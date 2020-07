Le serie TV nuove e cancellate – Luglio 2020

Quali serie Tv usciranno a Luglio 2020? Giugno è stato un mese ricco di contenuti nonostante i problemi ancora presenti legati alla emergenza Corona virus.. Luglio è atteso come il mese di inizio delle vacanze estive ma non mancheranno altre novità riguardanti i contenuti seriali e come da “tradizion” vi faremo viaggiare comodamente e ordinatamente attraverso il mare ricolmo di contenuti in arrivo sulle varie piattaforme di streaming. Ecco, quindi, a voi la lista delle serie Tv in uscita e, al termine, l’elenco delle serie Tv cancellate o non rinnovate. Ecco quindi le Serie Tv in uscita per Disney+, Netflix, Amazon Prime Video , Now Tv ed altre piattaforme.

Le serie Tv nuove e rinnovate

Ecco la lista delle serie TV in uscita su Rai, Sky, Netflix, Infinity, Amazon Prime Video, Apple Tv+ e Disney+ previste per Luglio 2020.

Deadwind

Uscita: 1 Luglio 2020

Pochi mesi dopo una tragica perdita, la detective Sofia Karppi indaga sull’omicidio di una donna con legami con un’impresa edile di Helsinki. Arriva la seconda stagione su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Thriller

Thriller Numero stagioni: 2

Aenne Burda

Uscita: 1 Luglio 2020

Offenburg 1949. Nella bigotta Germania del Dopoguerra, Aenne Burda decide di realizzare un ambizioso progetto: una rivista di moda grazie alla quale le donne possono creare i propri abiti.

In onda su: Canale 5

Canale 5 Genere: Biografico

Biografico Numero stagioni: 1

Chico Bon Bon: Monkey with a Tool Belt

Uscita: 1 Luglio 2020

Armati di attrezzi e tanta creatività, la scimmietta meccanico Chico Bon Bon e il suo team Ingegno aiutano gli abitanti di Blunderburg a risolvere tutti i loro problemi. La seconda stagione arriva su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 2

Unsolved Mysteries

Uscita: 1 Luglio 2020

Casi reali di misteriose sparizioni, omicidi scioccanti e incontri paranormali animano questo coinvolgente revival dell’iconica docuserie realizzata dai produttori di Stranger Things.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Docuserie

Docuserie Numero stagioni: 1

Warrior Nun

Uscita: 2 Luglio 2020

Dopo essersi svegliata in un obitorio, una ragazza orfana scopre di avere superpoteri e di appartenere come prescelta a un ordine segreto di suore cacciatrici di demoni.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Fantasy

Fantasy Numero stagioni: 1

Mystic Pop-Up Bar

Uscita: 2 Luglio 2020

Un giovane con un potere straordinario inizia a lavorare per la proprietaria pluricentenaria di un bar che risolve i problemi emotivi dei clienti entrando nei loro sogni.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico, fantasy

Drammatico, fantasy Numero stagioni: 1

Pretty Little Liars: The Perfectionists

Uscita: 3 Luglio 2020

Alison DiLaurentis e Mona Vanderwaal hanno lasciato Rosewood per trasferirsi nella ricca Beacon Heights e cominciare una nuova vita, tra carriera e famiglia. Un omicidio sconvolge la città, che dopo tutto potrebbe non essere così perfetta.

In onda su: Infinity

Infinity Genere: Thriller, Dramma adolescenziale

Thriller, Dramma adolescenziale Numero stagioni: 1

Il Club delle Baby-Sitter

Uscita: 3 Luglio 2020

Questa versione contemporanea tratta dall’amata serie di libri di Ann M. Martin segue l’amicizia di un gruppo di ragazze e il servizio di babysitter che hanno creato.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Teen Story

Teen Story Numero stagioni: 1

Le ragazze del centralino

Uscita: 3 Luglio 2020

Quattro operatrici della compagnia telefonica nazionale spagnola promuovono una rivoluzione, tra amori, amicizie e carriera nella Madrid degli anni ’20. In arrivo la seconda parte della quinta stagione su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 5

JU-ON: Origins

Uscita: 3 Luglio 2020

Un ricercatore del paranormale insegue ossessivamente una casa maledetta dove molto tempo prima è avvenuto qualcosa di orribile a una madre e a suo figlio.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Horror, Thriller

Horror, Thriller Numero stagioni: 1

Hanna

Uscita: 3 Luglio 2020

Una giovane ragazza dalle straordinarie abilità tenta di sfuggire all’incessante inseguimento di un agente della CIA, mentre è impegnata nella ricerca della verità sulla sua vera identità. Arriva la seconda stagione su Amazon Prime Video.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Drammatico, azione

Drammatico, azione Numero stagioni: 2

Penny on M.A.R.S

Uscita: 3 Luglio 2020

Le avventure di Penny, un’adolescente di sedici anni, timida e insicura. Insieme alla propria migliore amica, Camilla, frequenta la più prestigiosa accademia di canto e recitazione d’Europa: la MARS. Arriva la terza stagione su Disney+.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Commedia drammatica

Commedia drammatica Numero stagioni: 3

Hook

Uscita: 4 Luglio 2020

Un k-drama considerata tra le migliori serie coreane realizzate. Al momento si sa davvero poco della serie, ma non ci resta che scoprirne di più una volta uscita. Le puntate usciranno a cadenza settimanale.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: k-drama

k-drama Numero stagioni: 1

The Underclass

Uscita: 5 Luglio 2020

Dopo essere stato abbandonato da un programma d’élite, uno studente rimane impigliato negli affari di una banda di liceo mentre cerca di trovare la propria identità. Un altro k-drama molto apprezzato in terra d’oriente.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: k-drama

k-drama Numero stagioni: 1

Homeland

Uscita: 5 Luglio 2020

Quando il Marine Nicholas Brody, disperso in azione, ritorna a casa dopo otto anni di prigionia in Iraq, l’agente della CIA, Carrie Mathison, nutre dei dubbi sulla sua storia. Lei pensa che Brody stia lavorando per Al Qaida e possa essere collegato ad un complotto terroristico da realizzare sul suolo americano. L’ultima stagione arriva su Sky.

In onda su: Sky

Sky Genere: Drammatico, Azione

Drammatico, Azione Numero stagioni: 8

Gangs of London

Uscita: 6 Luglio 2020

Quando viene assassinato il capo della più potente famiglia criminale di Londra, si crea un vuoto di potere e la città viene devasta dalle violente lotte di potere tra le bande internazionali che la controllano.

In onda su: Sky

Sky Genere: Giallo

Giallo Numero stagioni: 1

Grey’s Anatomy

Uscita: 7 Luglio 2020

Le vicende di alcuni medici di Seattle che si districano tra lavoro e problemi quotidiani. Tra di essi Meredith, figlia di un noto chirurgo, costretta a gestire non solo i propri rapporti interpersonali, ma anche il peso di una importante eredità. Arriva la sedicesima stagione su Sky.

In onda su: Sky

Sky Genere: Medico, Drammatico

Medico, Drammatico Numero stagioni: 16

Station 19

Uscita: 8 Luglio 2020

Un gruppo di vigili del fuoco di Seattle, e le loro vite personali e professionali. A capo della Stazione 19 vi è Pruitt Herrera, padre di Andy, che ha scelto di percorrere la medesima carriera del padre. La terza stagione arriva su Sly.

In onda su: Sky

Sky Genere: Azione, Drammatico

Azione, Drammatico Numero stagioni: 3

Stateless

Uscita: 8 Luglio 2020

Una donna in fuga, un rifugiato coraggioso, una funzionaria determinata e un padre in difficoltà s’incrociano in un centro di detenzione per migranti in Australia.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 1

JAPAN SINKS: 2020

Uscita: 9 Luglio 2020

Quando una serie di terremoti devasta il Giappone, una famiglia deve compiere un estenuante viaggio per la sopravvivenza attraverso l’arcipelago che sta sprofondando.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Anime

Anime Numero stagioni: 1

The Protector

Uscita: 9 Luglio 2020

Nella Istanbul di oggi, un uomo scopre di essere legato a un antico ordine segreto e parte in missione per salvare la città da un nemico immortale. La quarta stagione arriva su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 4

Greatness Code

Uscita: 10 Luglio 2020

La miniserie senza sceneggiatura mette in luce storie mai raccontate prima dagli atleti LeBron James, Tom Brady, Alex Morgan, Usain Bolt, Shaun White, Katie Ledecky e Kelly Slater.

