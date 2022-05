Obi-Wan Kenobi, la serie live action di Star Wars in uscita il prossimo 27 maggio su Disney+, manterrà la tradizione di altre produzioni, come The Book of Boba Fett e The Mandalorian, riportando sul piccolo schermo personaggi della galassia lontana, lontana. Tra i tanti ritorni non poteva certo mancare Darth Vader, il Signore Oscuro dei Sith, che nel periodo in cui è ambientata la serie è ancora lungi dall’essere il temibile avversario dell’Allenza Ribelle visto in Una Nuova Speranza, che inizialmente, scopriamo in queste ore, non era stato contemplato come personaggio della serie. Come mai Darth Vader compare in Obi-Wan Kenobi, allora?

La regista Deborah Chow svela perchè vedremo Darth Vader in Obi-Wan Kenobi

A rispondere a questa domanda è stata la regista di Obi-Wan Kenobi, Deborah Chow, che ha svelato come mai il Sith sia presente nella serie. Sin dalle prime dichiarazioni, la Chow ha chiarito come il fulcro della storia sarebbe stato Obi-Wan, il suo stato emotivo in questo periodo (dieci anni dopo La Vendetta dei Sith), e che la sua intera esistenza sarebbe stata rivista, al fine di offrirci il legame emotivo tra l’Obi-Wan della Trilogia Prequel e quello reso immortale da Alec Guinness in Una Nuova Speranza. Tuttavia, all’inizio, non era previsto il ritorno di Darth Vader, un errore che è stato corretto dalla volontà di Ewan McGregor, volto di Obi-Wan.

La Chow ha infatti chiarito come in principio Hayden Christensen, volto di Anakin Skywalker e Darth Vader nella Trilogia Prequel, non era stato coinvolto nel progetto:

Quando sono stata coinvolta nel progetto, era già stato fatto un grande lavoro di sviluppo, ma eravamo ancora in fase di definizione. Tranne per Ewan, non c’era nessun attore coinvolto. Ewan era un vero e proprio partner creativo per lo show; quindi, è stato chiamato in causa sin dall’inizio, addirittura da prima che venissi coinvolta io. È stato al mio fianco per tutta la strada, è stato fantastico. Eravamo profondamente connessi ai Prequel, volevamo veramente guardare alla vita di Kenobi, al suo personaggio. Gran parte del peso che Obi-Wan sta portando deriva da quello che ha vissuto in La Vendetta dei Sith con Anakin. Così tanto è connesso a Anakin e Darth Vader che ci è sembrato impossibile trattare questi anni della vita di Obi-Wan senza parlare anche di questo. E questo, ovviamente, ci ha condotto a Hayden.

L’offerta di Disney Plus