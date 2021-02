Truth Seekers è stata cancellata

Truth Seekers, la serie comedy-thriller di Amazon Prime Video con Simon Pegg e Nick Frost. è stata cancellata dopo solo una stagione.

A darne la notizia è stato proprio Frost in un video su Instagram pubblicato lunedì scorso:

“Purtroppo, Truth Seekers non tornerà per una seconda stagione. Truth Seekers non è stato rinnovato, il che è un enorme calcio sui testicoli per me. Abbiamo davvero messo tutto noi stessi in questo progetto, il nostro cuore e la nostra anima, e il sangue in alcuni casi, quindi non tornare è davvero triste per noi. È un peccato. Avevamo molte altre belle storie di fantasmi da raccontare, che però non sentirà nessuno. Se vi è piaciuta la serie, grazie. Se non vi è piaciuta, Siete felici ora?”

Gli Amazon Studios non hanno ancora dato una motivazione ufficiale per la cancellazione di Truth Seekers. Di solito, il non rinnovo di una serie può essere dovuto a una serie di fattori: non è stata vista da abbastanza persone per giustificare la spesa per la realizzazione di più stagioni, o le trattative contrattuali tra lo studio e la società di produzione sono state interrotte, o non è stato possibile concordare salari e budget, o ancora un dirigente senior dello studio semplicemente non ha apprezzato o supportato lo show.

Fino a quando non verrà rilasciata una dichiarazione ufficiale, potremmo non sapere mai perché la serie, che ha ottenuto buone recensioni e un crescente seguito di fan, è stata cancellata.

Truth Seekers racconta le vicende di un gruppo di investigatori paranormali amatoriali alla ricerca di fantasmi e fenomeni inspiegabili per tutto il Regno Unito, imbattendosi loro malgrado in una cospirazione da parte di un culto interdimensionale. La serie vede Nick Frost nei panni di Gus, Simon Pegg nei panni di Dave, Samson Kayo nei panni di Elton, Malcolm McDowell nei panni del burbero suocero di Gus Richard, Emma D’Arcy nei panni di Astrid e Susan Wokoma nei panni di Helen. Pegg, Frost, Saunders e Serafinowicz hanno scritto e prodotto la serie insieme a Miles Ketley e Jim Field Smith, che è stato anche regista.