Videogiochi e fumetti: tutti i film in uscita nel 2022 nel nostro agile calendario, in continuo e costante aggiornamento, con sinossi e trailer dove ovviamente disponibili. Si tratta al momento di circa una dozzina di pellicole confermate che dovremmo vedere scaglionate nel corso dell’anno sia nei cinema che sulle piattaforme streaming.

Videogiochi e fumetti: tutti i film in uscita nel 2022

The King’s Man: Le Origini – 5 gennaio

Diretto da Matthew Vaughn, il nuovo lungometraggio 20th Century Studios The King’s Man: Le Origini è ufficialmente in sala dal 5 gennaio, distribuito da The Walt Disney Company Italia. The King’s Man – Le Origini è diretto da Matthew Vaughn ed è interpretato da Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, con Djimon Hounsou e Charles Dance. Si tratta del prequel dei due precedenti film, eccovi la sinossi:

Quando i peggiori tiranni e menti criminali della storia si riuniscono per organizzare una guerra per spazzare via milioni di vite, un uomo dovrà correre contro il tempo per fermarli. The King’s Man – Le Origini rivela la nascita della prima agenzia di intelligence indipendente.

Rileggete la nostra recensione in anteprima di The King’s Man: Le Origini

Catwoman: Haunted – 8 febbraio

Le vicende di Catwoman: Hunted ruoteranno intorno a Selina Kyle (doppiata da Elizabeth Gillies) intenta a rubare un gioiello d’inestimabile valore. Ma la rapina la metterà nel mirino di un potente gruppo di criminali, di una ben organizzata Interpol e di Batwoman, doppiata da Stephanie Beatriz.

Uncharted – 17 febbraio

Eccovi la sinossi ufficiale:

Basato su una delle serie di videogiochi più vendute e acclamate dalla critica, Uncharted presenta al pubblico il giovane e furbo Nathan Drake (Tom Holland) nella sua prima avventura alla ricerca del tesoro con l’arguto partner Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg). In un’epica avventura piena di azione che attraversa il mondo intero, i due protagonisti partono alla pericolosa ricerca del “più grande tesoro mai trovato”, inseguendo indizi che potrebbero condurli al fratello di Nathan, scomparso da tempo.

Rileggete la nostra recensione di Uncharted

The Batman – 3 marzo

Due anni trascorsi a pattugliare le strade nei panni di Batman (Robert Pattinson), incutendo timore nel cuore dei criminali, hanno trascinato Bruce Wayne nel profondo delle tenebre di Gotham City. Potendo contare su pochi fidati alleati – Alfred Pennyworth (Andy Serkis) e il tenente James Gordon (Jeffrey Wright) – tra la rete corrotta di funzionari e figure di alto profilo della città, il vigilante solitario si è affermato come unica incarnazione della vendetta tra i suoi concittadini. Quando un killer prende di mira l’élite di Gotham con una serie di malvagi stratagemmi, una scia di indizi criptici spinge il più grande detective del mondo a indagare nei bassifondi, incontrando personaggi come Selina Kyle alias Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot alias il Pinguino (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) e Edward Nashton alias l’Enigmista (Paul Dano). Mentre le prove iniziano a condurlo più vicino alla soluzione e la portata dei piani del malfattore diventa chiara, Batman deve stringere nuove alleanze, smascherare il colpevole e rendere giustizia all’abuso di potere e alla corruzione che da tempo affliggono Gotham City.

Recuperate la nostra recensione di The Batman

Morbius – 31 marzo

Morbius è diretto da Daniel Espinosa. Nel cast oltre Jared Leto nel ruolo di Michael Morbius anche Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Tyrese Gibson.

Questa la sinossi ufficiale:

Uno dei personaggi più enigmatici e tormentati della Marvel, l’antieroe Michael Morbius, arriva sul grande schermo interpretato dall’attore Premio Oscar Jared Leto. Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa.

Recuperate la nostra recensione di Morbius

Doctor Strange nel Multiverso della Follia – 4 maggio

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è interpretato da Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, con Michael Stühlbarg e Rachel McAdams. Il film è diretto da Sam Raimi e prodotto da Kevin Feige. Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Eric Hauserman Carroll e Jamie Christopher sono i produttori esecutivi. La sceneggiatura è stata scritta da Michael Waldron. In Doctor Strange nel Multiverso della Follia, l’Universo Cinematografico Marvel espande i confini del Multiverso ai massimi livelli. Un viaggio nell’ignoto con Doctor Strange che, con l’aiuto di mistici alleati sia vecchi che nuovi, attraversa pericolose e sconvolgenti realtà alternative del Multiverso per affrontare un nuovo misterioso avversario.

Recuperata le nostra recensione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia

Thor: Love and Thunder – 6 luglio

Il film segue Thor (Chris Hemsworth) in un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora, alla ricerca di se stesso. Ma il suo riposo è interrotto da un killer galattico conosciuto come Gorr il Macellatore di Dei (Christian Bale), che cerca l’estinzione degli dei. Per combattere la minaccia, Thor si affida all’aiuto di Re Valchiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e dell’ex fidanzata Jane Foster (Natalie Portman) che, con stupore di Thor, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, come Mighty Thor. Insieme, intraprendono una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta del Macellatore di Dei e fermarlo prima che sia troppo tardi.

