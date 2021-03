In concomitanza con l’ufficializzazione delle uscite che saranno disponibili a partire da aprile 2021, torniamo puntuali con la nostra guida agli acquisti targata Panini DC Italia. Ad aprile inizia ad entrare nel vivo l’evento Dark Nights: Death Metal, prima tappa verso il rilancio che Infinite Frontier che partirà a marzo negli Stati Uniti, e che sarà accompagnato da un interessante programma di variant cover di cui trovate i dettagli in questo nostro articolo.

Mentre le serie regolari, in spillato e in volume, si apprestano a chiudere le loro trame e in alcuni casi addirittura la loro corsa. Panini DC Italia approfitta di un mese tutto sommato tranquilla per proporci un’altra infornata di ristampe di grandi ed imprescindibili classici.

Panini DC Italia – guida agli acquisti di aprile 2021

Panini DC Italia – l’universo regolare

Panini DC Italia: gli spillati

BATMAN: DEATH METAL 1 BAND EDITION (17×26, S., 52 pp., col. • € 5; Contiene: Dark Nights: Death Metal (2020) #1, Dark Nights: Death Metal – Legends of the Dark Knights (2020) #1)

L’evento dell’anno, firmato dal dream team Scott Snyder e Greg Capullo, gode anche delle speciali copertine variant Band Edition realizzate in collaborazione con sette delle più celebri band al mondo, in rappresentanza di altrettanti generi Metal. Ogni numero conterrà inoltre un’introduzione della relativa band e un’intervista in esclusiva… a cominciare dai Megadeth! CONSIGLIATO!

BATMAN: DEATH METAL 2 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5; Contiene: Dark Nights: Death Metal (2020) #2, Dark Nights: Death Metal – Legends of the Dark Knights (2020) #1)

Wonder Woman guida la resistenza contro Perpetua e il Batman che Ride. Il primo alleato da recuperare è ovviamente Batman! CONSIGLIATO!

SUPERMAN 19 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5; Contiene: Superman (2018) #26/27)

Brian M. Bendis sta per concludere la sua gestione di Superman rivelando le origini di Synmar, ospite d’onore: la Justice League.

BATMAN/SUPERMAN 11 (17×26, S., 24 pp., col. • € 3; Contiene: Batman/Superman (2019) #12)

• Batman e Superman sono scomparsi! Mentre gli eroi di Gotham City e Metropolis cercano di capire cosa sia successo… emerge un folle piano ideato da Brainiac!

BATMAN 21 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5; Contiene: Detective Comics (1937) #1025/1026)

Peter J. Tomasi e Kenneth Rocafort continuano a dare il loro personale contributo alla Joker War. Con una mossa devastante, Joker è riuscito a impossessarsi del controllo della WayneTech e ora vuole creare nuove, potentissime armi!

BATMAN 22 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5; Contiene: Batman (2016) #97/98)

James Tynion IV e Jorge Jimenez continuano a raccontarci la Joker War. Mentre l’esercito di Joker cresce di ora in ora, e con armi mai viste prima, Batman deve assolutamente contrattaccare. Ma con la dose di tossina sperimentale cui è stato esposto, il Cavaliere Oscuro è perseguitato da demoni e visioni! Ospiti speciali di questo numero: Punchline e Harley Quinn! CONSIGLIATO!

FLASH 12 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5; Contiene: Flash (2016) #759/760)

L’apprezzata run di Joshua Williamson si avvia alla sua spettacolare conclusione con l’ultimo arco narrativo intitolato Punto di Arrivo. Il Velocista Scarlatto è intrappolato nella Forza della Velocità, e la Legion of Zoom gira libera per Central City!

LANTERNA VERDE 12 (17×26, S., 24 pp., col. • € 3; Contiene: Green Lantern Season 2 (2020) #9)

Inizia il processo a Hyperman e le forze dell’oscurità si radunano nell’ombra ma la situazione di Lanterna Verde si fa bizzarra… una svolta inaspettata infatti riunisce Hal Jordan al suo vero amore, Carol Ferris!

AQUAMAN 11 (17×26, S., 24 pp., col. • € 3; Contiene: Aquaman (2016) #63)

Si conclude il mini arco narrativo incentrato su Aqualad scritto da Jordan Clark e disegnato dall’italiano Marco Santucci.

WONDER WOMAN 11 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5; Contiene: Wonder Woman (2016) #755/756)

Warmaster è decisa a vendicarsi di Wonder Womam che viene messa sotto processo per i peccati delle Amazzoni.

