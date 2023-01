Per qualsiasi fan di Star Wars è fondamentale possedere almeno un oggetto iconico rappresentativo della saga con cui è cresciuto e a cui si è appassionato, molti di noi iniziano così ad esplorare anche la sterminata galassia del collezionismo e quando si parla di questo ambiente non si può non menzionare un colosso come Hasbro che da diversi anni propone la linea di action figure da collezione Star Wars: The Black Series (TBS), una delle più amate dai fan di tutto il mondo. Ma perché queste action figure sono così apprezzate?

La risposta potrebbe sembrare semplice quanto banale ma uno dei motivi principali che hanno decretato il successo della linea sta sicuramente nell’ottimo rapporto qualità/prezzo unito all’offerta di personaggi con un buon livello di dettaglio e ricco di caratteristiche, un connubio perfetto per accontentare collezionisti di ogni genere ed età. In questo articolo esploreremo la storia di questa serie dagli esordi, includendo personaggi disponibili, figure più rare ed infine informazioni su dove e come acquistarle. Mettetevi comodi e fatevi guidare dalla Forza.

Star Wars The Black Series, tutto quello che dovete sapere sulle action figure di Hasbro

The Black Series – Storia della Serie

La serie di action figure Star Wars: The Black Series è stata lanciata per la prima volta nel 2013 da Hasbro per celebrare il trentesimo anniversario della saga di Star Wars. La serie è stata creata per offrire ai fan una collezione di figure altamente dettagliate e realistiche dei loro personaggi preferiti. Nel corso degli anni, la serie si è espansa per includere personaggi, veicoli e altri oggetti provenienti da tutte le trilogie di Star Wars, compresi quelli tratti dai vari film spin-off, serie animate, fumetti e videogiochi. Le figure della TBS sono tutte realizzate in plastica pressofusa e privi di viti. Tutti gli snodi e articolazioni di cui sono dotate sono frutto dello studio meticoloso dell’azienda che ha giocoforza portato a prodotti molto dettagliati e realistici. Grazie alle articolazioni e una serie di accessori e armi come spade laser o blaster, forniti in ogni confezione, sono in grado di riprodurre le pose iconiche dei personaggi.

Personaggi disponibili

La serie Black Series offre una vasta gamma di personaggi, dai più iconici come Darth Vader, Luke Skywalker, Boba Fett ai personaggi più recenti come Rey e Kylo Ren. Ci sono poi anche figure di personaggi meno noti (ma comunque popolarissimi tra i fan) come Ahsoka Tano, Grand Admiral Thrawn, o le recenti produzioni Disney Plus come The Mandalorian. La serie comprende anche figure di alcuni dei personaggi più amati della serie animata Star Wars: The Clone Wars, come Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi e le recenti Star Wars: The Bad Batch o Star Wars: Rebels che ricordiamo fanno parte integrante del canone di Star Wars. La serie è stata suddivisa in diverse wave, ondate di uscite, ognuna delle quali ha compreso diversi personaggi rilasciati insieme.

Ecco un elenco esaustivo di tutte le uscite fino al 2017: 2013 : Luke Skywalker (X-Wing Pilot), Darth Maul, Sandtrooper Orange Pauldron, R2-D2, Princess Leia (Slave Outfit), Boba Fett, Greedo, Han Solo, Han in Carbonite (SDCC) , Boba Fett (SDCC)

: Luke Skywalker (X-Wing Pilot), Darth Maul, Sandtrooper Orange Pauldron, R2-D2, Princess Leia (Slave Outfit), Boba Fett, Greedo, Han Solo, , Boba Fett (SDCC) 2014 : Stormtrooper, Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker (Bespin), Anakin Skywalker, Chewbacca, Clone Trooper, Greedo-Boba Fett, Leia, Han Solo (Walmart Mexico), Darth Vader, Luke Skywalker (Jedi), Tie Fighter Pilot, Yoda, Clone Trooper Sergeant, Obi-Wan Kenobi, Boba Fett Prototype, Greedo e Han (Cantina Set), Shadow Speeder Bike, Shadow Scout Trooper, Shadow Stormtrooper, Jabba the Hutt (SDCC) , Scout Trooper and Speeder Bike

