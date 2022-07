Vi siete mai chiesti quale è la serie televisiva adattata da un fumetto più ricercata dal pubblico? Ultimamente molte case di produzione soprattutto legate a servizi di streaming come Netflix, Disney Plus e Amazon Prime Video hanno deciso di sfruttare il potenziale della transmedialità fumettistica adattando sempre più fumetti sotto forma di serie TV. Una ricerca condotta dagli esperti di casinò online AskGamblers ha analizzato oltre 40 produzioni televisive che sono state adattate dai fumetti e ha misurato la loro popolarità su Google, per scoprire quale è stato il più cercato in tutto il mondo.

Serie TV tratte dai fumetti: qual è la più popolare?

A quanto pare al primo posto della top ten della ricerca spicca la serie di successo Lucifer che vede l’interpretazione di Tom Ellis nei panni del protagonista. La serie, pubblicata interamente su Netflix, pare riceva una media di 3,69 milioni di ricerche mensili in tutto il mondo. Lo spettacolo prodotto dalla Fox è stato adattato dall’omonimo fumetto creato da Neil Gaiman, Sam Kieth e Mike Dringenberg per la DC Comics nel 2000 e pubblicato con il marchio Vertigo. In realtà il personaggio esisteva già dal 1989 perché apparve in altri fumetti, il primo dei quali era The Sandman #4.

Il secondo della classifica è The Walking Dead con ben 3,06 milioni di ricerche mensili medie. La serie proprio quest’anno ha visto i suoi episodi finali, dopo ben 12 anni sugli schermi, e la sua longevità ne sottolinea la popolarità anche perché il franchise è tutt’altro che concluso in attesa di ulteriori produzioni spinoff. La storia dietro è ispirata a una serie di fumetti post-apocalittica di Robert Kirkman e Tony Moore, pubblicata da Image Comics tra il 2003 e il 2019 (potete recuperare il primo numero su Amazon).

Al terzo posto, invece, troviamo Riverdale con 2,76 milioni di ricerche mensili medie. La popolare serie è andata in onda per la prima volta nel 2017 ed è ispirata ad Archie Comics (potete recuperare il primo numero su Amazon). I personaggi principali della serie Archie Andrews, Betty Cooper e Jughead Jones hanno debuttato nel mondo dei fumetti per la prima volta nel 1941. Recentemente è stato annunciato che la serie si concluderà ufficialmente con la settima stagione.

Più in basso nell’elenco troviamo la serie Disney+ Hawkeye al quarto posto con 2,53 milioni di ricerche mensili medie. La miniserie con protagonista Jeremy Renner e Hailee Steinfeld è ovviamente ispirata a Occhio di Falco, uno dei supereroi più popolari che la Marvel abbia mai creato, ma questa serie in particolare è ispirata e adattata dalla serie a fumetti (che potete recuperare su Amazon) del 2015 di Matt Fraction e David Aja. Lo si evince dal logo della serie, che ricorda i fumetti e dalla presenza di alcuni personaggi come Kate Bishop, interpretata da Steinfeld, Kingpin, Daredevil interpretato nuovamente da Vincent D’Onofrio dopo essere stato il protagonista dell’omonima serie di Netflix e il “cane pizzaiolo”.

La top five si chiude con The Boys di Amazon Prime Video con 1,92 milioni di ricerche mensili medie. Il fumetto omonimo (il cui primo volume potete recuperarlo su Amazon anche in edizione deluxe) è stato pubblicato da Dynamite Entertainment dal 2006 al 2012. Ecco a voi la classifica completa delle dieci serie TV adattate dai fumetti più ricercate su Google:

1 Lucifer DC Comics FOX 3,690,000 2 The Walking Dead Image Comics AMC 3,060,000 3 Riverdale Archie Comics The CW 2,760,000 4 Hawkeye Marvel Comics Disney + 2,530,000 5 The Boys Dynamite Entertainment Amazon Prime Video 1,920,000 6 Moon Knight Marvel Comics Disney+ 1,760,000 7 Daredevil Marvel Comics Netflix 1,720,000 8 Invincible Image Comics Amazon Prime Video 1,720,000 9 Sweet Tooth DC Comics Netflix 1,570,000 10 Titans DC Comics DC Universe/HBO Max 1,560,000

