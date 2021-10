One Piece non avrà mai fine sino a che non scopriremo l’ascesa di Rufy in qualità di Re dei Pirati e, soprattutto, sino a che l’entità del tesoro che porta il nome del manga stesso non sarà svelata.

One Piece: Oda stuzzica i fan sull’entità del tesoro

Nonostante i molteplici anni di serializzazione, l’autore dietro tutto questo spettacolo, Eiichiro Oda, offre instancabilmente storie che arricchiscono l’universo narrativo del manga e, seppur ormai sempre più vicino alla conclusione, non sembra vi siano davvero spiragli di un raggiungimento imminente della ciurma di Rufy verso l’ambito tesoro.

Eppure l’autore ha voluto stuzzicare i suoi fedelissimi fan relativamente all’entità del tesoro attraverso un messaggio in occasione del quiz show che si terrà il 24 ottobre su One Piece, ovvero il OP Knowledge King. In questo messaggio, in particolare, l’autore ha suggerito che i fan più devoti potrebbero aver già indovinato la vera natura del One Piece nel corso di tutti questi anni di serializzazione che caratterizzano la grande avventura di Rufy.

E secondo voi cosa sarà mai il ricercato tesoro? E’ la domanda del secolo che dopo tanto tempo attende risposta, ma nel frattempo fatecelo sapere nei commenti.

One Piece: il manga e l’anime

One Piece è un manga shonen scritto e disegnato da Eiichiro Oda attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. La serie manga, nel cuore dell’arco narrativo del Paese di Wano, in Giappone ha raggiunto i 1028 capitoli e 100 tankobon. In Italia, invece, la serie è edita da Edizioni Star Comics con 98 volumetti disponibili (è possibile recuperarlo su Amazon).

Le ultime uscite del manga sono disponibili per la lettura gratuita e totalmente legale su MANGA Plus (Shueisha).Il manga sta ispirando una serie animata realizzata da Toei Animation ed è in corso ininterrotto dal 1999. Ha attualmente raggiunto i 995 episodi totali e sta traponendo gli eventi dell’arco narrativo del Paese di Wano.

In Italia i diritti di trasmissione sono di Mediaset con 578 episodi doppiati e il 20 ottobre torneranno con gli inediti. La serie è anche visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Il franchise ha ispirato videogiochi, merchandising, spin-off manga, lungometraggi animati e una serie tv Netflix con attori occidentali in carne ed ossa attualmente in corso di sviluppo. Recuperiamo qui gli ultimi dettagli.