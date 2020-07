The Mandalorian: arrivano i libri e i fumetti

Disney ha annunciato la linea editoriale dedicata a The Mandalorian, che comprenderà una serie di volumi ispirati alla popolare serie tv Disney+ ambientata nell’universo di Star Wars. La linea si comporrà di 6 titoli, destinati ad un pubblico trasversale. La notizia è stata diffusa sui canali social ufficiali di Star Wars.

This is the way. Just announced, discover a new series of books inspired by #TheMandalorian: https://t.co/1sLwXlxoOg pic.twitter.com/46gCZrFVpd — Star Wars (@starwars) June 30, 2020

La distribuzione di questi nuovi libri, nelle rispettive edizioni in inglese, è attesa a partire da questo autunno e proseguirà fino all’estate 2021, presumibilmente includendo anche parte dei contenuti futuri alla seconda stagione dello show.

Il primo volume che vedrà la luce questo autunno sarà The Art of The Mandalorian (Season One) e si tratterà, come è facile intuire dal titolo, di un artbook che raccoglierà illustrazioni, studi dei personaggi, dietro le quinte e bozzetti preparatori legati alla prima stagione. Quasi sicuramente in questo libro troveranno spazio le illustrazioni dei titoli di coda e alcune immagini mostrate nella serie Disney Gallery: The Mandalorian.

Il resto della collana sarà composta da un romanzo inedito, una visual guide, una guida ai personaggi, un’antologia di racconti e un romanzo per bambini. Di seguito l’elenco completo del piano editoriale annunciato.

The Art of The Mandalorian (Season One) di Phil Szostak; cover by Doug Chiang

The Mandalorian: Original Novel (adulti) di Adam Christopher edito da Del Rey

The Mandalorian: The Ultimate Visual Guide di Pablo Hidalgo, edito da DK

The Mandalorian: Allies & Enemies (bambini in età scolare) di Brooke Vitale edito da DLP

The Mandalorian: 8×8 Storybook (titolo non ancora annunciato) di Brooke Vitale

The Mandalorian: Junior Novelization (romanzo per bambini) di Joe Schreiber

Oltre a questi titoli annunciati saranno previsti anche dei fumetti, realizzati in collaborazione con IDW e Marvel Comics, riviste, activity book e libri da colorare.

Al momento i dettagli legati a questi nuovi libri scarseggiano, tuttavia ricordiamo che la saga di Star Wars sarà ulteriormente espansa a partire dal 2021 con i libri e i fumetti dedicati alla nuova saga Star Wars: The High Republic. Ambientata 200 anni prima della Saga degli Skywalker questo nuovo evento narrativo vedrà un nuovo cast di personaggi e espanderà in maniera profonda la lore di Star Wars e dei Cavalieri Jedi.