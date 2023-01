Nel grande speciale annunciato da Netflix per il trentesimo annniversario di Mighty Morphin Power Rangers ci sarà un’assente illustre. Stiamo parlando di Amy Jo Johnson, attrice nota per aver vestito i panni dell’originale Pink Ranger, uno dei personaggi più apprezzati dai fan. Ed è stata proprio lei a rivelare su Twitter la motivazione della mancata presenza all’interno dello show.

Amy Johnson, la Pink Ranger dei Power Rangers, non sarà nello speciale

Voglio chiarire il tutto. Non ho mai detto di no, semplicemente non ho detto di sì a quello che mi è stato offerto. Ma ci sono altre cose divertenti in cantiere. Non vedo l’ora di guardare i miei amici spaccare tutto.

For the record I never said no…I just didn’t say yes to what was offered. But other fun stuff is in-store! Looking forward to watching my friends kick ass! #PowerRangers30 — Amy Jo Johnson (@_amyjojohnson) January 18, 2023

Al suo posto ci sarà Catherine Sutherland nei panni della seconda Pink Ranger. Nello speciale ci sarà spazio anche per Barbara Goodson, voce di Rita Repulsa, Richard Horvitz, voce di Alpa 5, e la new entry Charlie Kersh nei panni di Minh, figlia dell’originale Yellow Ranger Trini. Non è stato specificato se ci sarà o meno un tributo in onore dell’originale Green Ranger Jason David Frank, purtroppo scomparso a 49 anni per suicidio. David Yost, attore più longevo della serie, si è detto emozionato di poter recitare accanto ai suoi colleghi e di indossare ancora una volta il costume da Ranger.

Lo speciale per il trentesimo anniversario si chiamerà Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always e arriverà su Netflix il 19 aprile. Questa la sinossi ufficiale: I Rangers dovranno confrontarsi con una minaccia familiare del passato. Nel bel mezzo di una crisi globale, sono chiamati ancora una volta a essere gli eroi di cui il mondo ha bisogno. Ispirato al leggendario mantra del franchise ‘Once a Ranger, Always a Ranger’, Once & Always ricorda a tutti che quando si diventa Ranger, si è sempre parte della famiglia Ranger e si è sempre i benvenuti. Sempre su Netflix arriverà in autunno Power Rangers: Cosmic Fury, serie che continuerà le avventure raccontate in PowerRangers: Dino Fury. Il team si imbarcherà in un viaggio attraverso lo spazio, sbloccando nuovi poteri cosmici e difendendo l’universo dal ritorno del famigerato cattivo Lord Zedd.