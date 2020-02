Peter Pan and Wendy: Capitan Uncino interpretato da Joaquin Phoenix?

A quanto pare, Joaquin Phoenix potrebbe tornare ad interpretare – dopo Joker – un nuovo personaggio. Questa volta potrebbe essere ingaggiato dalla Disney per vestire i panni di uno dei cattivi più famosi di sempre, ossia Capitan Uncino. Infatti la Casa di Topolino è a lavoro per realizzare un nuovo reboot – dedicato al classico di Peter Pan – intitolato Peter Pan and Wendy. Ovviamente, almeno per il momento, si tratta solamente di una voce di corridoio.

C’è da dire però che secondo l’indiscrezione, comparsa su un sito web, pare che l’attore interprete di Joker abbia già ricevuto un’offerta da parte della Disney. Dunque, molto probabilmente Joaquin Phoenix andrà ad interpretare il famoso villain nel nuovo reboot che, forse, debutterà sulla piattaforma streaming Disney+. Per il momento, una delle poche informazioni relative alla pellicola di Peter Pan and Wendy, riguarda il ruolo di Campanellino, la piccola e simpaticissima fatina che da sempre è amica di Peter Pan.

Infatti, la fata dovrebbe essere interpretata da una grande attrice quale Margot Robbie, che presto vedremo in un altro grande film. Per il momento le informazioni in merito al nuovo live-action Disney sono alquanto frammentarie, infatti non è ancora certo dove debutterà il film: se nelle sale cinematografiche o – come accennato poc’anzi – sulla piattaforma streaming Disney+. Quindi, per scoprire se il grande Joaquin Phoenix si troverà ancora una volta alle prese con l’interpretazione di un famosissimo villain del cinema, non ci resta che attendere nuove indiscrezioni.

In ogni caso, come vedreste l’interprete di Joker, nei panni del personaggio Disney? Se vi va, fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.