Shueisha ha annunciato che pubblicherà il romanzo di One Piece Film Red, il 15° film del franchise di One Piece, annunciato anche in Italia per Anime Factory a data da definirsi, che uscirà il 6 agosto 2022 in Giappone. Il romanzo debutterà il 9 agosto sotto il marchio Jump J-Books della Shueisha. A scriverlo ci sarà Jun Esaka sulla sceneggiatura di Tsutomu Kuroiwa. Esaka è già noto ai fan di One Piece per avere scritto il romanzo spin-off di One Piece Heroines ma anche per avere dato vita a diversi romanzi del franchise di Naruto.

One Piece Film Red: i dettagli del film animato

Annunciato domenica 21 novembre 2021 alla conclusione dell’episodio 1000 dell’anime, vede Eiichiro Oda svolgere il ruolo di produttore esecutivo, character designer, Goro Tanigushi è il regista (ha lavorato in Code Geass, nonché è il primo professionista ad aver animato ufficialmente Rufy 24 anni fa con l’OVA del 1998 One Piece: Defeat The Pirate Ganzak!) e Tsutomu Kuroiwa è lo sceneggiatore (ha lavorato in One Piece Film Gold, One Piece: Heart of Gold, GANTZ:O, live-action di Black Butler).

Del film sono stati pubblicati gli sketch a colori di Rufy, Zoro, Nami, Usop e Shanks.

Come rivelato dal primo teaser trailer, la trama coinvolgerà Shanks, la cui cicatrice caratteristica può essere vista sulla “D” nel logo del titolo del film e sua figlia Uta. I due erano molto legati e lei si è rattristata quando lui l’ha lasciata. Non sappiamo il motivo di questo abbandono che però verrà trattato in modo approfondito nel film. Secondo infatti il nuovo materiale promozionale condiviso Shanks e Uta erano sempre insieme ma quando sua figlia ha compiuto nove anni si sono separati.

One Piece, il manga e l’anime

One Piece è un manga shonen scritto e disegnato da Eiichiro Oda attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. In Italia, la serie è edita dalla Star Comics con 100 volumetti disponibili (è possibile recuperarlo su Amazon).

Il manga sta ispirando una serie animata realizzata da Toei Animation, in corso ininterrotto dal 1999 con all’attivo 1020 episodi totali. In Italia i diritti di trasmissione sono di Mediaset con 628 episodi doppiati poiché dal 20 ottobre sono ritornati in tv con gli inediti. La serie è anche visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Il franchise ha ispirato videogiochi, merchandising, spin-off manga, lungometraggi animati e una serie tv Netflix con attori occidentali in carne ed ossa attualmente in corso di sviluppo. Recuperate qui gli ultimi dettagli.