JUSTICE LEAGUE 11 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5; Contiene: Justice League (2018) #50)

Si conclude la gestione di Simon Spurrier con le rivelazioni sul fato del pianeta alieno Trotha e sul piano dell’Imperatrice Siddinx.

HARLEY QUINN 11 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5; Contiene: Harley Quinn (2016) #73/74)

La trasferta californiana di Harley Quinn si conclude foriero di sorprese e grandi tragedie… ma anche di un’inaspettata cospirazione! Chi ha tramato nell’ombra per destabilizzare l’ex assistente di Joker? E quali legami ha con il suo turbolento passato?

Panini DC Italia: i volumi

BATMAN: DEATH METAL MIXTAPE VOL. 1 (17×26, B., 160 pp., col. • € 16; Contiene: Dark Nights: Death Metal – Trinity Crisis (2020) #1, Dark Nights: Death Metal – Speed Metal (2020) #1, Dark Nights: Death Metal – Multiverse’s End (2020) #1, Dark Nights: Death Metal – Robin King (2020) #1).

Primo brossurato “tie-in” di Death Metal. Come già indicato nella nostra guida alla lettura dell’evento non tralasciate nessuno di questi albi perché l’evento va goduto in tutta la sua interezza. CONSIGLIATO!

SUICIDE SQUAD VOL. 2: I RIVOLUZIONARI (17×26, C., 160 pp., col. • € 19; Contiene: Suicide Squad #6/11).

Secondo ed ultimo volume della Suicide Squad di Tom Taylor. Scopriremo chi ha manipolato la Task Force X e quale sarà il futuro dei suoi membri. Una serie dalla vita forse troppo breve ma che mostra ancora una volta il talento di Tom Taylor. CONSIGLIATO!

SUPERGIRL VOL. 3: POST MORTEM (17×26, B., 120 pp., col. • € 13; Contiene: Supergirl (2016) #34/36, Supergirl Annual (2017) #2)

Penultimo volume per Supergirl a cavallo fra L’anno del Criminale e Evento: Leviathan. La serie della Ragazza d’Acciaio si è un po’ persa per strada dopo l’avvento di Bendis sulle testate supermaniane…

YOUNG JUSTICE VOL. 3: SOLDATI E SIGNORI DELLA GUERRA (17×26, B., 208 pp., col. • € 18; Contiene: Young Justice (2019) #13/20)

Si conclude questa incarnazione della Young Justice senza particolari sussulti se non il tributo di Bendis ad una delle serie simbolo della DC degli anni ’80 ovvero Warlord di Mike Grell.

THE TERRIFICS VOL. 4: LA GUERRA DEL DOMANI (17×26, B., 312 pp., col. • € 24; Contiene: The Terrifics (2018) #19/30)

Si conclude una delle serie più originali e divertenti degli ultimi anni in casa DC! Peccato che non abbia raccolto in termini di critica e vendite quanto avrebbe meritato. Da recuperare eventualmente in blocco per un binge reading.

Panini DC Italia – Sandman Universe, Young Animal, Black Label, Wonder Comics e Hill House

RORSCHACH 1 (17×26, S., 24 pp., col. • € 3; Contiene: Rorschach (2020) #1)

Tom King, coadiuvato dall’ottimo Jorge Fornés alle matite, dà il suo personale apporto all’universo di Watchmen. Trentacinque anni dopo che Ozymandias ha ucciso mezza New York con il suo folle piano, la figura di Rorschach è un’icona culturale che continua a dividere. Qual è allora il significato del suo ritorno come killer nel tentato assassinio del presidente Redford? CONSIGLIATO!

QUESTION: LE MORTI DI VIC SAGE 2 (21,6×27,6, B., 48 pp., col. • € 6,90; Contiene: The Question: The Deaths of Vic Sage (2020) #2)

Continua la rivisitazione del personaggio creato da Steve Ditko da parte di Jeff Lemire. Com’è nata la leggenda di Vic Sage? Quali sono le origini della maledizione dell’Uomo senza volto? Torneremo addirittura nel Vecchio West! CONSIGLIATO!

PLUNGE: SOTTO IL MARE (17×26, C., 208 pp., col. • € 24; Contiene: The Plunge (2020) #1/6)

Per l’ultima miniserie della sua etichetta, Joe Hill recluta Stuart Immonen per una storia dai toni cosmici e lovecraftiani. Nel 1983, la nave per le trivellazioni Derleth scomparve nei pressi del circolo polare artico… ma ora, decenni dopo, giunge una sua richiesta di soccorso. CONSIGLIATO!

