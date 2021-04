Ufficiale! Il circuito UCI Cinemas riaprirà le sale da metà maggio

L’atteso ritorno nelle sale si fa sempre più vicino. A partire da lunedì 26 aprile, a seguito delle nuove disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, i cinema potranno finalmente riaprire rispettando i protocolli di sicurezza vigenti. Il circuito UCI Cinemas, invece, ha preferito attendere ancora un pò, annunciando la riapertura da metà maggio.

La decisione è stata dettata dalla volontà di monitorare con attenzione la situazione e garantire agli spettatori un ritorno nelle migliori condizioni possibili. Nei prossimi giorni verrà avviata una vera e propria campagna istituzionale per sensibilizzare la riapertura dei cinema e ridare lustro a un settore purtroppo danneggiato dalla pandemia.

Come annunciato in una FAQ sul sito ufficiale, UCI Cinemas si mobiliterà anche per chiedere la riapertura nelle zone arancione e rosse, ovviamente seguendo protocolli sanitari più stringenti. Al momento non è prevista l’esibizione di un test negativo e l’ingresso in sala sarà libero previa misurazione della temperatura.

Rimane l’obbligo di indossare la mascherina durante l’intera proiezione dei film e i biglietti saranno acquistabili online e in biglietteria, all’interno delle sale. La novità è invece rappresentata dalla rimozione dell’intervallo, decisa per minimizzare il tempo di permanenza in sala. Una situazione destinata a cambiare a seconda delle restrizioni del governo.

La questione più spinosa riguarda ovviamente il coprifuoco, ancora una volta fissato alle 22, ma il circuito UCI Cinemas farà di tutto per garantire il ritorno a casa entro l’orario prestabilito.

Si tratta, in ogni caso, di un ottimo segnale in vista della stagione estiva che prevede l’arrivo nelle sale di grandi blockbuster, tra cui il nono capitolo di Fast & Furious e Black Widow, film della Marvel a lungo rimandato. In ogni caso, la programmazione completa sarà presto disponibile sul sito di UCI Cinemas e sui canali social del circuito.

