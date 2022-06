Non ci sono dubbi che Darth Vader sia uno dei simboli di Star Wars. Da Una Nuova Speranza al recente Obi-Wan Kenobi, la sua presenza in scena è sempre fonte di fascino e carisma, grazie al suo inconfondibile aspetto che lo ha reso una della incarnazioni più note ed amate della pop culture. Potrebbe quindi sorprendere che in realtà negli anni il look del Signore Oscuro dei Sith sia cambiato, al punto che su Twitter è comparso un post in cui sono messi a paragone tutti i caschi di Darth Vader.

Tutti i caschi di Darth Vader, il leggendario personaggio di Star Wars

A condividere questa immagine non è stato un utente qualsiasi, bensì uno dei volti della Trilogia Prequel, Daniel Logan, che in L’Attacco dei Cloni interpretava il giovane Boba Fett. L’attore ha condiviso un post in cui sono messi a confronto tutti i caschi di Darth Vader, mostrandone l’evoluzione attraverso le diverse incarnazioni del personaggio, passando da Una Nuova Speranza a La Vendetta dei Sith, sino a Il Risveglio della Forza.

I caschi di Vader, pur mostrando evidenti differenze, hanno comunque mantenuto una certa struttura di base, concendosi solo alcune piccole variazioni. Questa immediata riconoscibilità è nuovamente una dimostrazione di come LucasFilm nel corso dei decenni abbia sempre mantenuto una certa fedeltà ai concepr originali. L’immagine condivisa da Daniel Logan consente di apprezzare aspetti che solitamente non vengono facilmente evidenziati, come il fatto che la versione del casco di Vader vista in Obi-Wan Kenobi sia una crasi tra la versione più affilata della Trilogia Originale e quella più ampia di Rogue One, una caratteristica che aiuta ulteriormente a consolidare anche il passaggio tra le diverse epoche di Star Wars.

Rimani aggiornato su tutte le nostre news ed articoli. Iscriviti al canale Telegram di CulturaPOP

Una simile immagine non può che spingersi a chiedere se vedremo ulteriori caschi di Vader. Il futuro del Signore Oscuro dei Sith dopo la sua apparizione in Obi-Wan Kenobi, nuovamente interpretato da Hayden Christensen, non è ancora stato chiarito, sebbene siano già state annunciate diverse storie che si ambienteranno prima della Battaglia di Yavin, l’emozionante battaglia vista al termine di Una Nuova Speranza. A cominiciare da Andor, la prossima serie di Disney+ in uscita il 31 agosto e ambientata cinque anni prima di Rogue One, che potrebbe essere una produzione ideale in cui mostrare nuovamente Vader.

L’offerta di Disney+