DIAL H FOR HERO VOL. 1: BENVENUTO NEL MONDO DEGLI EROI (17×26, B., 152 pp., col. • € 15; Contiene: Dial H For Hero (2019) #1/6)

Primo volume (di due) della nuova rivisitazione di uno dei concept più “strambi della DC. L’H Dial è un dispositivo simile a un vecchio telefono che conferisce superpoteri per la durata di un’ora. In suo possesso finisce questa volta il giovane Miguel: diventerà un nuovo eroe dell’Universo DC o crollerà sotto il peso delle responsabilità? Ottima prova di Sam Humphries e Joe Quinones per quella che è senza ombra di dubbio la miglior serie dell’etichetta Wonder Comics. CONSIGLIATO!

HOUSE OF WHISPERS VOL. 3: SORVERGLIARE I SORVEGLIANTI (17×26, B., 248 pp., col. • € 21; Contiene: House of Whispers (2018) #13/22)

Ultimo volume: la dea Erzulie è in lutto per la morte di uno dei suoi marit… il Corinzio vuole prendere tutto quello che le appartiene!

Panini DC Italia – le proposte in volume

LA NOTTE PIÙ PROFONDA (17×26, C., 312 pp., col. • € 31; Contiene: Green Lantern (2005) #43, Blackest Night (2009) #0/8)

Quante volte gli eroi DC caduti sono tornati in vita? Ora il responsabile di tutto questo rivuole indietro ciò che è suo! Il culmine della gestione di Geoff Johns su Lanterna Verde coadiuvato da Iva Reis e Dough Manhke in stato di grazia. Hal Jordan riunisce le luci dello Spettro Emozionale e i campioni dell’Universo DC per combattere la morte stessa! IMPRESCINDIBILE & CONSIGLIATO!

BATMAN: GOTHAM BY GASLIGHT (18,3×27,7, C., 200 pp., col. • € 26; Contiene: Batman: Gotham by Gaslight, Batman: Master of the Future, Convergence: Shazam! (2015) #1/2, Countdown Presents the Search for Ray Palmer: Gotham by Gaslight (2008) #1)

Insieme a Batman Anno 100, questo Gotham by Gaslight è l’elseworld per eccellenza non solo batmaniano. Calato in una suggestiva Gotham City vittoriana, Batman sarà costretto a mettere in campo tutte le sue risorse. Il suo avversario è il killer più pericoloso di sempre… Jack lo Squartatore! IMPRESCINDIBILE & CONSIGLIATO!

JUSTICE LEAGUE: IL CHIODO – EDIZIONE COMPLETA (17×26, C., 312 pp., col. • € 31; Contiene: Justice League: The Nail (1998) #1/3, Justice League: Another Nail (2004) #1/3)

Torna in una edizione completa (che comprende cioè anche il sequel) Il Chiodo, elseworld firmato dal grande Alan Davis! Ve lo avevamo già consigliato nel nostro articolo Justice League – i fumetti essenziali. Come sarebbe il mondo se i coniugi Kent non avessero raccolto il piccolo Kal-El appena precipitato sulla Terra per colpa di un pneumatico forato a causa di un banalissimo chiodo? IMPRESCINDIBILE & CONSIGLIATO!

JSA: L’ETÀ DELL’ORO (17×26, C., 192 pp., col. • € 23; Contiene: The Golden Age (1993) #1/4)

James Robinson e Paul Smith creano, agli inizi degli anni ’90, la scintilla per il ritorno del supereroismo classico riportando in auge in questo elseworld la mitica JSA in una storia che paga dazio al seminale Watchmen e fa da canovaccio all’immortale Kingdom Come! IMPRESCINDIBILE & CONSIGLIATO!

WONDER WOMAN VOL. 1: ANNO UNO (17×26, C., 168 pp., col. • € 20; Contiene: Wonder Woman (2016) #2, #4, #6, #8, #10, #12, #14)

Panini DC Italia inizia la riproposizione del ciclo di Wonder Woman firmato da Greg Rucka in era Rinascita. Questo primo volume rinarra l’arrivo di Diana nel mondo degli uomini e il suo anno di attività come supereroina. Alle matite c’è Nicola Scott.

WONDER WOMAN VOL. 3: LA VERITÀ (17×26, C., 176 pp., col. • € 21; Contiene: Wonder Woman (2016) #13, #15, #17, #19, #21, #23, #25)

Parallelamente al primo volume arriva anche il terzo della Wonder Woman Rinascita di Greg Rucka. No, non si tratta di un errore. Ricordiamo che la serie era strutturata per narrare nei numeri pari vicende avvenute nel passato mentre nei numeri dispari vicende del presente. Il viaggio alla ricerca della verità sul suo passato ha portato Wonder Woman a scoprire che la sua vita è una menzogna. Alle matite c’è Liam Sharp.