: Stormtrooper, Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker (Bespin), Anakin Skywalker, Chewbacca, Clone Trooper, Greedo-Boba Fett, Leia, Han Solo (Walmart Mexico), Darth Vader, Luke Skywalker (Jedi), Tie Fighter Pilot, Yoda, Clone Trooper Sergeant, Obi-Wan Kenobi, Boba Fett Prototype, Greedo e Han (Cantina Set), Shadow Speeder Bike, Shadow Scout Trooper, Shadow Stormtrooper, , Scout Trooper and Speeder Bike 2015 : Han Solo Stormtrooper Disguise, Bossk, Emperor Palpatine, Luke Stormtrooper Disguise, Clone Trooper Captain, Clone Commander Cody, IG-88, Princess Leia (Boushh), Wampa, Luke Skywalker (Hoth), Tauntaun, Han Solo (Hoth), First Order Stormtrooper (SDCC) , Finn, Rey, BB-8, Kylo Ren, First Order Stormtrooper, Chewbacca, First Order Snowtrooper Officer, Captain Phasma, Poe Dameron, Guavian Enforcer, Constable Zuvio, Resistance Trooper, First Order Tie Fighter Pilot, Darth Vader Emperor Wrath, Kylo Ren Starkiller Base, First Order Riot Control Stormtrooper e Poe Dameron (Target), Evolution of the Stormtrooper (Amazon Set), Imperial Forces (Entertainment Earth Set), First Order Tie Fighter.

: Han Solo Stormtrooper Disguise, Bossk, Emperor Palpatine, Luke Stormtrooper Disguise, Clone Trooper Captain, Clone Commander Cody, IG-88, Princess Leia (Boushh), Wampa, Luke Skywalker (Hoth), Tauntaun, Han Solo (Hoth), , Finn, Rey, BB-8, Kylo Ren, First Order Stormtrooper, Chewbacca, First Order Snowtrooper Officer, Captain Phasma, Poe Dameron, Guavian Enforcer, Constable Zuvio, Resistance Trooper, First Order Tie Fighter Pilot, Darth Vader Emperor Wrath, Kylo Ren Starkiller Base, First Order Riot Control Stormtrooper e Poe Dameron (Target), Evolution of the Stormtrooper (Amazon Set), Imperial Forces (Entertainment Earth Set), First Order Tie Fighter. 2016 : First Order Snowtrooper, General Hux, X-Wing Pilot Asty, BB8, Rey, with Lightsaber, Jango Fett, First Order Flame Trooper, Finn, FN-2187, Han Solo, Kanan Jarrus, Ahsoka Tano, Luke Skywalker, Sergeant Jyn Erso, Captain Cassian Andor, K-2SO, Imperial Deathtrooper, Kylo Ren, unmasked, Director Krennic, Scarif Stormtrooper, Squad Leader, C-3PO, Resistance Base Princess Leia Organa, AT-AT Driver / Pilot, Obi-Wan Kenobi, Sabine Wren, Darth Revan, Snowtrooper, Jyn Erso (SDCC), Scarif Stormtrooper, Imperial Shocktrooper, Battlefront, C-3PO, Imperial Hover Tank Pilot, Kylo Ren, unmasked (SDCC), Obi-Wan Kenobi (SDCC), Jyn Erso, Eadu, Rey, Starkiller Base, R2-A3 + R5-K6 + R2-F2, Rogue One Set (Target), Order 66 Set (Entertainment Earth).

: First Order Snowtrooper, General Hux, X-Wing Pilot Asty, BB8, Rey, with Lightsaber, Jango Fett, First Order Flame Trooper, Finn, FN-2187, Han Solo, Kanan Jarrus, Ahsoka Tano, Luke Skywalker, Sergeant Jyn Erso, Captain Cassian Andor, K-2SO, Imperial Deathtrooper, Kylo Ren, unmasked, Director Krennic, Scarif Stormtrooper, Squad Leader, C-3PO, Resistance Base Princess Leia Organa, AT-AT Driver / Pilot, Obi-Wan Kenobi, Sabine Wren, Darth Revan, Snowtrooper, Scarif Stormtrooper, Imperial Shocktrooper, Battlefront, C-3PO, Imperial Hover Tank Pilot, Jyn Erso, Eadu, Rey, Starkiller Base, R2-A3 + R5-K6 + R2-F2, Rogue One Set (Target), Order 66 Set (Entertainment Earth). 2017: Chirrut Imwe, Baze Malbus, Imperial Royal Guard, Lando Calrissian, Qui-Gon Jinn, Tusken Raider, Hera Syndulla, Darth Vader, Rey, Jedi Training, Kylo Ren, Luke Skywalker, Jedi Master, Grand Admiral Thrawn, Stormtrooper, Maz Kanata, Elite Praetorian Guard, Finn, First Order Disguise, General Leia Organa, Captain Poe Dameron, Supreme Leader Snoke, Resistance Tech Rose, Jaina Solo, AT-ACT Driver, First Order Executioner, Inferno Squad Agent, Obi-Wan Kenobi, Force Ghost, Elite Praetorian Guard, with Heavy Blade, Clone Commander Gree, Clone Captain Rex, Supreme Leader Snoke with Throne, Luke Skywalker on Ahch-To, Rey on Crait, Kylo Ren in Throne Room, First Order Stormtrooper with Gear, Grand Admiral Thrawn (SDCC), Luke Skywalker, Jedi Master (SDCC), Rey, Jedi Training (SDCC), First Order Officer + Admiral Ackbar Set, Guardians of Evil (Gamestop)

