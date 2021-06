The Boys 3: Laurie Holden (The Walking Dead) si unisce al cast

Continua a prendere forma il cast dell’attesissima terza stagione di The Boys, irreverente serie TV basata sul fumetto di Garth Ennis. Il portale americano Variety ha annunciato che Laurie Holden, nota ai fan di The Walking Dead per il personaggio di Andrea, vestirà i panni della Contessa Cremisi (Crimson Countess), supereroina appartenente al gruppo noto come Payback.

Nei fumetti ci sono state due incarnazioni del personaggio, dunque resterà da capire quale sarà quella portata in scena dall’attrice. Della stessa squadra fa parte anche Soldier Boy, una sorta di Captain America più violento, nei cui panni si celerà Jensen Ackles di Supernatural.

The Boys: Laurie Holden nel cast della terza stagione

Basato sul fumetto best-seller del New York Times, The Boys offre una versione divertente e irriverente di ciò che accade quando i supereroi – più famosi delle celebrity, influenti come politici e venerati come dei – abusano dei propri poteri invece di usarli per fare del bene.

I “senza-potere” si scontrano con i “super-potenti”, mentre i Boys portano avanti un’impresa eroica per svelare la verità sui Seven e sulla Vought – la società multi miliardaria che gestisce questi supereroi e che copre tutti i loro sporchi segreti.

A detta dello showrunner Eric Kripke, la terza stagione dello show sarà ancora più violenta e folle delle precedenti. Torneranno ovviamente a bordo i mattatori delle prime due stagioni, tra cui Billy Butcher (Karl Urban), Hughie (Jack Quaid), Homelander (Anthony Starr) e Starlight (Erin Moriarty).

Lo show è stato accolto positivamente da critica e pubblico, ottenendo anche un punteggio abbastanza alto su Rotten Tomatoes.

In attesa della terza stagione di The Boys, vi consigliamo di recuperare le prime due su Amazon Prime Video. Per abbonarvi alla piattaforma, a un prezzo accessibile, basta seguire questo link.