ha chiarito come il mondo interiore di Kamala sia stata reso una delle componenti essenziali della narrazione:

“Era fondamentale per noi che il pubblico si sentisse coinvolto dal mondo di Kamala, che vedesse il mondo attraverso i suoi occhi. Mostriamo davvero come lei abbia sempre la testa tra le nuvole e fantastichi sempre”

L’offerta di Disney+