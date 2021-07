My Hero Academia e Boruto andranno in pausa

Gli anime del momento non andranno in onda nelle settimane a venire, in particolare ci riferiamo alla messa in onda del fine settimana di My Hero Academia e di Boruto: Naruto Next Generations per dare spazio ad altre trasmissioni.

Come riportato su Twitter da @Atsushi101X, My Hero Academia, alle prime battute della seconda parte della Stagione 5, non andrà in onda questo sabato 3 luglio 2021 con l’episodio 103 il quale, invece, sarà trasmesso la settimana successiva, il 10 luglio.

Con la produzione di Studio Bones ed ispirata al manga My Hero Academia scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, la Stagione 5 ha avuto inizio il 27 marzo 2021 e attualmente adatta gli eventi del tirocinio sul campo presso l’Agenzia di Eroi di Endeavor.

Relativamente a Boruto: Naruto Next Generations, l’adattamento anime a cura di Studio Pierrot del sequel ufficiale del capolavoro di Naruto, l’episodip 209 non sarà trasmesso il 25 luglio dal momento che, secondo quanto riportato da @OrganicDinosaur su Twitter, lo slot dedicato sarà occupato dai programmi previsti per le Olimpiadi di Tokyo 2020 (il debutto della manifestazione è fissato al 23 luglio).

Entrambe le serie anime sono disponibili per la visione in Italia in contemporanea col Giappone attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

My Hero Academia, il manga e l’anime

My Hero Academia è composta da quattro stagioni tutte disponibili in streaming gratuito sulla piattaforma VVVVID. Le prime quattro stagioni e gli OAV sono state trasmessi in chiaro dalle reti Mediaset, ovviamente doppiate in italiano, fra il 2018 e il 2021. Potete recuperare la serie in home video grazie a Dynit che realizzato 3 box blu-ray per le prime due stagioni, anche con audio italiano, My Hero Academia Stagione 1, My Hero Academia Stagione 2 – Box 1 e My Hero Academia Stagione 2 – Box 2.

Attualmente è in corso la Stagione 5 trasmessa in simulcast su Crunchyroll. Alle serie anime si collegano anche due film: Two Heroes e HEROES RISING entrambi usciti sempre per Dynit. È stato inoltre annunciato un terzo film animato, in questo nostro articolo i dettagli!

L’anime è tratto dal manga omonimo scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, ancora in corso di pubblicazione. Il manga è edito in Italia da Star Comics che ha pubblicato finora 28 volumi (non lasciatevelo scappare qui su Amazon).

Per chi non conoscesse eccovi una breve sinossi della serie: