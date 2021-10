Gli annunci Dynit a Romics 2021: novità per My Hero Academia e Kemono Jihen

Arrivano dalla conferenza Dynit del Romics alcune importanti novità su tanti anime che vedremo nei prossimi mesi fra cui My Hero Academia: World Heroes’s Mission, Evangelion e il doppiaggio Kemono Jihen.

Gli annunci Dynit a Romics 2021

My Hero Academia: World Heroes’ Mission in arrivo al cinema a novembre

My Hero Academia: World Heroes’s Mission, il terzo film della saga supereroistica di Kohei Horikoshi, sta per arrivare nelle sale italiane dopo aver debuttato lo scorso Agosto in Giappone. Verrà proiettato dal 18 al 21 Novembre dalla collaborazione di Dynit con NexoDigital.

Il film è stato realizzato dallo studio Bones riscuotendo in Giappone un enorme successo al botteghino con un incasso di circa 3.000.000.000 yen (circa 23 milioni di euro). Horikoshi si è occupato di supervisionare il progetto occupandosi del character design dei personaggi, mentre la sceneggiatura è stata affidata a Yousuke Kuroda e la regia a Kenji Nagasaki.

My Hero Academia: World Heroes’s Mission vedrà tutti gli eroi del mondo impegnati su un fronte comune per cercare di sventare gli attentati di una organizzazione che vuole annientare tutti i possessori di un Quirk. Deku, Bakugo e Todoroki faranno la conoscenza di un particolare ragazzo che vive in una casa mobile ad Oseon che li aiuterà nella missione.

La serie animata di Kemono Jihen arriverà su Netflix a dicembre

Kemono Jihen dopo essere stata trasmessa in simulcast con il Giappone sulla piattaforma VVVVID sottotitolata, verrà infine distribuita su Netflix doppiata in italiano a Dicembre di quest’anno.

La serie è stata realizzata dallo studio Ajia-do Animation Works, è stata diretta da Masaya Fujimori e sceneggiata da Noboru Kimura. L’anime traspone le vicende dell’omonimo manga di Sho Aimoto, pubblicato su Jump Square di Shueisha dal 2016.

Il manga narra le vicende di un ragazzo chiamato Dorota-bou e Inugami, un detective specializzato nel campo dell’occulto. I due si incontrano per la prima volta quando nella città del primo molti capi di bestiame vengono trovati morti e con il corpo marcito in un sola notte.

La distribuzione Home Video di Evangelion

Durante la conferenza si è parlato anche di Evangelion Ultimate e del successo incredibile che il boundle ha avuto. Le prevendite dei dvd in edizione speciale hanno superato di molto le aspettative di Dynit andando oltre le 8.000 copie preordinate.

Purtroppo in questa edizione non sarà presente l’iconica sigla di chiusura “Fly Me To The Moon” ma in compenso sono state doppiato anche quelle parti tra una puntata e l’altra che fin ora erano rimaste non adattate nella nostra lingua. Per l’occasione è stata richiamata la doppiatrice Stella Musy.

L’uscita del cofanetto verrà, molto probabilmente, fatta slittare a Dicembre a causa dell’allungamento dei tempi di approvazione dal Giappone. Allo stesso tempo c’è molto interesse nell’acquisizione dei diritti dell’ultimo film della tetralogia dei Rebuild ma per ora non sarà possibile portarlo in home video poiché Amazon ha tutti i diritti in esclusiva temporanea.