Le serie TV nuove e cancellate – Novembre 2020

Quali serie Tv usciranno a Novembre 2020? Ottobre è stato un mese ricco di contenuti, ma l’alone del lockdown a causa della pandemia di Covid-19 ha iniziato ad imperversare su di noi. Per cercare di non abbatterci nuovamente moralmente, ecco che anche a novembre non mancheranno numerose novità riguardanti i contenuti seriali e come da “tradizione” vi faremo viaggiare comodamente e ordinatamente attraverso il mare ricolmo di contenuti in arrivo sulle varie piattaforme di streaming. Ecco, quindi, a voi la lista delle serie Tv in uscita e, al termine, l’elenco delle serie Tv cancellate o non rinnovate.

Le serie TV di Novembre 2020

Le serie Tv nuove e rinnovate

Ecco la lista delle serie TV in uscita su Rai, Sky, Netflix, Infinity, Amazon Prime Video, Apple Tv+ e Disney+ previste per Novembre 2020.

Mi senti?

Uscita: 2 Novembre 2020

Tre amiche di un quartiere a basso reddito alle prese con pessimi fidanzati e famiglie disfunzionali colgono il lato comico delle loro vite trovando la speranza. Dopo il successo della prima stagione, su Netflix arriva anche la seconda stagione.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Commedia drammatica

Commedia drammatica Numero stagioni: 2

Gli Orologi del Diavolo

Uscita: 2 Novembre 2020

Marco Merani è un motorista nautico bravissimo e costruisce barche alla foce del fiume Magra. Tutti sanno che è il migliore e lo sanno anche dei narcotrafficanti a cui farebbero comodo gommoni veloci e agili che possano sfuggire a polizia e Carabinieri. Inizieranno così per il protagonista una serie di guai che lo getteranno nell’inferno della malavita.

In onda su: Rai 1

Rai 1 Genere: Thriller

Thriller Numero stagioni: 1

Love & Anarchy

Uscita: 4 Novembre 2020

Una consulente sposata e un giovane informatico iniziano un gioco di seduzione che mette in discussione le norme sociali e li spinge a rivalutare le loro scelte di vita. Nuova serie originale Netflix con con Ida Engvoll, Björn Mosten e Carla Sehn e creata da Lisa Langseth.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Commedia romantica

Commedia romantica Numero stagioni: 1

Animal Kingdom

Uscita: 4 Novembre 2020

Ellen Barkin torna ad interpretare Smurf, che nel ciclo di episodi precedente era stata protagonista di un ritorno al potere importante, ottenuto anche a costo di andare contro i suoi stessi figli. Nel frattempo, J (Finn Cole) prova a riappropriarsi degli affari di famiglia; con Craig (Ben Robson) che cerca di mettere in moto un colpo tanto difficile quanto ambizioso. Rivedremo anche Pope (Shawn Hatosy), con le mani legate a causa dell suo rapporto con Smurf. Torneranno anche Deran (Jake Weary) e Adrian (Spencer Treat Clark).

In onda su: Premium Crime

Premium Crime Genere: Poliziesco, Drammatico

Poliziesco, Drammatico Numero stagioni: 5

Claws

Uscita: 4 Novembre 2020

Desna Simms (Niecy Nash), è bloccata da una situazione finanziaria problematica e quindi decide di utilizzare il suo suo salone per manicure per il riciclo di denaro di una clinica del dolore. Si trova così immischiata, assieme alle sue dipendenti, nel crimine organizzato.

In onda su: Premium Stories

Premium Stories Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 4

Paranormal

Uscita: 5 Novembre 2020

Dopo essersi ritrovato in una serie di eventi insoliti, un ematologo scettico diventa suo malgrado un’autorità sui fenomeni paranormali. Dai bestseller di Ahmed Khaled Tawfik nasce l’adattamento del regista e sceneggiatore Amr Salama.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Thriller

Thriller Numero stagioni: 1

Ecco i Muppet

Uscita: 6 Novembre 2020

Ecco i Muppets è la prima serie originale di Muppet Studio per Disney+. Nella stagione composta da sei episodi, Scooter si affretta a rispettare i tempi di consegna e a caricare in streaming la nuovissima serie targata Muppets. Gli episodi devono uscire ora e lui avrà bisogno di superare qualsiasi ostacolo, distrazione e complicazione che gli altri Muppet gli dovessero causare.

