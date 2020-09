The Last of Us Board Game diventerà realtà

Durante il The Last Of Us Day, in passato Outbreak Day, giorno d’inizio della pandemia che è alla base della storia del videogioco, Naughty Dog ha annunciato che il videogioco di sopravvivenza diventerà un gioco da tavolo. The Last of Us Board Game verrà, infatti, realizzato in collaborazione con l’editore CoolMiniOrNot (CMON).

L’editore ha già realizzato giochi da tavolo come Bloodborne: The Board Game e God of War: The Card Game. Sebbene l’entusiasmo dei fan sia alle stelle, Naughty Dog non ha rivelato molto su The Last of Us Board Game e si è limitata a confermare che il gioco è attualmente in fase di sviluppo. L’annuncio dell’editore CoolMiniOrNot lascia trapelare anche un grande entusiasmo degli addetti ai lavori, che si dicono onorati di poter lavorare con un titolo così profondamente sviluppato e amato.

The Last of Us is coming to tabletop! Announced ahead #TheLastofUsDay, we’re excited to share that we’re teaming up with @CMONGames to develop a board game based on The Last of Us. Learn more here: https://t.co/FDEKR48HFf pic.twitter.com/gyi326QCiT — Naughty Dog (@Naughty_Dog) September 25, 2020

The Last of Us Board Game è la naturale prosecuzione delle precedenti collaborazioni avvenute tra CMON e la Sony Interactive Entertainment. The Last of Us Board Game sarà il primo gioco da tavolo ambientato nel mondo della serie di videogiochi The Last of Us di Naughty Dog, acclamato dalla critica e best-seller. Gli editori si sono professati grandi fan della serie e hanno annunciato di voler ricreare le atmosfere coinvolgenti ed emozionanti del videogioco, l’intensità di uno scontro a fuoco mentre si cerca disperatamente di distinguere un amico dal nemico, i sussulti nel ritrovarsi tra il fuoco incrociato e vedere i propri piani cadere a pezzi, oltre all’euforia di scovare un posto sicuro dove riposare e sopravvivere solo un giorno in più. Catturare l’atmosfera intensa di The Last of Us e la sua storia straziante in un gioco da tavolo potrebbe, tuttavia, rivelarsi un compito difficile, soprattutto perché il gioco naturalmente non beneficerà di accorgimenti come il fantastico cast vocale del videogioco che aiutano a portare il mondo di The Last Of Us alla vita.