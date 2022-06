One Piece Film Red, il 15° film del franchise di One Piece, annunciato anche in Italia per Anime Factory a data da definirsi, che uscirà il 6 agosto 2022 in Giappone. Del film sono stati pubblicati gli sketch a colori di Rufy, Zoro, Nami, Usop e Shanks. E ora, l’ultimo video promozionale pubblicato dal canale Twitter ufficiale del film, permette ai fan della serie di dare un’occhiata al character design della ciurma di Shanks.

Ecco la ciurma di Shanks nel nuovo promo di One Piece Film Red

I Pirati del Rosso sono la ciurma capitanata da Shanks. Il Jolly Roger della ciurma è costituito da un teschio sovrapposto a due spade. L’occhio sinistro del teschio è segnato da una cicatrice a tre tagli, proprio come quella che ha Shanks.

One Piece Film: Red ha anche confermato che i doppiatori che presteranno la loro voce ai personaggi della ciurma di Shanks il Rosso saranno Shuichi Ikeda nei panni di Shanks, Aruno Tahara nei panni di Ben Beckman, Jin Domon nei panni di Lucky Roux, Michitaka Kobayashi nei panni di Yassop e Shiro Saito nei panni di Rockstar, Kenichi Ono interpreterà Lime Juice, Kotaro Nakamura nel ruolo di Bonk Punch, Bin Shimada nei panni di Monster, Issei Futamata interpreterà Building Snake, Hikaru Midorikawa darà la voce a Hongou e Jouji Nakata sarà Howling Gabu.

Qui sotto il video promo:

One Piece Film Red: i dettagli del film animato

Annunciato domenica 21 novembre 2021 alla conclusione dell’episodio 1000 dell’anime, vede Eiichiro Oda svolgere il ruolo di produttore esecutivo, character designer, Goro Tanigushi è il regista (ha lavorato in Code Geass, nonché è il primo professionista ad aver animato ufficialmente Rufy 24 anni fa con l’OVA del 1998 One Piece: Defeat The Pirate Ganzak!) e Tsutomu Kuroiwa è lo sceneggiatore (ha lavorato in One Piece Film Gold, One Piece: Heart of Gold, GANTZ:O, live-action di Black Butler).

I personaggi inediti realizzati dalla matita di Eiichiro Oda, Uta (figlia di Shanks “Il Rosso”) e Gordon, saranno rispettivamente doppiati in originale da Kaori Nazuka e Kenjiro Tsuda. Mentre canta, invece, Uta sarà interpretata dalla cantante ADO.

One Piece, il manga e l’anime

One Piece è un manga shonen scritto e disegnato da Eiichiro Oda attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. In Italia, la serie è edita dalla Star Comics con 100 volumetti disponibili.

Il manga sta ispirando una serie animata realizzata da Toei Animation, in corso ininterrotto dal 1999 con all’attivo 1020 episodi totali. In Italia i diritti di trasmissione sono di Mediaset con 628 episodi doppiati poiché dal 20 ottobre sono ritornati in tv con gli inediti. La serie è anche visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Il 14° e recente film animato del franchise, One Piece Stampede, è uscito in Giappone ad agosto 2019 con un guadagno attivo di più di 10 miliardi di yen in tutto il mondo. Il film animato ha celebrato il 20° anniversario dell’anime e in Italia è stato proiettato e distribuito allo stesso modo da Anime Factory e Koch Media Italia il 24 ottobre 2019.