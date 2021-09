UEFA Champions League 2021/22: come e dove guardarla

Il torneo di calcio per club più importante d’Europa è pronto a iniziare, ma quest’anno la UEFA Champions League 2021/2022 segna un cambio netto e quasi rivoluzionario delle partite in diretta per l’Italia. Nel corso degli anni, infatti, vi è stato una sorta di monopolio gestionale tra Mediaset e Sky, ma da quest’anno fino ad almeno il 2024 a queste due si inserisce anche Amazon Prime Video. Cerchiamo, però, di fare un po’ di ordine e vediamo insieme come e dove vedere l’intera UEFA Champions League 2021/2022.

Dove vedere la UEFA Champions League?

In Italia, a partire da questa nuova stagione 2021/2022 per almeno i successivi 3 anni, i diritti televisivi della UEFA Champions League sono stati totalmente rimodellati in Italia. Per vedere tutte le partite, quindi, sono necessari almeno due abbonamenti a pagamento: uno deve essere ad Amazon Prime Video e uno a scelta tra Sky/NOW o Mediaset Infinity+. Qualora voleste vedere le partite in chiaro, purtroppo ce ne sarà solo una a settimana e verrà trasmessa su Canale 5 e gratuitamente su Mediaset Infinity. Per riassumere il tutto seguite questo semplice schema:

Amazon Prime Video: una partita a settimana il mercoledì, un’italiana (almeno finché presenti) per un totale di 16 partite in esclusiva

una partita a settimana il mercoledì, un’italiana (almeno finché presenti) per un totale di 16 partite in esclusiva Sky TV via satellite e digitale terrestre 121 partite (su 137 totali)

via satellite e digitale terrestre 121 partite (su 137 totali) Mediaset Infinity e Now (streaming): 121 partite (su 137 totali)

(streaming): 121 partite (su 137 totali) Canale 5: una partita il martedì in chiaro (in esclusiva in chiaro ma disponibile anche in pay), un’italiana finché presenti

una partita il martedì in chiaro (in esclusiva in chiaro ma disponibile anche in pay), un’italiana finché presenti Finale su Amazon Prime Video, Sky/Now, Mediaset Infinity e Canale 5

Come funziona la Champions League su Amazon Prime Video?

La grande novità di quest’anno riguarda proprio l’ingresso nel mercato di Amazon Prime Video che è entrata acquistando l’esclusiva streaming di ben 16 partite. Queste prevedono due gare dei playoff (già disputate), sei della fase a gironi, quattro degli ottavi di finale, due dei quarti di finale e le due importanti semifinali. A rafforzare l’offerta ci pensa la diretta del big match del mercoledì con una squadra italiana. I primi appuntamenti, infatti, sono proprio Inter – Real Madrid di mercoledì 15 settembre, Juventus – Chelsea di mercoledì 29 settembre e Zenit – Juventus di mercoledì 20 ottobre.

Le partite saranno disponibili per tutti gli abbonati ad Amazon Prime Video. Per chi non lo fosse ancora, è possibile sottoscrivere un abbonamento al costo di 36 euro all’anno o 3,99 euro al mese con prova gratuita di 30 giorni. Il prezzo annuo si dimezza per gli studenti universitari (quindi 18 euro) e la prova gratuita sale a 90 giorni. Tra gli altri vantaggi inclusi ci sono spedizioni gratis e veloci su milioni di prodotti, film e serie di Prime Video, libri di Prime Reading e i brani di Amazon Music. Amazon Prime Video, infine, può essere visto su Smart TV, smartphone, tablet, console (PlayStation e Xbox), PC, laptop, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Apple TV, Sky Q e Sky Digital. Potete visualizzare tutti i dispositivi compatibili in questa pagina ufficiale.

Come funziona la Champions League su Mediaset e Sky?

Per quanto riguarda, invece, Mediaset, questa coprirà la UEFA Champions League con due modalità. La prima è in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity e si parte con Malmö – Juventus del 14 settembre e poi si prosegue con Milan – Atletico Madrid di martedì 28 settembre. Tutte le altre partite, per un totale di 121 partite su 137 (di cui solo 17 in chiaro), saranno disponibili unicamente in streaming sul servizio a pagamento Mediaset Infinity+ che richiede un abbonamento di 7,99 euro al mese. Il pacchetto Infinity+, che ovviamente non presenta le partite in esclusiva su Amazon Prime Video, è incluso nel piano Calcio di TIMVISION con la presenza anche di DAZN per tutte le partite del campionato Serie A TIM: il prezzo è di 29,99 euro al mese.

