Dopo gli avvenimenti shock di No Way Home i fan dell’amichevole ragno di quartiere sono in trepidante attesa di capire come proseguirà il suo futuro sul grande schermo. Intervistato ai microfoni di Deadline, il chairman di Sony Pictures Tom Rothman ha fornito nuovi aggiornamenti sul quarto capitolo di Spider-Man e sugli spinoff in programma.

Senza entrare nel dettaglio, Tom ha spiegato che l’obbiettivo principale rimane quello di lavorare, appena possibile, al quarto film di Spider-Man, onorando il contratto tra Sony e Marvel Studios. Le voci circolavano già da mesi, ma finalmente è arrivata una conferma ufficiale in merito.

La speranza è quella di riavere a bordo l’intero cast della trilogia, su tutti Tom Holland e Zendaya, così come il regista Tom Watts, che di recente ha voluto lasciare la regia del reboot sui Fantastici Quattro.

Nel frattempo l’universo di Spidey si espanderà con nuovi film: sono già iniziate le riprese di Kraven il Cacciatore, che vedrà Aaron Taylor Johnson nei panni della nemesi dell’uomo ragno, mentre partiranno a breve quelle di Madame Web con Dakota Johnson nei panni della protagonista.

Il film su Kraven uscirà nelle sale il 13 gennaio 2023, mentre Madame Web il 7 luglio. Staremo a vedere se questi spinoff porteranno a un qualcosa di concreto in futuro, coinvolgendo anche Spider-Man, nonostante le speranze dei fan siano alquanto basse dopo quanto visto con Venom e Morbius.

Anche dal lato animato c’è molta carne al fuoco: il sequel di Spider-Man: Un Nuovo Universo è stato diviso in due parti, in uscita nel 2023 e 2024. Nessuna info, invece, sul fantomatico quarto capitolo di Spider-Man con Tobey Maguire, ormai vera e propria utopia, nonostante Sam Raimi abbia detto di essere disposto a dirigerlo.