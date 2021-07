The Witcher 2: i segreti di Kaer Morhen e prime immagini

Il primo WitcherCon organizzato da Netflix e CD Projekt Red è stato trasmesso in diretta streaming ieri e, per tutta la sua durata, sono state fatte diverse rivelazioni che riguardano non solo The Witcher 2, di cui è stato mostrato il primo trailer (in questo nostro articolo lo potete trovare doppiato interamente in lingua italiana): sono stati rivelati anche il trailer di lancio e la data di uscita di The Witcher: Nightmare of the Wolf, il film animato prequel che ripercorrerà gli anni giovanili da witcher di Vesemir, il mentore del nostro amato Geralt di Rivia, interpretato nella serie live-action targata Netflix, come di certo saprete, da Henry Cavill.

Sono stati inoltre rivelati i titoli degli episodi della seconda stagione di The Witcher, che trovate in questo nostro articolo.

Durante l’evento sono anche intervenuti diversi talent che stanno partecipando alla creazione di The Witcher 2, inclusi gli attori protagonisti e la showrunner della serie originale Netflix The Witcher. Trovate tutte le loro dichiarazioni in questo nostro articolo di approfondimento.

The Witcher 2 – prime immagini dal set

Iniziamo subito con le prime fotografie tratte direttamente dai nuovi episodi della seconda stagione di The Witcher. Qui in basso, ecco un’immagine che ritrae Ciri e Lambert a Kaer Morhen:

In questa seconda immagine, potete vedere Ciri e Geralt a cavallo di Roach sotto la candida neve:

Infine, questa splendida immagine del bardo Jaskier, ritratto, insieme ad altri musicisti, durante una sua esibizione dal vivo:

Per scoprire invece i segreti della fortezza in cui i witcher vengono allevati e “mutati”, date un’occhiata al filmato The Witcher 2 – I segreti di Kaer Morhen, che trovate nella sezione sotrtostante.

The Witcher 2 – I segreti di Kaer Morhen

Fra i tanti approfondimenti e curiosità rivelati durante questo primo WitcherCon figurano anche alcuni filmati che ci mostrano il dietro le quinte della seconda stagione della serie. In questo caso, vi mostriamo un video, in lingua inglese e sottotitolato in italiano, nel quale potrete non solo ammirare la fortezza di Kaer Morhen da diversi punti di vista, ma anche scoprire le difficoltà riscontrate nel ricrearla in modo realistico e molto ben dettagliato.

Durante le sue numerose rappresentazioni nei giochi e sullo schermo, la Valle di Kaer Morhen è stato a lungo il santuario di Geralt e dei suoi fratelli witcher; ma qual è la storia dietro questo antico castello e che posto occupa nella mitologia dei Witcher?

The Witcher 2 uscirà in esclusiva su Netflix il 17 dicembre.