Traboccanti di spontanea follia, con sorprendenti guest star e con più rane, maiali, orsi (e quant’altro) di quanto sia consentito dalla legge, i Muppet si scatenano in Ecco i Muppets con quel tipo di assurdità sorprendente e di divertimento caotico che li ha resi famosi. Dagli esperimenti stravaganti con il dottor Bunsen Honeydew e Beaker ai consigli di vita della favolosa Miss Piggy, ogni episodio è ricco di segmenti esilaranti, condotte dai Muppet, che mostrano ciò che i Muppet sanno fare meglio.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 1

I cavalieri di Castelcorvo

Uscita: 6 Novembre 2020

Giulia e Riccardo sono due fratelli che, a causa degli impegni lavorativi dei genitori, devono trasferirsi a Castelcorvo dalla zia Margherita per frequentare la scuola. Qui conoscono Matteo e Betta, due coetanei ritenuti degli outsider a causa delle loro stranezze. Insieme i quattro ragazzi affronteranno una serie di prove, scoprendo che Castelnuovo non è quello che sembra.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Avventura

Avventura Numero stagioni: 1

Romulus

Uscita: 6 Novembre 2020

Un mondo primitivo e brutale governato dalla natura e dagli dei, da cui sorgerà uno degli imperi più grandi e potenti di sempre. Fra storia, leggenda e rivoluzione, l’epico racconto della nascita di Roma nella nuova serie Sky Original creata, diretta e prodotta da Matteo Rovere.

Completamente girati in protolatino, i dieci episodi di Romulus sono diretti da Matteo Rovere, Michele Alhaique ed Enrico Maria Artale. A guidare un cast di talento, Andrea Arcangeli, Marianna Fontana e Francesco Di Napoli.

In onda su: Sky

Sky Genere: Storica, Drammatica

Storica, Drammatica Numero stagioni: 1

Supergirl

Uscita: 7 Novembre 2020 (episodi 16-19)

Dopo una pausa di alcuni mesi, arrivano in Italia anche gli ultimi quattro episodi della quinta stagione di Supergirl. Adesso i fan potranno ammirare di nuovo le imprese di Kara Danvers (Melissa Benoist), alle prese con minacce sempre più grandi che la metteranno alla prova.

In onda su: Premium Action

Premium Action Genere: Fantascienza

Fantascienza Numero stagioni: 5

Young Sheldon

Uscita: 8 Novembre 2020 (episodi 11 – 21)

A distanza di alcuni mesi torna anche in Italia la seconda parte della terza stagione di Young Sheldon, spinoff di The Big Bang Theory.



In onda su: Premium Stories

Premium Stories Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 4

Undercover

Uscita: 9 Novembre 2020

In questa serie ispirata a eventi reali, due agenti sotto copertura indagano su un boss della droga fingendosi una coppia nel campeggio dove lui trascorre i weekend. Tra i 10 titoli di nove paesi selezionati per il festival Canneseries 2018 e coprodotta da Jan Theys, arriva la seconda stagione su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatica, Poliziesco

Drammatica, Poliziesco Numero stagioni: 2

Hank e il camion dei rifiuti

Uscita: 10 Novembre 2020

Hank, un bambino di sei anni, e il suo miglior amico, un grande camion dei rifiuti, esplorano il mondo che li circonda con i loro amici animali in fantastiche avventure. Una delicata serie per i più piccini prodotta dall’animatore e premio Oscar Glen Keane e ideata da suo figlio Max.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 1

Dash & Lily

Uscita: 10 Novembre 2020

Gli opposti si attraggono a Natale quando il cinico Dash e la solare Lily si scambiano messaggi e sfide in un diario rosso che si passano in giro per New York. Un amore adolescenziale e natalizio tratto dalla serie di bestseller, con Austin Abrams e Midori Francis.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Teen story romantica

Teen story romantica Numero stagioni: 1

The Liberator

Uscita: 11 Novembre 2020

Durante la Seconda guerra mondiale, i soldati di una squadra eterogenea diventano tra i più eroici combattenti nell’invasione degli alleati in Europa. Miniserie tratta da una storia vera in cui Bradley James recita sotto la direzione di Jeb Stuart.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 1

Alex Rider

Uscita: 12 Novembre 2020

Arriva su Prime Video la serie TV di Alex Rider, tratta dalla fortunata saga di romanzi di Anthony Horowitz. Lo spy drama porta sul piccolo schermo le vicende di un adolescente londinese addestrato fin da piccolo al mondo dello spionaggio.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Spy Drama

