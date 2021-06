E’ arrivata l’estate e il caldo di giugno ci porta tantissime nuove figure di Tamashii Nations. Tutti questi prodotti sono in arrivo in questi giorni nei negozi Italiani e negli store online grazie al distributore ufficiale Italiano Cosmic Group. I protagonisti di questo mese sono tutti personaggi tratti dagli anime e film più famosi come Demon Slayer, Dragon Ball Z, Avengers, Jujutsu Kaisen, Avengers, Saint Seiya e Sailor Moon … scopriamoli insieme qui sotto!

Tamashii Nations – Bandai, le uscite di Giugno 2021

Prodotti in uscita:

Freeza First Form + Pod Set (Dragon Ball Z) – S.H. Figuarts

Una delle uscite più attese per la linea di S.H. Figuarts dedicate al vasto mondo di Dragon Ball Z (Lo abbiamo recensito in anteprima qui). Nella confezione troverete non solo la figura di Freeza con accessori e parti intercambiabili (mani, parti della testa, effetti speciali e una sfera del drago), ma anche il mitico Pod, con display stand, dove all’interno del quale potrete posizionare il personaggio, staccando il busto della figura con le gambe.

Sailor Uranus e Neptune Anime Color Edition (Sailor Moon) – S.H. Figuarts

Dopo le prime cinque Sailor sono in arrivo le due nuove guerriere del Sistema Solare Esterno ovvero Sailor Uranus e Sailor Neptune nella versione Animation Color Edition (ossia come sono apparse nella serie animata degli anni 90) per la linea S.H. Figuarts. Ogni Sailor è dotata di articolazioni, accessori, parti intercambiabili e display stand nella tradizione classica di questa linea.

Satoru Gojo (Jujutsu Kaisen) – S.H. Figuarts

Dal nuovo fenomeno anime – manga Jujutsu Kaisen, arriva la seconda figure per la linea S.H. Figuarts questa volta come protagonista Satoru Gojo. L’action figure oltre a essere super-articolata sarà dotata di numerosi accessori iconici e parti intercambiabili.

Iron Man Mark VI, Captain America e Thor (Avengers) – S.H. Figuarts

I primi Avengers “Originali” sono tornati per la linea S.H. Figuarts con un nuovo design e nuovo sculpt. Oltre ad un restyling di grande livello, ogni figura è dotata di nuove e inedite parti intercambiabili e accessori che rendono ancora più iconico e riconoscibile ogni supereroe. Questa è la giusta occasione per collezionare tutti i vostri eroi preferiti in un solo colpo con la nuova linea Avengers Assemble!

Shura Capricorn (Saint Seiya) – Myth Cloth EX Revival

Shura Capricorn ritorna in versione Revival nella serie Saint Cloth Myth EX. Grazie a nuovi accessori e parti intercambiabili potrete decidere se esporre il Saint con un look più simile alla serie anime o al manga. Nella scatola troverete: parti per l’armatura, lo scheletro per il totem, quattro volti intercambiabili, cinque paia di mani opzionali e il mantello.

Aldebaran Taurus O.C.E. (Saint Seiya) – Myth Cloth EX

A grande richiesta, arriva finalmente l’ultimo myth di Taurus Aldebaran in versione Original Color Edition! Il myth ha come sempre incredibili dettagli e l’armatura realizzata in metallo e plastica. Grazie a una parte intercambiabile sarà possibile esporre il cavaliere del Toro anche con le braccia incrociate. Nella scatola troverete anche: quattro volti intercambiabili, mani opzionali, un corno rotto, il mantello e le parti per l’Object frame.

Rengoku Kyojuro Flame (Demon Slayer) – Figuarts Zero

La linea Figuarts Zero dedicata a Demon Slayer si arricchisce di un nuovo personaggio: ecco Kyojuro Rengoku! La statica è super spettacolare, grazie alla presenza dell’effetto delle fiamme! Nella scatola troverete anche un volto opzionale. Assolutamente da non perdere!

La nostra scelta

Da veri sfegatati dei film Marvel la nostra scelta per questo mese sono senza ombra di dubbio i tre Avengers per la linea S.H. Figuarts. Per chi volesse nella propria collezione i sei Avengers “originali” del Marvel Cinematic Universe, questo è il momento giusto per farlo visto che i primi tre sono in arrivo, il mese prossimo arriverà Hulk e per fine anno Vedova Nera e Occhio di Falco.