In onda su: Apple TV+

Apple TV+ Genere: Biografico

Biografico Numero stagioni: 1

Dating Around

Uscita: 10 Luglio 2020

In ogni episodio, tra flirt e fallimenti, un single affronta cinque appuntamenti al buio. L’obiettivo: trovare la persona con cui valga la pena vedersi una seconda volta.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Reality Show

Reality Show Numero stagioni: 2

Manifest

Uscita: 10 Luglio 2020

Atterrati dopo un volo turbolento di poche ore, i passeggeri e l’equipaggio del Montego Air Flight 828 scoprono che, in realtà, sono passati cinque anni dal decollo, e che nel frattempo sono tutti stati considerati dispersi. La seconda stagione arriva su Canale 5.

In onda su: Canale 5/Premium Stories

Canale 5/Premium Stories Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 2

Little Voice

Uscita: 10 Luglio 2020

Una sorta di lettera d’amore alle diverse musicalità che invadono New York. La trama della serie TV Little Voice, in particolare, ruota attorno a Bess King, una giovane e talentuosa performer, che punta a realizzare i propri sogni, mentre affronta rifiuti, amore e complicati problemi in famiglia. La serie presenta, inoltre, canzoni originali firmate da Sara Bareilles stessa e vede la partecipazione di J.J. Abrams e Jessie Nelson.

In onda su: Apple Tv+

Apple Tv+ Genere: Romantico, Drammatico

Romantico, Drammatico Numero stagioni: 1

P-Valley

Uscita: 12 Luglio 2020

P-valley è ambientata nel profondo sud degli USA nel delta del Mississippi, con al centro racconta un’oasi di piacere e lustrini, una zona dura dell’esistenza umana dove può essere difficile trovare la bellezza. La serie, quindi, pone un focus sulla storia di un piccolo strip club che tanti appaga e dei grandi personaggi che ne varcano la soglia tra chi è carico di speranza, chi si è smarrito, oltre alle ballerine, le belle e i dannati.

In onda su: StarzPlay

StarzPlay Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 1

The Resident

Uscita: 14 Luglio 2020

Un medico, giovane e idealista, inizia a lavorare sotto la supervisione di un superiore cinico e arrogante che non smette di mettere in luce gli aspetti negativi del sistema sanitario. La seconda stagione arriva su Rai Uno.

In onda su: Rai Uno/Fox

Rai Uno/Fox Genere: Drammatico, medico

Drammatico, medico Numero stagioni: 3

Mr. Robot

Uscita: 15 Luglio 2020

Elliot Alderson è un tecnico informatico depresso e tossicodipendente. Guidato e ispirato da Mr. Robot, un personaggio ambiguo e misterioso, ingaggia una lotta contro la tirannia delle corporazioni finanziarie. In arrivo la quarta stagione su Infinity.

In onda su: Infinity/Premium

Infinity/Premium Genere: Drammatico, thriller

Drammatico, thriller Numero stagioni: 4

Oscuro Desiderio

Uscita: 15 Luglio 2020

Una donna. Tre uomini. Chi sono le vittime e chi i carnefici? Sotto la superficie niente è come sembra.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico, Giallo, Thriller

Drammatico, Giallo, Thriller Numero stagioni: 1

Le Bureau – Sotto copertura

Uscita: 15 Luglio 2020

Dopo aver passato gli ultimi sei anni come agente dei servizi segreti in incognito in Siria, Guillaume fa ritorno a casa ma fatica a riabituarsi al vecchio stile di vita. La quinta stagione arriva su Sky e NOW Tv.

In onda su: Sky/NOW Tv

Sky/NOW Tv Genere: Poliziesco Thriller

Poliziesco Thriller Numero stagioni: 5

Normal People

Uscita: 16 Luglio 2020

Basato sul romanzo omonimo di Sally Rooney, la serie segue il rapporto tra Marianne Sheridan (Daisy Edgar-Jones) e Connell Waldron (Paul Mescal), mentre ripercorrono la loro vita durante l’età adulta rivivendo un periodo che va dagli ultimi giorni della scuola secondaria ai loro anni di laurea in Trinity College.

