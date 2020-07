La colazione, si sa, è il pasto più importante della giornata e quale miglior modo di iniziarla se non con un elettrodomestico “galattico” griffato di tutto punto come il tostapane a forma di casco Stormtrooper o la piastra per fare i waffle di Baby Yoda. Ovviamente l’azienda Kitchenware (in collaborazione con Sideshow Collectibles) non ha pensato solo alla prima colazione ma anche ai momenti trascorsi davanti ad un bel film e pertanto ha pensato di realizzare anche alcune proposte per gli amanti dei popcorn. Fan di Star Wars, ho attirato la vostra attenzione? Bene! Andiamo a vedere nel dettaglio questi elettrodomestici, scommettiamo che uno di loro è proprio l’accessorio che vi mancava in cucina?

Star Wars, gli elettrodomestici per una cucina stellare

Prodotti selezionati:

Stormtrooper Toaster

Questo tostapane è realizzato con la forma di casco di assaltatore imperiale e mentre realizza ottimi toast imprime sulla superficie della fetta il logo dell’impero. Una caratteristica molto divertente di questo prodotto è quella di poter regolare il grado di cottura attraverso una manopola sul retro con su scritto lato chiaro e lato oscuro.

>> Stormtrooper Toaster è disponibile per l’acquisto online.

R2-D2 Popcorn Maker

Si tratta di una macchina per fare popcorn alta circa 30 cm con la forma del piccolo droide R2-D2, la testa è composta da una pratica ciotola che si può togliere ed utilizzare per metterci i popcorn appena prodotti.

>> R2-D2 Popcorn Maker è disponibile per l’acquisto online.

Deluxe Millennium Falcon Waffle Maker

Se il Millennium Falcon è una delle astronavi più conosciute e amate del francise perchè non realizzarci dei bellissimi waffle? Non solo la macchina ne detiene la forma con colori argentati ma anche i waffle prodotti avranno le stesse sembianze. Porterete in tavola la nave che ha percorso la rotta di Kessel in 12 parsec, magari condita con un po di crema spalmabile alle nocciole!

>> Deluxe Millennium Falcon Waffle Maker è disponibile per l’acquisto online.

Death Star Popcorn Maker

Se la Morte Nera avesse prodotto popcorn invece di distruggere pianeti sicuramente il film sarebbe finito diversamente, mentre provate ad immaginarlo guardate che super prodotto ne è uscito fuori. Anche in questo caso la parte superiore può essere rimossa per essere utilizzata come ciotola per i popcorn appena realizzati.

>> Death Star Popcorn Maker è disponibile per l’acquisto online.

The Child Empire Toaster

Baby Yoda, il piccolo della serie The Mandalorian (in esclusiva su Disney +), è ormai sulla cresta dell’onda e risulta essere uno dei personaggi più amati di tutto Star Wars, Questo tostapane presenta delle linee abbastanza classiche con colorazioni vintage che richiamano anche il verde del piccolo alieno. Cos’altro ha di interessante questo tosta pane? Beh, oltre ad incidere la faccia di Baby Yoda sul pane la levetta che attiva la cottura ha la forma del suo orecchio, simpaticissimo!

>> The Child Empire Toaster è disponibile per l’acquisto online.

The Child Waffle Maker

Anche in questo caso il protagonista è Baby Yoda, la macchina che crea waffle perfetti, ne incide la forma su superficie rotonda con il piccolo a bordo del suo pod da trasporto. Avete presente la frase cosi tenero che lo prenderei a morsi? Ecco…

>> The Child Waffle Maker è disponibile per l’acquisto online.

The Mandalorian Inline Single Cup Coffee Maker with Mug

Non solo Baby Yoda ma anche Mando ha la sua personale macchina per caffè, come dite? non l’avete vista a bordo della Razor Crest? poco male, potrete averne una tutta vostra e realizzare il miglior caffè dell’orlo esterno- A corredo della macchina viene fornita una tazza con inciso il faccione del piccolo Baby Yoda.

>> The Mandalorian Inline Single Cup Coffee Maker with Mug è disponibile per l’acquisto online.