Resident Evil: svelato il cast della serie live-action targata Netflix!

Finalmente ci siamo! In occasione della Netflix Geeked Week, che sta regalando ai fan grandi annunci, è stato svelato il cast ufficiale di Resident Evil, serie TV basata sul celebre franchise videoludico Capcom.

Attualmente in produzione, lo show sarà incentrato su Albert Wesker e ambientato nella storica location di Racoon City. A vestire i panni del celebre villain, che qui appare molto diverso rispetto ai videogame, ci penserà Lance Reddick (John Wick). Ad affiancarlo ci saranno Ella Balinska, Tamara Smart, Adeline Rudolph, Paola Nunez e Siena Agudong, ma i loro ruoli sono ancora ignoti.

Been dying to announce this. Get ready to enter New Raccoon City with the cast of RESIDENT EVIL: LANCE REDDICK / ELLA BALINSKA / TAMARA SMART / SIENA AGUDONG / ADELINE RUDOLPH / PAOLA NUNEZ. #GeekedWeek pic.twitter.com/ULKEFuYdAr

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021