In onda su: StarzPlay

StarzPlay Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 1

Sulla Bocca Di Tutti

Uscita: 17 Luglio 2020

Gli adolescenti di una cittadina rurale in Brasile vanno nel panico quando scoprono di essere in pericolo a causa di una contagiosa infezione che si trasmette con i baci.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Teen Drama

Teen Drama Numero stagioni: 1

Cursed

Uscita: 17 Luglio 2020

Tratta dall’omonimo romanzo di Frank Miller e Thomas Wheeler, in questa rivisitazione della leggenda arturiana, la giovane Nimue si unisce al mercenario Artù per cercare Merlino e consegnare un’antica spada.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Fantasy

Fantasy Numero stagioni: 1

Absentia

Uscita: 17 Luglio 2020

Scomparsa mentre dava la caccia a un serial killer e dichiarata morta in absentia, l’agente dell’FBI Emily Byrne viene ritrovata sei anni dopo senza memoria. La donna viene coinvolta in una serie di misteriosi omicidi. La terza stagione arriva su Amazon Prime Video.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Fantasy

Fantasy Numero stagioni: 3

Le Regole del Delitto Perfetto

Uscita: 19 Luglio 2020

Annalise Keating è una brillante avvocatessa e e docente di diritto penale che deve affrontare un piano omicida con l’aiuto di cinque studenti scelti per assisterla nei casi giudiziari. La quinta stagione arriva su Rai 4.

In onda su: Rai 4/Netflix/Fox

Rai 4/Netflix/Fox Genere: Giallo, Poliziesco

Giallo, Poliziesco Numero stagioni: 6

Come vendere droga online (in fretta)

Uscita: 21 Luglio 2020

Per impressionare la sua ex ragazza, un adolescente inizia a vendere stupefacenti online dalla sua camera da letto e diventa, inaspettatamente, uno dei più grandi spacciatori d’Europa. La seconda attesa stagione arriva su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Commedia drammatica

Commedia drammatica Numero stagioni: 2

The Pleasure Principle

Uscita: 23 Luglio 2020

La storia si svolge tra la Polonia, l’Ucraina e la Repubblica Ceca, dove nello stesso giorno vengono rinvenute diverse parti del corpo appartenenti a giovani donne. Tre diversi investigatori criminali, uno di ciascun paese, guideranno i rispettivi casi e concluderanno che sono probabilmente collegati. Dovranno quindi mettere da parte le differenze che potrebbero avere e collaborare a questa indagine transfrontaliera. Il sentiero conduce a politici corrotti, alle attività insidiose di uomini d’affari, avvocati non etici, sicari professionisti e vestigia di un passato comune. Anche così, niente è come sembra.

In onda su: Rai 4

Rai 4 Genere: Poliziesco, Thriller, Giallo

Poliziesco, Thriller, Giallo Numero stagioni: 1

Krypton

Uscita: 23 Luglio 2020

Seg-El, nonno di Superman, lotta perché il nome della sua famiglia venga riabilitato dopo essere stata ingiustamente bandita. Sul suo pianeta, intanto, incombe la minaccia del terribile Brainiac. La seconda stagione è in arrivo su Infinity.

In onda su: Infinity

Infinity Genere: Fantascienza, supereroi

Fantascienza, supereroi Numero stagioni: 2

Il Complotto Contro L’America

Uscita: 24 Luglio 2020

E se le elezioni presidenziali del 1940 negli Stati Uniti avesse visto contrapposti Franklin D. Roosevelt e Charles Lindbergh, l’aviatore eroe con simpatie naziste, e fosse stato quest’ultimo a prevalere? L’America della Seconda Guerra Mondiale di fronte a un bivio decisivo per le sorti del mondo intero. Tratta dall’omonimo romanzo fantapolitico del 2004 di Philip Roth, la miniserie arriva su Sky e Now TV.

In onda su: Sky, Now TV

Sky, Now TV Genere: Fantapolitica, Thriller

Fantapolitica, Thriller Numero stagioni: 1

The Umbrella Academy

Uscita: 31 Luglio 2020

Dopo tanto tempo, un gruppo di fratelli e sorelle con poteri straordinari si ritrova per la morte del padre, scoprendo scioccanti segreti e una minaccia per l’umanità. La seconda attesa stagione arriva su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Fantascienza, Commedia, Azione

Fantascienza, Commedia, Azione Numero stagioni: 2

Le serie cancellate a Luglio 2020