SUPERMAN: PACE IN TERRA (25,5×35,5, C., 72 pp., col. • € 22; Contiene: Superman: Peace on Earth)

Il graphic novel di grande formato dipinto da Alex Ross con testi di Paul Dini è un toccante e lirico racconto che vede Kal-El alle prese con i problemi reali del nostro pianeta, come fame, guerre e dittature.

AQUAMAN: PROFONDITÀ MARINE (17×26, C., 176 pp., col. • € 21; Contiene: Aquaman: Deep Dives (2020) #1/9)

Questo volume raccoglie la serie digital first Aquaman: Deep Dives. Una serie di storie autoconclusive firmate da Steve Orlando, V. Ken Marion e Daniel Sampere ideali per chi vuole approcciarsi senza troppo impegno al personaggio. CONSIGLIATO SOPRATTUTTO A CHI È A DIGIUNO DEL RE DEI MARI.

SWEET TOOTH VOL. 1: FUORI DALLA FORESTA (17×26, B., 128 pp., col. • € 13; Contiene: Sweet Tooth (2009) #1/5)

Nuova edizione per una delle ultime grandi serie Vertigo, la toccante Sweet Tooth di Jeff Lemire. Gus, esemplare di una nuova razza di bambini ibridi uomo/animale cresciuta in isolamento a seguito di una misteriosa pandemia, dopo la morte di suo padre, incontra un gigantesco vagabondo di nome Jepperd, che promette di aiutarlo. Insieme intraprenderanno un viaggio attraverso un’America postapocalittica per trovare il rifugio degli ibridi! CONSIGLIATO!

PREACHER VOL. 4: STORIA ANTICA (17×26, B., 232 pp., col. • € 21; Contiene: Preacher Special: Saint of Killers (1996) #1/4, Preacher Special: The Good Old Boys (1997) #1, Preacher Special: The Story of You-Know-Who (1996) #1)

Il quarto volume della imprescindibile serie di Garth Ennis raccoglie alcuni degli speciali fra cui quelle celeberrimo sul Santo degli Assassini! IMPRESCINDIBILE & CONSIGLIATO!

Panini DC Italia – Omnibus & Absolute

DC OMNIBUS: LOBO VOL. 1

Autori: Keith Giffen, Alan Grant, Simon Bisley, Val Semeiks, AA.VV.

Agosto • 18,3×27,7, C. con sovraccoperta, 1048 pp., col., Euro 89,00

Contiene: Lobo, The Last Czarnian (1990) #1/4, Lobo’s Back (1991) #1/4, Lobo Paramilitary Christmas Special (1991) #1, Lobo: Blazing Chain of Love (1992) #1, Lobo: Infanticide (1992) #1/4,

Lobo Convention Special (1993) #1, Lobo, Portrait of A Victim (1993) #1, Lobo: Unamerican Gladiators (1993) #1/4, Lobo: A Contract on Gawd (1994) #1/4, Lobo Annual (1995) #3, Lobo (1993) #0/11, Lobo: In the Chair (1994) #1

Panini DC Italia ripropone in un mastodontico omnibus gli esordi di Lobo. Si tratta del personaggio con DC “tenne botta” negli anni ’90 grazie alla carica ironica e irriverente del personaggio. Come direbbe l’Uomo: “Uno sfrazzutissimo fumetto pieno di sbarbe e di bassa macelleria che solo un coglionzo lascerebbe lì”. CONSIGLIATO AI NOSTALGICI!

Panini DC Italia – la collana DC Best Seller

BATMAN DI SCOTT SNYDER E GREG CAPULLO 12 (16×21, B., 96 pp., col. • € 4,90; Contiene: Batman (2011) #35/38)

Possibile che Joker sia davvero tornato dal mondo dei morti? Scott Snyder e Greg Capullo danno il via all’arco narrativo più intriso di mistero e di horror della loro gestione! CONSIGLIATO!

SUPERMAN DI JOHN BYRNE 4 (16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90; Contiene: Superman (1987) #3-4, Adventures of Superman (1987) #426, Action Comics (1987) #586)

Iniziano ad ingranare le testate supermaniane post- Crisi sulle Terre Infinite con John Byrne, Marv Wolfman e Jerry Ordway. I Raggi Omega teletrasportano Clark Kent su Apokolips, il pianeta del terrore! Superman diventa quindi suo malgrado campione di Apokolips contro Orion e i Nuovi Dei! CONSIGLIATO!