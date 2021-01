Obi-Wan: Liam Neeson disponibile a tornare come Qui-Gon Jinn

Il franchise di Star Wars ha sicuramente un futuro ricco di potenziale, soprattutto dopo che il successo di The Mandolorian ha spinto Disney ad annunciare numerose nuove serie TV dedicate alla galassia lontana lontana. Tra le più promettenti c’è sicuramente quella dedicata a Obi-Wan Kenobi, che vedrà il ritorno di Ewan McGregor nel ruolo del celebre maestro jedi.

Grande entusiasmo ha anche suscitato il confermato ritorno di Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker / Darth Vader.

Con le grandi aspettative che stanno comprensibilmente montando per la serie, su internet ha iniziato anche a girare l’auspicio di rivedere anche il personaggio di Qui-Gon Jinn, il maestro jedi di Obi-Wan visto in Star Wars Episode I: La Minaccia Fantasma, idealmente interpretato nuovamente da Liam Neeson.

In occasione di un’intervista, è stato chiesto all’attore di commentare il rumor su un suo possibile ritorno nel franchise di Star Wars:

“Sarò onesto con voi: non ne avevo sentito parlare affatto. Certo, mi piacerebbe, sì.”

Una posizione di una certa apertura che mostra come Liam Neeson abbia riconsiderato la sua opinione a riguardo, dato che in passato aveva dichiarato che gli era piaciuto lavorare per Episodio I, ma che quel tipo di recitazione, in cui bisognava necessariamente interagire con dei riferimenti fittizi che sullo schermo sarebbero poi stati sostituiti da personaggi in computer grafica, non faceva molto per lui.

Nel caso si realizzasse davvero il ritorno di Liam Neeson come Qui-Gon bisognerà anche vedere in che forma e misura tornerà il suo personaggio, dato che ovviamente è morto per mano di Darth Maul, mentre la serie sarà invece ambientata 10 anni dopo gli eventi dell’Episodio III – La vendetta dei Sith. Potrebbe magari apparire in alcuni flashback di Obi-Wan, o altresì manifestarsi come Fantasma di Forza che funga da guida per il jedi protagonista. Staremo a vedere.