Infine, per quanto riguarda Sky, anche lei trasmetterà 121 partite su 137 di Champions League e il pacchetto Sport, che include anche altre competizioni quali UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, tutte le gare, le qualifiche e le prove libere di MotoGP , Moto2 e Moto3 2021, World Superbike e di Formula 1, Tennis, Basket e tanto altro ancora ha un costo di 30,90 euro al mese. Si può sottoscrivere il pass Sport anche per il servizio di streaming NOW al prezzo di soli 14,99 euro al mese. Sia Infinity+ che NOW e Sky GO possono essere guardati su tutti i dispositivi mobili e fissi che permettono di scaricare le relative applicazioni e che garantiscono una connessione internet stabile.

Dove vedere la Champions League fuori dall’Italia?

Europa

Albania: Tring, RTSH

Armenia: Vivaro

Austria: ServusTV, Sky Austria

Azerbaigian: CBC Sport, Saran

Bielorussia: UEFA.tv

Belgio: Proximus, RTL, VTM

Bosnia e Erzegovina: Arena Sport

Bulgaria: A1, bTV

Croazia: HRT, Arena Sport

Cipro: CYTA

Repubblica Ceca: Nova, Voyo, Premier Sports

Danimarca: NENT Group

Estonia: Viaplay

Finlandia: MTV

Francia: Canal+, BeIN, RMC Sport

Georgia: Adjara, Silknet

Germania: Amazon, DAZN

Grecia: MEGA, COSMOTE TV

Ungheria: Sport1, MTVA

Islanda: Viaplay, Syn

Repubblica d’Irlanda: Livescore, Virgin Media, RTE

Israele: The Sports Channel

Kazakistan: QazSport, Q Sport League, Saran

Kosovo: Arena Sport, Artmotion

Kirghizistan: Saran, Q Sport

Lettonia: Viaplay

Lituania: Viaplay

Lussemburgo: RTL, Proximus

Malta: Melita, PBS

Moldavia: Setanta, Prime

Montenegro: Arena Sport

Olanda: RTL, Ziggo Sport

Macedonia del Nord: Makedonski Telekom, Arena Sport, MTV

Norvegia: TV2 Norway

Polonia: Polsat

Portogallo: Eleven

Romania: Clever Media, Digisport, Telekom Romania

Russia: Match TV

Serbia: Arena Sport

Slovacchia: Markiza, Voyo, Premier Sports

Slovenia: Sportklub, Pro Plus

Spagna: Telefonica

Svezia:Telia

Svizzera: blue+, CH Media

Tagikistan: Varzish TV, Saran

Turchia: EXXEN

Turkmenistan: Saran

Ucraina: Megogo

Regno Unito: BT Sport

Uzbekistan: MTRK

Africa e Medio Oriente

Nigeria: SuperSport

Sudafrica: SuperSport

Medio Oriente/Nordafrica (Algeria, Bahrain, Chad, Gibuti, Egitto, Iran, Iraq, Giordania, Kuwait, Libano, Libia, Marocco, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Sudan, Siria, Tunisia, Emirati Arabi Uniti, Yemen): beIN

Africa subsahariana: Canal+, SuperSport

Americhe

Bolivia: Televideo

Brasile: SBT, Turner

Canada: DAZN

Caraibi: Flow Sports, Sportsmax

America centrale: ESPN

Costa Rica: Teletica

Repubblica Dominicana: Televideo

Ecuador: Televideo

El Salvador: Canal Dos

Guatemala: Televideo

Haiti: Canal+

Honduras: Televicentro

Sudamerica (escl. Brasile): ESPN

Messico: Turner

Panama: TVN, Medcom

Paraguay: Televideo

Perù: Televideo

Stati Uniti: CBS, TUDN Deportes

Venezuela: La Tele Tuya

Asia e Oceania

Australia: STAN

Brunei: beIn

Cambogia: beIn

Cina: PPTV, Tencent, iQIYI, Alibaba

Hong Kong: beIn

India e subcontinente indiano: Sony

Indonesia: SCTV

Giappone: Wowow

Republica di Corea: SPO TV

Laos: beIn

Macao: TDM

Malesia: beIn

Mongolia: SPS

Nuova Zelanda: Spark

Isole del Pacifico: Digicel

Filippine: Tap TV

Singapore: beIn

Taiwan/Taipei cinese: Elta

Thailandia: beIn

Vietnam: FPT

In volo e in nave: Sport24