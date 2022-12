Il Taranto Comix è pronto a riunire tutti gli appassionati di fumetti e videogiochi con la sua ottava edizione che si terrà il 17 e il 18 dicembre 2022 al Palafiom. Scopriamo insieme tutti i dettagli dell’evento.

Taranto Comix 2022: tutto ciò che c’è da sapere sull’evento dedicato ai fumetti e videogiochi

Il Taranto Comix è pronto a tornare per l’ottavo anno consecutivo, dopo la bellissima esperienza dello scorso maggio, con Wonder Number 8. A cornice dell’evento ci sarà l’illustrazione di Sal Velluto (realizzata tempo fa per l’Associazione Nazionale Illustratori d’America), artista tarantino divenuto una celebre matita del fumetto americano.

Gli ospiti dell’edizione 2022

Questa nuova edizione di Taranto Comix 2022 vedrà la presenza di tre i grandi ospiti. La prima che vogliamo presentarvi è Eleonora Olivieri, una tra le giovani youtubers più seguite d’Italia. Eleonora Olivieri presenterà il suo libro Il Segreto del Collegio, l’appuntamento è che sabato 17 dicembre alle ore 17:00. In programma anche l’incontro con il pubblico e il firmacopie in partnership con Mondadori Bookstore di Via De Cesare – Taranto.

Taranto Comix 2022

A seguire troveremo poi la coppia composta da Mandrake ed Enzuccio. Il duo sarà presente domenica 18 dicembre per una giornata all’insegna di numerose foto e altrettante risate. La lista di ospiti continua poi con Vincenzo Schettini, il professore di fisica più seguito su Tik Tok che al Taranto Comix sarà presente domenica 18, ore 16:00 e presenterà il suo libro La fisica che ci piace. Dopo lo spettacolo sul palco, seguirà il firmacopie del volume. Al Taranto Comix, nelle giornate di sabato e domencia, ci sarà poi anche l’immancabile Pietro Ubaldi, che porterà una delle voci più inconfondibili di cartoni animati e film. Infine, spazio anche ai videogames con un’area dedicata alle sale giochi anni ’80 e ’90 a cura di Pippo ArcadeMan.

Le attività prenderanno vita anche sul palcoscenico con, cerimonieri e coordinatori di tutte le attività, Francesco Pavone e Riccardo Cantù. Qui troveremo impegnati Serena Mellone con Mondadori, Domenico Bottalico per lo showcase di Luca Lamberti e Giovanni Zeth Castle Zaccaria per altri appuntamenti.

Tra gli ospiti ci saranno anche Ottocervo che per l’occasione presenta il suo quarto volume Blue Skin, Laura Papa e Alessandro Greco che presenteranno il progetto GialloChina; Bugs Comics e Grafite con Luca Lamberti, infine Saldapress che sostiene la manifestazione con alcune novità del suo catalogo. Dal mondo di Youtube ci sarà poi Alchill, noto per le sue analisi di anime e manga nonché abile artigiano in grado di riprodurre fedelmente prototipi funzionanti tratti dai manga.

Le attività si concluderanno poi con il cinema, la musica dal vivo e altro ancora. Ospiti di questa edizione ci saranno infatti anche il registra Agostino Di Cio con la proiezione del suo cortometraggio dedicato a Jigen Daisuke. Infine la Hill Valley Band delizierà il pubblico con il concertone di fine giornata a tema rock anni 60. A concludere, vi segnaliamo Pillole di giapponese, a cura di Momiji Centro di Lingua e Cultura Giapponese e Il Mentalismo Nerd di Piero Molendini.

I fumettisti

Quali saranno i fumettisti presenti a questa nuova tanto attesa edizione? L’Artist Alley ci aspetta con Andrea Buongiorno, Gianfranco Vitti, Gabriele Benefico, Coma Empirico, Virginia Carluccio, Walter Trono, Alessio Fortunato, Rozenberry, Piero Angelini, Gaia Favaro, Andrea Dentuto, Federica Di Meo, Luca Lamberti, Carlo Cid Lauro e Ivan Appio. Presente anche la scuola Grafite con Gian Marco De Francisco, Enzo Rizzi, Giuseppe Latanza, Fabrizio Malerba, Francesca Vivacqua, Gemma Benedetto, Domenico Sicolo, Mauro Gulma e Mattia Simoniello.

Le aree ludiche

Per gli appassionati dei mattoncini più famosi al mondo ci sarà anche un’area dedicata al sistema di gioco LEGO, curata dall’associazione Puglia Brick. Qui troveranno spazio chili di mattoncini messi a disposizione del pubblico, oltre ad una grande mostra di opere originali realizzate dagli appassionati. Le aree ludiche continuano poi con i giochi da tavolo grazie all’impegno di DV Giochi e Ghenos Games, in collaborazione con Mek Toys, Alc Mellon e Tana dei Goblin.

Taranto Comix 2022

Passiamo poi dai mattoncini LEGO all’area che vedrà al centro il Gruppo Modellisti Jonici e uan serie di workshop sul modellismo. Inoltre, per i più piccoli, sono previsti anche anche tanti kit di montaggio omaggio! Per gli appassionati di rompicapi ci sarà poi l’escape room La roulotte del Cartomante di Bruum Escape e quella dedicata a Il trono di Spade (disponibile solo la domenica e curata dal collettivo GoT Puglia).

Per i più piccoli saranno infine presenti gli spazi che faranno da location ai corsi gratuiti di disegno organizzati da Grafite Kids, nonché la Cosplay Challenge Kids, attraverso la quale i piccoli appassionati potranno cimentarsi nel vestire i panni dei loro personaggi preferiti. I cosplay non saranno però solo affare dei più piccoli, i più grandi si sfideranno a colpi di costume con la Gara Cosplay, grazie alla collaborazione di Lady Nakama del Nakama Comics&Manga. Chi saranno il miglior Miglior Cosplay Maschile, Miglior Cosplay Femminile, Miglior Gruppo Cosplay, Miglior Cosplay in assoluto? Appuntamento a sabato per scoprirlo!

Come partecipare al Taranto Comix 2022

Per partecipare all’evento è necessario acquistare il biglietto disponibile presso Nakama Comics & Manga, Corso Piemonte, 89 Taranto, online su Postoriservato.it o direttamente in loco durante i giorni dell’evento (salvo esaurimento scorte). Il loro prezzo è di 9,00 euro per la giornata si sabato mentre di 9,00 euro per la giornata di domenica. I disabili (paga solo l’accompagnatore) e i bambini fino a 3 anni potranno prendere parte alla manifestazione gratuitamente.

Di seguito condividiamo con voi il commento degli organizzatori Danilo Curatti, Luigi Minonne e Andrea Romandini: