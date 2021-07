Star Wars: Obi-Wan Kenobi, il cast parla della nuova serie Disney+

Con l’avvento di nuovi film e serie tv esclusive per la piattaforma streaming Disney+, l’universo narrativo di Star Wars, forse il franchise fantascientifico più famoso della storia, è destinato ad espandersi ulteriormente. Tra queste nuove produzioni, c’è anche Star Wars: Obi-Wan Kenobi, la tanto attesa serie Disney+ che ci racconterà le gesta di uno dei maestri Jedi più amati di sempre, portato sul grande schermo da Alec Guinness e Ewan McGregor.

Sebbene non si conoscano ancora dettagli precisi su questa nuova serie, possiamo cercare di comprendere qualcosa di più a partire dalle dichiarazioni di alcuni componenti del cast. Sung Kang, ad esempio, che attualmente interpreta un personaggio ancora avvolto dal mistero, in un’intervista con Rotten Tomatoes ha affermato che sul set si respira un’aria davvero stimolante. Ogni membro della troupe sembra dire “sono cresciuto con le avventure dei personaggi di Star Wars, e far parte di questo nuovo progetto per me è una vera e propria realizzazione di un mio sogno”.

Non importa, apparentemente, quanti anni possano avere i vari addetti, tutti sembrano estremante motivati e “votati alla causa”, cosa che di sicuro andrà ad influire positivamente sulla qualità finale della serie. Serie che, di per se stessa, va a raccontare la vita di uno dei personaggi più amati in assoluto dell’intero franchise.

La serie Star Wars: Obi-Wan Kenobi vedrà il ritorno di Ewan McGregor nel panni dell’amato maestro Jedi, oltre che Hayden Christensen negli ovvi panni di Darth Vader, Joel Edgerton e Bonnie Piesse in quelli di zio Owen e zia Beru, e Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Moses Ingram, Simone Kessell e Benny Safdie ad interpretare altri personaggi al momento ancora senza nome.

Secondo le prime indiscrezioni, la serie Star Wars: Obi-Wan Kenobi sarà ambientata 10 anni dopo gli accadimenti di Star Wars: La Vendetta dei Sith, episodio cinematografico che ha visto mettere in scena la più grande sconfitta dell’ordine Jedi nella storia del franchise, culminata con la trasformazione di Anakin Skywalker in Darth Vader.