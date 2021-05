My Hero Academia 311: entra in scena una nuova villain

Come precedentemente riportatovi My Hero Academia è entrato nel suo arco narrativo finale ma il sensei Kōhei Horikoshi non sembra aver esaurito gli assi nella manica è in My Hero Academia 311, l’ultimo capitolo uscito questa settimana in Giappone, ha introdotto una nuova misteriosa villain!

Attenzione la seguente news contiene SPOILER su My Hero Academia 311

Negli ultimi capitoli abbiamo visto Deku e i tre Top Heroes (Endeavor, Hawks e Best Jeanist) lavorare parallelamente ma a stretto contatto per attirare allo scoperto All For One. In My Hero Academia 311 gli eroi confermano la loro teoria secondo la quale l’obbiettivo primario di All For On sarebbe quello di riprendere il pieno controllo del corpo di Tomura Shigaraki (come accaduto prima dell’evasione di massa dal Tartarus di una manciata di capitoli fa).

Secondo Hawks questo perché ad All for One manca qualcosa di importante, ma cosa? Secondo l’eroe volante un corpo tanto forte ma anche talmente arrabbiato da poter contenere tutto il suo potere.

Intato Deku, che ha lasciato la U.A. Academy per allenarsi e padroneggiare One for All ma apprendiamo anche che il giovane eroe ha stretto l’alleanza con i tre eroi architettando un piano estremamente rischioso: fungere da esca per All for One.

E infatti alla fine di My Hero Academia 311, il piano porta i suoi pericolosissimi frutti. Deku viene infatti attaccato da una misteriosa, nuova villain con un braccio cibernetico (che avevamo già intravisto nella fuga di massa dal Tartarus) che intima al giovane eroe di seguirla se vuole mantenere intatti tutti gli arti.

Chi sarà questa minacciosa villain? Lo scopriremo sicuramente nei prossimi capitoli che ci avvicinano sempre di più al finale della serie!

My Hero Academia – l’anime e il manga

My Hero Academia è composta da quattro stagioni tutte disponibili in streaming gratuito sulla piattaforma VVVVID. Le prime due stagioni sono state trasmesse in chiaro dalle reti Mediaset, ovviamente doppiate in italiano, fra il 2018 e il 2019. La Stagione 3 e la Stagione 4 sono attualmente in corso di programmazione su Italia 2, recuperate il nostro articolo con tutti i dettagli. Ieri invece è iniziata la trasmissione della Stagione 5 in simulcast su VVVVID.

Potete anche recuperare la serie in home video grazie a Dynit che realizzato 3 box blu-ray per le prime due stagioni, anche con audio italiano, My Hero Academia Stagione 1, My Hero Academia Stagione 2 – Box 1 e My Hero Academia Stagione 2 – Box 2.

È disponibile anche il nuovo OVA di My Hero Academia.

Il titolo originale dell’episodio originale è Boku no Hero Academia: Ikinokore! Kesshi no Survival Kunren – tradotto con My Hero Academia Episodio OVA – Sopravvivi! Esercitazione di sopravvivenza alla o la va o la spacca – e vede la Classe 1-A divisa in due squadre le quali dovranno superare una esercitazione in cui mettere in salvo delle persone (manichini posizionati in determinati punti dell’area) da un incendio scoppiato in un centro commerciale.

Mentre Deku e la sua squadra iniziano a cercare le vittime da salvare, una zona cede e li intrappola nei sotterranei. Inoltre dovranno superare altri ostacoli utilizzando i loro Quirk e collaborando per fuggire e sopravvivere.

Alle serie anime si collegano anche due film: Two Heroes e HEROES RISING entrambi usciti sempre per Dynit. Il secondo film è uscito in esclusiva su Netflix lo scorso 24 dicembre.

Eccovi un trailer:

Ricordiamo che poche settimana fa è stato annunciato il terzo film della serie che si intitolerà My Hero Academia THE MOVIE: World Heroes Mission e uscirà nelle sale giapponesi il prossimo 6 agosto 2021. Il film sarà una storia originale non corrispondente a nessun evento del manga e vedrà l’autore originale Kohei Horikoshi rivestire il ruolo di supervisore capo occupandosi anche del character designer dei personaggi inediti.

Il film sarà realizzato da Studio Bones con alla regia Kenji Nagasaki e Yousuke Kuroda alla sceneggiatura; Yoshihiko Umakoshi sarà il character designer e Yuki Hayashi si occuperà della colonna sonora. Per tutti i dettagli recuperate il nostro articolo dedicato.

L’anime è tratto dal manga omonimo scritto e disegnato da Kōhei Horikoshi, ancora in corso di pubblicazione e giunto al Volume 26. Il manga è edito in Italia da Edizioni Star Comics che ha pubblicato finora 23 volumi.

Per chi non conoscesse eccovi una breve sinossi della serie: