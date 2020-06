Netflix Italia: ecco i 10 titoli più visti dell’ultimo periodo

L’offerta di Netflix, per quanto riguarda il nostro paese, è sempre più ricca e variegata, tanto che vengono aggiunte settimanalmente nuovi contenuti sempre diversi e accattivanti. In questa lista che andremo a presentarvi, vi mostreremo quali sono i titoli più visti in questo ultimo periodo, per darvi un’idea di quali siano, nel complesso, i gusti degli utenti Netflix in Italia.

Dynasty

Serie reboot dell’originale andata in onda negli anni ’80, Dynasty racconta la storia di due famiglie pronte a darsi battaglia per il controllo delle loro fortune e dei loro figli, in una sorta di soap-opera moderna, in onda originariamente sul canale CW e distribuita in Italia proprio su Neflix.

Space Force

Dal creatore di The Office Greg Daniels, una divertente commedia satirica con Steve Carell nel suolo del generale Mark R. Naird, incaricato dal governo degli Stati Uniti D’America di formare la cosiddetta “Space Force“, una nuova agenzia militare impegnata a far andare nuovamente l’uomo nello spazio.

Regina del Sud

Adattamento della telenovela di successo La Reina del Sur, La Regina Del Sud è una serie thriller e drammatica che racconta la storia di Teresa Mendoza, la cui vita cambierà nel momento in cui il suo fidanzato narcotrafficante viene brutalmente ucciso dal capo del cartello messicano. La donna dovrà così scappare e sopravvivere, grazie anche ad un misterioso quaderno che sembra essere in grado di salvarle la vita.

White Lines

White Lines è una serie televisiva spagnola che racconta le vicende di Zoe Walker, una ragazza che decide di andare alla ricerca del fratello Axel, scomparso ben 20 anni prima ad Ibiza, dove lavorava come DJ.

The Last Dance

Michael Jordan è una delle figure più importanti di tutta la storia del Basket mondiale (se non addirittura la più importante) e The Last Dance è una docu-serie che racconta, come non l’avete mai sentita prima, la sua incredibile carriera e la storia dei Chicago Bulls degli anni ’90.

L’amica

Prequel del film argentino del 2018 Perdida – Scomparsa, L’Amica funge da prequel e racconta il primo vero caso importante della poliziotta Pipa, che avrà il compit di indagare sul suo capo, sospettato di omicidio.

Snowpiercer

Lo Snowpiercer è un treno a moto perpetuo che percorre l’intero giro del pianeta, in un mondo in cui la Terra è diventata un’immensa distesa di ghiaccio. I passeggeri delle carrozze di testa vivono nel lusso, quelli in coda in condizioni di povertà, cercando di coesistere in un delicato equilibrio per la sopravvivenza.

Vis a vis – Il prezzo del riscatto

La serie spagnola Vis a vis – Il prezzo del riscatto racconta la storia di Macarena, una giovane donna incastrata dal suo capo e messa in carcere, dove dovrà imparare a cavarsela da sola e, soprattutto, a sopravvivere in una realtà molto difficile.

The End? L’Inferno fuori

The End? L’Inferno fuori è un horror italiano che racconta la storia di Claudio, che mentre si dirige ad un colloquio di lavoro, rimane bloccato in ascensore, ma presto si accorgerà che nel frattempo, una misteriosa epidemia ha tramutato l’intera città in Zombie.

SKAM Italia

Nata come parte del franchise originale norvegese, SKAM Italia racconta le storie di alcuni millennials e di come affrontano varie tematiche all’interno della società come l’omosessualità, le malattie mentali, il revenge porn, la fede ed il femminismo.