Spy Drama Numero stagioni: 1

I favoriti di Mida

Uscita: 13 Novembre 2020

Un ricco editore riceve un messaggio di ricatto e deve prendere una decisione di vita o di morte. Ispirata a una storia di Jack London e ambientata nella Madrid di oggi. Luis Tosar e Marta Belmonte sono i protagonisti di questo eccezionale cast spagnolo.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Poliziesco

Poliziesco Numero stagioni: 1

The Crown

Uscita: 15 Novembre 2020

Questa serie drammatica segue le rivalità politiche e la storia d’amore della regina Elisabetta II e gli eventi che hanno segnato la seconda metà del XX secolo. Miglior serie drammatica ai Golden Globe, premiata anche agli Emmy grazie a Claire Foy e John Lithgow arriva alla quarta stagione dove farà la sua comparsa anche la tanto attesa Lady Diana.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatica, Storica

Drammatica, Storica Numero stagioni: 4

Fargo

Uscita: 16 Novembre 2020 (ogni lunedì)

La feroce faida fra due clan criminali di Kansas City, nel 1950 in lotta per ritagliarsi un pezzo del sogno americano, è al centro della quarta stagione della serie creata da Noah Hawley.

In onda su: Sky

Sky Genere: Drammatica, Azione

Drammatica, Azione Numero stagioni: 4

The Flash

Uscita: 17 Novembre 2020 (episodi 16 – 19)

Altro caso in cui saranno resi disponibili gli episodi mancanti della sesta stagione, la quale riprende la sua corsa dopo una pausa di alcuni mesi. Rivedremo quindi Grant Gustin nei panni di Barry, con quest’ultimo che cerca di salvare il mondo grazie ai suoi poteri e al prezioso aiuto dei suoi amici.

In onda su: Premium Action

Premium Action Genere: Fantascienza

Fantascienza Numero stagioni: 6

Baby Boss: Di nuovo in affari

Uscita: 17 Novembre 2020

In questa serie animata tratta dal film di successo, Baby Boss porta in ufficio il fratello maggiore Tim per insegnargli l’arte degli affari. La quarta stagione arriva su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 4

Batwoman

Uscita: 19 Novembre 2020 (episodi 16 – 20)

Anche in questo caso vedremo la messa in onda degli ultimi quattro episodi della prima stagione. Questo, dopo l’annuncio a sorpresa dell’abbandono di Ruby Rose in vista della seconda stagione, con Batwoman che d’ora in poi sarà interpretata da Javicia Leslie.

In onda su: Premium Action

Premium Action Genere: Fantascienza

Fantascienza Numero stagioni: 1

Deadly Tropics

Uscita: 19 Novembre 2020

Questa dramedy poliziesca vede due poliziotte contraddistinte da caratteri molto diversi. Una, rigida e rispettosa in modo quasi maniacale dei protocolli, l’altra molto più aperta a soluzioni anche poco convenzionali. Fanno parte del cast, Sonia Rolland, Béatrice de la Boulaye e Julien Beramis.

In onda su: FOX Crime

FOX Crime Genere: Dramedy poliziesca

Dramedy poliziesca Numero stagioni: 1

La Vera Storia di The Right Stuff: Uomini Veri

Uscita: 20 Novembre 2020

Nel 1961, la NASA invio con successo i suoi primi astronauti nello spazio, ripristinando la fiducia del mondo nel programma spaziale statunitense. Ora, quasi sei decenni dopo, lo spirito umano per l’esplorazione rimane appassionato come sempre, La Vera Storia di The Right Stuff: Uomini Veri risale agli inizi, quando i primi astronauti della Nazione – noti come Original Mercury 7 – divennero eroi da un giorno all’altro durante l’era della corsa allo spazio.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Documentario

Documentario Numero stagioni: 1

The Pack

Uscita: 20 Novembre 2020

In questa serie due squadre di cani e i loro compagni umani si sfidano in divertenti ed emozionanti sfide per celebrare il loro incredibile legame.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 1

Motherland: Fort Salem

Uscita: 20 Novembre 2020

Serie TV ambientata in un presente alternativo, che ci racconta la storia delle streghe in un modo completamente nuovo, in una realtà in cui vivono in tranquillità grazie ad un accordo stipulato con il governo.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Fantascienza

Fantascienza Numero stagioni: 1

Marvel 616

Uscita: 20 Novembre 2020

Marvel 616 esplorerà la ricca eredità Marvel. Ogni documentario, infatti, approfondisce gli intrecci tra narrazione, cultura pop e fandom dell’Universo Marvel. Gli episodi di questa serie antologica affronteranno argomenti che raccontano di tutti gli artisti, uomini e donne, che hanno contribuito al successo della Marvel nel mercato internazionale, gettando le basi di quello che oggi è il MCU al cinema e in TV.

