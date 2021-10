My Hero Academia 328: svelato l’eroe numero uno degli USA

L’atto finale di My Hero Academia è cominciato da una serie di capitoli a questa parte e la battaglia finale, tra eroi e villain, interesserà un buona parte del mondo tanto da coinvolgere persino gli Stati Uniti d’America.

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER.

My Hero Academia 328: l’eroe degli USA

In quest’ottica, all’interno del recente capitolo del manga, il numero 328, Kohei Horikoshi ha svelato l’eroe numero uno degli USA, in realtà in questo caso si parla di eroina, che si firma con lo pseudonimo di Star and Stripe (a richiamare il simbolo della bandiera).

Star and Stripe è immediatamente pronta a raggiungere il luogo dove si materializzerà lo scontro infernale e non ci pensa due volte soprattutto se la richiesta arriva, come da essa dichiarato, dal suo maestro All Might.

Al momento non sappiamo se effettivamente l’eroina sia stata allieva del predecessore di Deku, ma gli spiragli di conferma ci possono essere per due motivi: il primo è per la forte somiglianza con l’ex eroe numero uno in termini di apparenza e la seconda perchè, ai tempi d’oro, All Might ha esercitato anche negli USA come appreso nel film animato di My Hero Academia: Two Heroes.

Possiamo guardare di seguito il design dell’eroe numero uno degli USA.

My Hero Academia 328 è disponibile per la lettura gratuita e legale su Manga PLUS.

My Hero Academia: le prossime uscite italiane

In Italia la serie manga è edita da Star Comics con i primi 29 numeri disponibili (vi aiutiamo a recuperare il più recente se non lo aveste ancora fatto qui su Amazon). Il numero 30, ancora, uscirà in tutta Italia il 1° dicembre 2021 anche in speciale (copertina variant con poster) che potete prenotare sul sito ufficiale dell’editore. Qui su Amazon, invece, in caso voleste prenotare l’edizione regolare.

My Hero Academia, il manga e l’anime

My Hero Academia è composta da quattro stagioni tutte disponibili in streaming gratuito sulla piattaforma VVVVID. Le prime quattro stagioni e gli OAV sono state trasmessi in chiaro dalle reti Mediaset, ovviamente doppiate in italiano, fra il 2018 e il 2021. Potete recuperare la serie in home video grazie a Dynit che realizzato 3 box blu-ray per le prime due stagioni, anche con audio italiano, My Hero Academia Stagione 1, My Hero Academia Stagione 2 – Box 1 e My Hero Academia Stagione 2 – Box 2.

Da marzo 2021 a settembre 2021 è andata in onda la Stagione 5 trasmessa in simulcast su Crunchyroll anche nel nostro paese. Alle serie anime si collegano anche tre film: Two Heroes, HEROES RISING e World Heroes’ Mission (i primi due usciti sempre per Dynit)

L’anime è tratto dal manga omonimo scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, ancora in corso di pubblicazione. Il manga è edito in Italia da Star Comics che ha pubblicato finora 29 volumi (non lasciatevelo scappare qui su Amazon).

Per chi non conoscesse eccovi una breve sinossi della serie: