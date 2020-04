Le serie TV nuove e cancellate – Aprile 2020

Quali serie Tv usciranno ad Aprile 2020? Marzo è stato un mese molto particolare: in primis ha visto il diffondersi a livello globale del Coronavirus (COVID-19) e l’attuamento delle norme per contenere il contagio e verso la fine del mese è arrivata anche l’attesissima piattaforma on demand Disney+. Aprile si prepara ad essere un altro mese in cui passeremo la maggior parte del tempo in casa e, come giù successo per il mese scorso, serie Tv e film, nonostante le politiche di riduzione del bitrate imposto dall’Unione Europea per limitare il traffico di rete, saranno la soluzione più gettonata per limitare la monotonia della quarantena. I contenuti, quindi, non mancheranno, ma non vi preoccupate, come abbiamo già fatto nei mesi scorsi, anche adesso vi faremo viaggiare comodamente e ordinatamente attraverso il mare ricolmo di contenuti. Ecco, quindi, a voi la lista delle serie Tv in uscita e, al termine, la lista delle serie Tv cancellate o non rinnovate ad aprile. Ecco quindi le Serie Tv in uscita per Netflix, Amazon Prime Video , Now Tv ed altre piattaforme.

Le serie Tv nuove e rinnovate

Ecco la lista delle serie TV in uscita su Rai, Sky, Netflix, Infinity, Amazon Prime Video, Apple Tv+ e Disney+.

Community

Uscita: 1 Aprile 2020

Arrivano le avventure complete delle sei stagioni della serie creata da Dan Harmon e che narrano le vicende di sei amici in un community college. Nel cast sono presenti alcuni tra i nomi più altisonanti del panorama televisivo, come Donald Glover.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: commedia

commedia Numero stagioni: 6

Babylon Berlin

Uscita: 1 Aprile 2020

Arriva la terza stagione della serie di produzione originale tedesca di Sky. Le nuove puntate continueranno a narrare le vicende dell’ispettore Gereon Rath (Volker Bruch) che si svolgono nella confusionaria Berlino di fine 1929. Questa volta, però, l’argomento principale dell’indagine è la morte di una star del cinema durante le riprese del primo film sonoro dei Babelsberg Studios. In mezzo a questo drammatico evento vi è lo zampino della mafia locale.

In onda su: Sky

Sky Genere: drammatico, storico, poliziesco

drammatico, storico, poliziesco Numero stagioni: 3

Binky Agente Segreto

Uscita: 1 Aprile 2020

Il gatto Binky ha solo l’aspetto di un felino comune, ma in realtà possiede un piccolo segreto: crede che alieni e altre strane creature vogliano invadere la Terra. Aiutato dalla segretissima CEST – Cuccioli Eroici Salvano la Terra avrà la prontezza e il coraggio di difendere il pianeta dai presunti invasori?

In onda su: Boomerang

Boomerang Genere: animazione

animazione Numero stagioni: 1

22.11.63

Uscita: 1 Aprile 2020

Arriva la miniserie televisiva basata sull’omonimo romanzo di Stephen King: nella serie, James Franco interpreta il protagonista ovvero un insegnante di liceo che, viaggiando indietro nel tempo, prova ad impedire l’assassinio del Presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy.

In onda su: Infinity

Infinity Genere: drammatico, fantascienza

drammatico, fantascienza Numero stagioni: 1

Veronica Mars

Uscita: 1 Aprile 2020

Arriva la quarta stagione della serie e debutterà sulla piattaforma con un episodio a settimana. Sono passati ben 13 anni dalla terza stagione, ma Kristen Bell ritorna a vestire i panni dell’investigatrice privata Veronica Mars intenta a risolvere nuovi intriganti casi.

In onda su: Infinity

Infinity Genere: drammatico, poliziesco

drammatico, poliziesco Numero stagioni: 4

Inazuma Eleven

Uscita: 1 Aprile 2020

La storia gira intorno al capitano Mark Evans, portiere della Raimon e capitano della stessa squadra. L’obbiettivo della Raimon è quello di vincere il Football Frontier, conosciuto come FF, un torneo calcistico che vede impegnate diverse scuole giapponesi. La serie prende ispirazione dall’omonimo videogioco.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: animazione

animazione Numero stagioni: 1

Come insabbiare uno scandalo stupefacente

Uscita: 1 Aprile 2020

Gli sconcertanti crimini in un laboratorio di analisi narcotici bloccano un sistema giudiziario, sconvolgendo il corso della legge per avvocati, funzionari e detenuti. Una miniserie che vi porterà nei meandri dell’illegalità.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: docuserie

docuserie Numero stagioni: 1

Nailed It!

Uscita: 1 Aprile 2020

Pasticcieri dilettanti dalla pessima reputazione si cimentano a ricreare capolavori commestibili per conquistare i 10.000 dollari in palio in questo reality. Dopo 3 stagioni di successo, arriva la quarta stagione.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: reality serie

reality serie Numero stagioni: 4

Sunderland ‘Til I Die

Uscita: 1 Aprile 2020

Questa docuserie segue la squadra inglese del Sunderland durante la stagione calcistica 2017-18 e il tentativo di recupero dopo la retrocessione dalla Premier League.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: docuserie

docuserie Numero stagioni: 2

Pokémon: Serie Sole e Luna

Uscita: 1 Aprile 2020

Ash si reca nella regione di Alola con sua mamma e Pikachu e s’iscrive alla scuola di Pokémon, dove affronta l’efferato Team Skull. In arrivo la terza stagione.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: animazione

animazione Numero stagioni: 3

Law & Order Special Victims Unit

Uscita: 2 Aprile la terza stagione, 30 aprile la quarta stagione

Dopo le prime stagioni arrivate a marzo, adesso si continua con il salto nel passato con la terza e quarta stagione dello spin-off di Law & Order dedicato ai crimini a sfondo sessuale.

In onda su: Sky

Sky Genere: crime, azione, poliziesco, giallo

crime, azione, poliziesco, giallo Numero stagioni: 21

Sol Levante

Uscita: 2 Aprile 2020

Lo avevamo inserito nella lista di Marzo, ma non è arrivato. Pare che adesso dovrebbe arrivare ad aprile. Non ci resta che attendere quindi giorno 2 per scoprire se possiamo finalmente vedere il primo show di animazione 2D realizzato interamente in 4K.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: animazione

animazione Numero stagioni: 1

Home Before Dark

Uscita: 3 Aprile 2020

Mentre è in visita alla cittadina sul lago dove è nato suo padre una ragazza scopre indizi su un delitto irrisolto. Nel cast Mila Morgan, Brooklynn Prince e Kylie Rogers.

In onda su: Apple Tv+

Apple Tv+ Genere: drammatico, giallo

drammatico, giallo Numero stagioni: 2

La Casa di Carta

Uscita: 3 Aprile 2020

Arrivano i nuovi episodi della quarta stagione della serie TV cult spagnola che riprende le vicissitudini della banda di ladri più famosa del panorama televisivo moderno.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: drammatico, azione

drammatico, azione Numero stagioni: 4

Bored to Death

Uscita: 3 Aprile 2020

Arrivano tutte e tre le stagioni della serie comica surreale di Hbo che vede Jason Schwartzman nei panni dello scrittore in declino Jonathan Ames, il quale raggiunge la solidità economica facendo da detective privato in casi assurdi. Nel cast sono presenti anche i bravissimi attori Ted Danson e Zach Galifianakis.

In onda su: Sky

Sky Genere: commedia

commedia Numero stagioni: 3

The Sinner

Uscita: 3 Aprile 2020

In questa terza stagione il detective Harry Ambrose, tornato nella propria città natale, deve attenzionare e studiare un crimine sconvolgente e straziante: un ragazzino di 11 anni ha ucciso i propri genitori senza alcun motivo apparente.

In onda su: Sky

Sky Genere: thriller, giallo, poliziesco, drammatico

thriller, giallo, poliziesco, drammatico Numero stagioni: 3

Tales from the Loop

Uscita: 3 Aprile 2020

Una nuova serie TV fantascientifica che si basa interamente sull’opera di Simon Stålenhag (che ricopre il ruolo di co-produttore esecutivo) Loop. In un mondo popolato da macchine robotiche e strane creature, un enorme macchinario è stato costruito per spiegare i grandi misteri dell’universo: questo sarà però la causa di alcuni misteriosi eventi che sconvolgeranno l’intero pienate. Il cast della serie annovera Rebecca Hall, Paul Schneider, Daniel Zolghardi, Duncan Joiner e Jonathan Pryce.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: drammatico, fantascientifico

drammatico, fantascientifico Numero stagioni: 1

Arrow

Uscita: 4 Aprile 2020

Giunge al termine la serie televisiva DC con l’ottava stagione. Oliver Queen sarà nuovamente costretto a ripercorrere gli anni trascorsi nei panni del glorioso Green Arrow.

In onda su: Infinity/Sky

Infinity/Sky Genere: supereroi, fantascienza, azione

supereroi, fantascienza, azione Numero stagioni: 8

Thundercats Roar

Uscita: 6 Aprile 2020

Arriva la nuova rivisitazione dei celebri cartoni Thundercats. Gli eventi narrati si svolgeranno successivamente alla distruzione del loro pianeta Thundera. A questo punto un gruppo di sei felini supereroi, composto da Lion-O, Tygra, Cheetara, Panthro, Wilykit e Wilykat, si ritrova improvvisamente nel mondo chiamato Terza Terra a combattere contro il malvagio Mumm-Ra. Nel primo episodio potrete osservare anche uno speciale crossover con Teen Titans Go!

In onda su: Sky/Cartoon Network

Sky/Cartoon Network Genere: supereroi, animazione

supereroi, animazione Numero stagioni: 1

Supernatural

Uscita: 6 Aprile 2020

Arriva anche la tredicesima stagione della celebre e amata serie di genere paranormale incentrata sulle vicende dei fratelli cacciatore di demoni Sam e Dean Winchester. L’uscita avverrà un episodio alla settimana.

In onda su: Infinity

Infinity Genere: paranormale, azione, drammatico

paranormale, azione, drammatico Numero stagioni: 13

Terrace House: Tokyo 2019-2020

Uscita: 7 Aprile 2020

A Tokyo sei estranei condividono una casa stupenda cercando l’amore mentre vivono sotto lo stesso tetto. Niente copioni da seguire: a decidere che succede sono solo loro. In arrivo la terza parte.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: docuserie

docuserie Numero stagioni: 3

Hi Score Girl

Uscita: 9 Aprile 2020

Un gamer incallito, negato per lo studio e gli sport, trova pane per i suoi denti misurandosi con la ricca compagna di classe Akira in un’insolita sala giochi.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: animazione

animazione Numero stagioni: 2

Brew Brothers

Uscita: 10 Aprile 2020

Due fratelli rivali devono fare gioco di squadra per evitare di chiudere l’attività, ma le bravate continuano a creare il caos nel birrificio.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: sitcom

sitcom Numero stagioni: 1

The Goldbergs

Uscita: 13 Aprile 2020

La serie si appresta a ricevere la settima stagione. Le vicende narrate sono quelle di una famiglia americana degli anni ’80 in cui il piccolo Adam registra con una videocamera le giornate dei propri parenti. In particolare conosciamo la iperprotettiva mamma Beverly, l’irascibile papà Murray, la diciassettenne e viziata Erica, il sedicenne Barry e il nonno Al Pops Solomon.

In onda su: Infinity

Infinity Genere: sitcom

sitcom Numero stagioni: 7

Outer Banks

Uscita: 15 Aprile 2020

Un affiatato gruppo di adolescenti scopre un segreto sepolto da tempo e scatena una serie di eventi fuori della legalità in un’avventura che non dimenticheranno.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: teen drama

teen drama Numero stagioni: 1

Getting On

Uscita: 16 Aprile 2020

Ritorna disponibile la serie tragicomica di Hbo ambientata nell’unità di terapia estensiva del Mount Palms Memorial Hospital di Long Beach in California. Le vicende narrate sono quelle personali di ogni medico a partire dal primario Jenna James.

In onda su: Sky

Sky Genere: commedia, drammatico

commedia, drammatico Numero stagioni: 3

The Bold Type

Uscita: 16 Aprile 2020

Si appresta ad arriva la terza stagione della serie tv che prende ispirazione dalla vita dell’ex caporedattrice di Cosmopolitan, Joanna Coles. In questa nuova stagione si continuano a raccontare le vicende di tre giovani ragazze che cercando di farsi strada sia nella vita che nel lavoro attraverso la rivista femminile Scarlet. Nel frattempo che la redazione viene segnata da cambiamenti e nuovi arrivi, il trio non smette di spiegare agli altri che cosa significa essere giovani donne che cercano di primeggiare nel mondo del lavoro e nella società.

In onda su: Sky

Sky Genere: commedia, biografico

commedia, biografico Numero stagioni: 3

Diavoli

Uscita: 17 Aprile 2020

Alessandro Borghi torna da protagonista insieme a Patrck Dempsey in questa nuova serie targata Sky Studios. I due coprono i ruoli di Massimo Ruggero, giovane e promettente broker e il suo mentore Dominic Morgan. La storia è ambientata nello strano e complicato mondo dell’alta finanza e i due si trovano a combattere una guerra finanziaria di proporzioni gigantesche.

In onda su: Sky

Sky Genere: drammatico, azione

drammatico, azione Numero stagioni: 1

Bosch

Uscita: 17 Aprile 2020

Arriva la sesta stagione della serie più longeva e una delle più amate targata Amazon Prime Video che si basa sui romanzi di Michael Connelly. Nel cast troviamo Titus Welliver che interpreta il protagonista, ovvero il detective del dipartimento omicidi Harry Bosch, Jamie Hector nel ruolo del Detective Jerry Edgar, Amy Aquino nei panni della Tenente Grace Billets, Madison Lintz nel ruolo di Maddie Bosch e Lance Reddick nel ruolo del Capo Irvin Irving. La serie è stata già rinnovata per la settima e ottava stagione, ma nella nuova stagione Bosch si ritrova al centro di un complesso caso e deve sciogliere la matassa di un omicidio che vede coinvolti una caotica indagine federale e una catastrofica minaccia alla città di Los Angeles.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: poliziesco, drammatico

poliziesco, drammatico Numero stagioni: 6

Power Players

Uscita: 20 Aprile 2020

Un giovane ragazzo ottiene il potere di trasformarsi in un giocattolo vivente per combattere contro il male.

In onda su: Cartoon Network

Cartoon Network Genere: animazione

animazione Numero stagioni: 1

The Midnight Gospel

Uscita: 20 Aprile 2020

Attraversando mondi psichedelici nel suo simulatore di universi, uno spacecaster esplora domande esistenziali su vita, morte e tutto il resto.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: animazione, documentario

animazione, documentario Numero stagioni: 1

Magnum, P.I.

Uscita: 22 Aprile 2020

Arriva la seconda stagione della serie che racconta le avventure di Thomas S. Magnum, un investigatore privato che vive alle Hawaii in una lussuosa villa sull’isola di Oahu.

In onda su: Sky

Sky Genere: giallo, poliziesco

giallo, poliziesco Numero stagioni: 2

The Story of God with Morgan Freeman

Uscita: 22 Aprile 2020

Morgan Freeman esplora il ruolo della religione nella storia dell’uomo, come le nostre credenze ci uniscono e le possibili risposte a domande da un milione di dollari. Arriva la terza stagione di questa interessante docuserie.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: docuserie

docuserie Numero stagioni: 3

Hello Ladies

Uscita: 23 Aprile 2020

Il protagonista è il comico Stephen Merchant che in nove episodi racconta le difficoltà di essere un tipico inglese che si trasferisce in California in cerca dell’amore.

In onda su: Sky

Sky Genere: stand-up comedy

stand-up comedy Numero stagioni: 1

Ghost in the Shell SAC_2045

Uscita: 23 Aprile 2020

Nel 2045, dopo il crollo del capitalismo mondiale, la squadra d’élite giapponese Sezione 9 incomincia a condurre operazioni contro i crimini informatici.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: animazione

animazione Numero stagioni: 1

Defending Jacob

Uscita: 24 Aprile 2020

Serie drammatica che prende ispirazione dal romanzo di William Landay e racconta le vicende di un procuratore distrettuale che si ritrova a dover difendere suo figlio, un teenager, dall’accusa di omicidio di un ragazzo. Durante le indagini scopre una serie di verità sorprendenti su suo figlio. Nel cast Chris Evans.

In onda su: Apple Tv+

Apple Tv+ Genere: Thriller, giallo

Thriller, giallo Numero stagioni: 1

Empire Falls

Uscita: 24 Aprile 2020

Una miniserie di HBO che vede la presenza di un cast incredibile composto da Ed Harris, Philip Seymour Hoffman, Helen Hunt, Robin Wright e Paul Newman. La miniserie racconta l’appassionata e complicata storia del gestore di un ristorante in una poco ridente cittadina del Maine, che deve affrontare le complicazioni del cuore e del passato.

In onda su: Sky

Sky Genere: drammatico, biografico

drammatico, biografico Numero stagioni: 1

After Life

Uscita: 24 Aprile 2020

Un giornalista cerca di superare la morte della moglie trasformandosi in un burbero, nel tentativo di tenere lontane le persone che vogliono aiutarlo. In arrivo la seconda stagione dell’irriverente commedia di Ricky Gervais.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: commedia, drammatica

commedia, drammatica Numero stagioni: 2

The Affair

Uscita: 24 Aprile 2020

Una delle serie più belle di Showtime dedicata alle relazioni extraconiugali. Lo show è reso ancora più intrigante e appassionante dal fatto che ogni evento viene raccontato attraverso i differenti punti di vista dei personaggi.

In onda su: Sky

Sky Genere: commedia, drammatica

commedia, drammatica Numero stagioni: 5

Sword Art Online: Alicization

Uscita: 26 Aprile 2020

Arriva in Italia la seconda parte dell’anime che racconta la storia di Kazuto, un giovane ragazzo che all’improvviso rimane intrappolato all’interno di un videogioco denominato Sword Art Online. L’unica via per la libertà sembra essere uscirne vincitori. Il problema è che il game over equivale alla morte del giocatore nel mondo reale.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: anime

anime Numero stagioni: 2

Girls

Uscita: 27 Aprile 2020

Arriva la quinta stagione della serie che segue le vicende di quattro amiche che fanno di tutto pur di costruirsi una vita dopo essersi trasferite a New York.

In onda su: Sky

Sky Genere: commedia

commedia Numero stagioni: 6

Cardinal: La notte è più fredda

Uscita: 28 Aprile 2020

Arriva la quarta e ultima stagione della serie crime tratta dai romanzi di Giles Blunt. I detective Cardinal e Delorme si ritrovano fra i ghiacci dell’Ontario a dover fare i conti con la scomparsa di un importante politico, la potente vendetta di un uomo senza scrupoli e le conseguenti complicazioni delle loro vite private.

In onda su: Sky (LaF)

Sky (LaF) Genere: crime, poliziesco, azione

crime, poliziesco, azione Numero stagioni: 4

Summertime

Uscita: 29 Aprile 2020

Serie italiana che prende libere ispirazioni da Tre Metri Sopra il Cielo. Il cast vede la partecipazione di Ludovico Tersigni, manda Campana, Andrea Lattanzi, Giovanni Maini, Alicia Ann Edogamhe e Coco Rebecca Edogamhe.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: teen drama, romantico

teen drama, romantico Numero stagioni: 1

Banshee

Uscita: 30 Aprile 2020

Lo show si incentra su ex galeotto che, per rifarsi una vita e risolvere alcuni conflitti del passato, assume l’identità dello sceriffo di Banshee.

In onda su: Sky

Sky Genere: azione, poliziesco, drammatico

azione, poliziesco, drammatico Numero stagioni: 4

The Victim’s Game

Uscita: 30 Aprile 2020

Scoperto il legame tra la figlia, con cui non ha più contatti, e misteriosi omicidi, un esperto della scientifica affetto da Asperger rischia tutto per risolvere il caso.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: drammatico, poliziesco

drammatico, poliziesco Numero stagioni: 1

Serie cancellate o non rinnovate