Le edizioni più Originali

Tra le tante uscite che si susseguono ogni mese ce ne sono alcune “stagionali” che Hasbro ha introdotto da qualche anno. Stiamo parlando delle versioni Natalizie e delle recenti versioni a tema Halloween che vedono una parziale rivisitazione delle figure in chiave festiva. Si tratta di versioni originali, mai viste nei film o nelle serie utilizzate solamente dal Brand per far contenti i collezionisti più esigenti che vogliono anche un prodotto diverso da esporre. Nota curiosa, queste figure a tema Halloween sono tra le prime prodotte per la TBS ad essere prive di plastiche nell’imballaggio, esempio virtuoso di Hasbro in ottica ambientalista.

La linea role play di Caschi e Spade Laser

La linea di giocattoli di Hasbro dedicata a Star Wars include anche una vasta gamma di prodotti role play, vere e proprie repliche di caschi e spade laser. Questi giocattoli per collezionisti adulti sono progettati per offrire ad ogni fan della saga di Star Wars la possibilità di immergersi completamente nell’universo di Star Wars e vivere la loro fantasia. I materiali con cui sono realizzati questi oggetti non si limitano alla sola plastica come nel caso delle figure ma utilizzano anche altri materiali come metallo, strisce luminose a led, sensori di movimento e schede audio.

La linea di caschi Star Wars di Hasbro include le migliori riproduzioni dei caschi dei personaggi più iconici della saga di Star Wars. Tra i caschi disponibili ci sono quello di Darth Vader, Stormtrooper, Boba Fett, Clone Trooper e Kylo Ren più tutti quelli tratti da The Mandalorian (trovate qui la nostra recensione) e The Book of Boba Fett. Tutti i caschi sono realizzati con materiali di alta qualità e presentano dettagli e colori fedeli a quelli visti nei film. Il casco di Darth Vader, ad esempio, è dotato di una maschera removibile e di una serie di microfoni integrati per ricreare l’effetto sonoro dell’iconica voce del signore dei Sith, il casco da Pilota di Luke, invece, include una serie di effetti luminosi e suoni registrati dalle più famose battaglie come quella sul pianeta Hoth.

La linea di Spade Laser Star Wars Force FX di Hasbro include alcune repliche dettagliatissime delle armi più eleganti utilizzate dai valorosi Cavalieri Jedi e Sith. Tra le spade laser disponibili ci sono chiaramente quelle di Luke Skywalker, Darth Vader, Obi-Wan Kenobi, Yoda, Kylo Ren e Rey ma non mancano le ultime proposte con le spade di Darth Revan, Darth Sidius, Rey (Sky Walker), Leia Organa e la mitica Darksaber che ora è nelle mani del Mandaloriano Din Djarin. Le spade includono lama in policarbonato (a volte anche removibile) con dentro vari LED più tutta una serie di effetti sonori attivabili a piacimento per un’esperienza di gioco ancora più realistica.

Come e dove trovarle ?

La serie di action figure Star Wars: The Black Series di Hasbro è una delle collezioni più apprezzate dai fan di Star Wars di tutto il mondo sebbene non sia l’unica ma sicuramente è quella con la più vasta scelta di personaggi tra principali e secondari, poi ci sono anche tutti i prodotti role play che sono ancor più di altissima qualità, tra questi vi ricordiamo in particolar modo i caschi e le spade laser, per una esperienza sempre più immersiva nell’universo di Star Wars.

Le figure della serie Black Series possono essere acquistate presso i rivenditori di giocattoli e di articoli da collezione, nonché su siti di e-commerce come Amazon o Zavvi per citarne alcuni, tuttavia da alcuni mesi è disponibile anche per l’Italia l’accesso ad Hasbro Pulse, un e-commerce di proprietà Hasbro attraverso il quale è possibile acquistare direttamente dalla casa madre, con possibilità di preordini e altri vantaggi che abbiamo spiegato a suo tempo nella nostra news dedicata. È importante notare che alcune figure sono più difficili da trovare rispetto ad altre e possono essere più costose, specialmente per quelle più datate ma un vero fan di Star Wars, è disposto a tutto per avere la sua action figure.