Marvel 616 è prodotta da Marvel New Media insieme a Supper Club. Tra i produttori esecutivi troviamo nomi eccellenti della storia della casa editrice come Joe Quesada, Shane Rahmani e Stephen Wacker.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Documentario

Documentario Numero stagioni: 1

No Man’s Land

Uscita: 22 Novembre 2020

Entriamo nelle profondità della guerra civile siriana attraverso gli occhi di Antoine, un giovane francese, che parte alla ricerca di sua sorella, presumibilmente morta. Mentre tenta di svelare il mistero sulla sorella, Antoine finisce per unirsi ad un’unità di combattenti curde, le YPJ – il più grande incubo dell’ISIS – e ad un gruppo disordinato di idealisti internazionali che hanno lasciato i propri paesi per aiutarle nei combattimenti.

In onda su: StarzPlay

StarzPlay Genere: Storico

Storico Numero stagioni: 1

This Is Us

Uscita: 24 Novembre 2020

Come già successo nel corso delle stagioni precedenti, saranno presenti flashback e flashforward, che svolgeranno un ruolo importante all’interno della narrazione del racconto. Confermato anche il cast, con Milo Ventimiglia come Jack e Mandy Moore che interpreterà Rebecca.

In onda su: FOX

FOX Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 5

Wonderoos

Uscita: 24 Novembre 2020

Un’avventurosa e adorabile squadra di giovani e intelligenti creature da tutto il mondo gioca, cresce, ride, impara e canta nella colorata Candoo City.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Animazione musicale

Animazione musicale Numero stagioni: 1

Grey’s Anatomy

Uscita: 24 Novembre 2020

Torna Grey’s Anatomy con l’attesa diciassettesima stagione, che riprenderà con un salto temporale di alcune settimane rispetto agli eventi della precedente stagione. Saranno presenti diversi flashback che andranno ad esplorare alcune situazioni rimaste irrisolte. Ovviamente la serie non si limiterà a questo, visto che saranno affrontate anche tematiche molto attuali, come proprio il COVID-19.

In onda su: Sky Fox

Sky Fox Genere: Medical Drama

Medical Drama Numero stagioni: 17

Riviera

Uscita: 25 Novembre 2020 (ogni mercoledì)

È passato un anno dall’esplosivo finale della seconda stagione di Riviera, nel quale Georgina (Julia Stiles) ha dato fuoco alla Collezione Clios. Abbandonata la Riviera ha cominciato una nuova vita: ora è un’esperta nella restituzione artistica internazionale, in collaborazione con il disinvolto, carismatico e mondano Gabriel Hirsch (Rupert Graves). Insieme setacciano il mondo alla ricerca di opere d’arte rubate agli ebrei nel corso della persecuzione nazista e più volte rivendute.

In onda su: Sky

Sky Genere: Spy Drama

Spy Drama Numero stagioni: 3

Great Pretender

Uscita: 25 Novembre 2020

Makoto Edamura si crede il truffatore più scaltro del Giappone, ma avrà una brutta sorpresa quando tenta di imbrogliare il vero criminale Laurent Thierry. Un’intensa avventura di moralità e criminalità dalle menti che hanno ideato 91 Days, FLCL e L’attacco dei giganti. Arriva la seconda stagione su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Anime

Anime Numero stagioni: 2

Virgin River

Uscita: 27 Novembre 2020

In cerca di un nuovo inizio, un’infermiera specializzata lascia Los Angeles per trasferirsi in una remota cittadina a nord che si rivelerà piena di sorprese. Con Alexandra Breckenridge (“This Is Us”), Martin Henderson (“Grey’s Anatomy”) e Tim Matheson (“Hart of Dixie”) la prima stagione arriva su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatica

Drammatica Numero stagioni: 1

Le serie cancellate a Novembre 2020

Brave New World (Peacock) dopo una sola stagione

(Peacock) dopo una sola stagione Away (Netflix) dopo una sola stagione

(Netflix) dopo una sola stagione On Becoming a God in Central Florida (Showtime)

(Showtime) GLOW (Netflix) la quarta stagione non si farà

(Netflix) la quarta stagione non si farà Teenage Bounty Hunter (Netflix) dopo una stagione