Recuperate la nostra recensione di Thor: Love and Thunder

Green Lantern: Beware My Power – 26 luglio

In Green Lantern: Beware My Power, il cecchino dei marines John Stewart, appena congedato, si trova a un bivio nella sua vita, complicato solo dal ricevimento di un anello extraterrestre che gli garantisce i poteri della Lanterna Verde della Terra. Sfortunatamente, l’anello non viene fornito con le istruzioni, ma viene con un bagaglio, come un’orda di assassini interplanetari decisi a eliminare ogni Lanterna Verde nell’universo. Ora, con l’aiuto di Green Arrow, Adam Strange e Hawkgirl, questo soldato riluttante deve viaggiare nel cuore di una guerra galattica Rann/Thanagar e in qualche modo riuscire dove tutte le altre Lanterne Verdi hanno fallito.

DC League of Super-Pets – 1 settembre

DC League of Super-pets è scritto e diretto da Jared Stern con un cast vocale originale assolutamente stellare. Ad affiancare Dwayne The Rock Johnson ci saranno, infatti, anche Kevin Hart, Keanu Reeves, John Krasinski, Kate MicKinnon, Vanessa Bayer, Natasha Lyonne e Diego Luna e l’ultimo ad unirsi è John Krasinski che presterà la voce a Superman. Lillo e Maccio Capatonda faranno parte del team delle voci italiane.

Questa la sinossi ufficiale italiana:

In DC League of Super-Pets, gli inseparabili migliori amici Krypto Superdog e Superman condividono gli stessi superpoteri e combattono fianco a fianco il crimine nella città di Metropolis. Quando Superman e il resto della Justice League vengono rapiti, Krypto deve convincere un improvvisato gruppo di animali domestici composto da Asso il Bat-Segugio, MP la panciuta maialina, Merton la tartaruga e Chip lo scoiattolo, a gestire i loro poteri appena scoperti ed aiutarlo a salvare i supereroi.

Black Adam – 20 ottobre

La pellicola, legata a doppio filo con Shazam!, narrerà le origini di Black Adam, rimasto prigioniero per oltre 5.000 anni nella antichissima nazione mediorientale (immaginaria) del Kahndaq. Black Adam sarà diretto da Jaume Collet-Serra (The Shallows, The Commuter) mentre la sceneggiatura è firmata da Adam Sztykiel (Rampage, Scoob).

Quasi 5.000 anni dopo che gli sono stati conferiti i poteri onnipotenti delle antiche divinità, e imprigionato altrettanto rapidamente, Black Adam (Dwayne Johnson) viene liberato dalla sua tomba terrena, pronto a scatenare la sua forma unica di giustizia nel mondo moderno. Johnson recita al fianco di Aldis Hodge (“City on a Hill”, “Quella notte a Miami”) nei panni di Hawkman; Noah Centineo (“Tutte le volte che ho scritto ti amo”) nei panni di Atom Smasher; Sarah Shahi (“Sex/Life”, “Rush Hour – Missione Parigi”) in quelli di Adrianna; Marwan Kenzari (“Assassinio sull’Orient Express”, “La Mummia”) è Ishmael; Quintessa Swindell (“Voyagers”, “Trinkets”) è Cyclone; Bodhi Sabongui (“A Million Little Things”) è Amon, mentre Pierce Brosnan (i franchise di “Mamma Mia!” e James Bond) interpreta il Dr. Fate.

Recuperate il nostro articolo Black Adam – data di uscita, trama, trailer e cast

Dampyr – 20 ottobre (data da confermare)

La transizione da casa editrice tradizionale a media company passa per Sergio Bonelli Editore dall’arrivo nelle sale del lungometraggio di Dampyr che dovrebbe uscire il prossimo 20 ottobre secondo leultime indiscrezioni. Il personaggio creato da Mauro Boselli e Maurizio Colombo avrà il volto di Wade Briggs mentre Emil Kurjak e Tesla saranno interpretati rispettivamente da Stuart Martin e Frida Gustavsson. Il film diretto da Riccardo Chemello è stato prodotto da Sergio Bonelli Editore, Eagle Pictures e Brandon Box

Black Panther: Wakanda Forever – 09 novembre

Diretto da Ryan Coogler, Black Panther: Wakanda Forever arriverà il 9 novembre nelle sale italiane. Nel film Marvel Studios Black Panther: Wakanda Forever, la Regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e le Dora Milaje (tra cui Florence Kasumba), lottano per proteggere la loro nazione dalle invadenti potenze mondiali dopo la morte di Re T’Challa. Mentre gli abitanti del Wakanda cercano di comprendere il prossimo capitolo della loro storia, gli eroi devono riunirsi con l’aiuto di War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) e di Everett Ross (Martin Freeman) e forgiare un nuovo percorso per il regno del Wakanda. Il film presenta Tenoch Huerta nel ruolo di Namor, re di una nazione sottomarina nascosta, ed è interpretato anche da Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livinalli.

Shazam! La Furia degli Dei – 21 dicembre

Basato su una sceneggiatura di Henry Gayden e Chris Morgan e sui personaggi DC Comics creati da Otto Binder e C.C. Beck, il sequel di Shazam! del 2019 conta tra i suoi interpreti Asher Angel nel ruolo di Billy Batson, l’adolescente che si trasforma in un supereroe dicendo “Shazam!”, Jack Dylan Grazer nelle vesti di Frederick “Freddy” Freeman, il fratello adottivo e disabile di Billy, Adam Brody nei panni della sua versione da adulto, e Djimon Hounsou, interprete del mago che ha dato a Billy i suoi poteri dopo averlo nominato campione. Tra le nuove arrivate troviamo invece Rachel Zegler, Helen Mirren e Lucy Liu, le quali ricoprono il ruolo delle tre figlie di Atlas e villain della pellicola targata Warner Bros/DC.

Slumberland – data da confermare

Videogiochi e fumetti: tutti i film in uscita nel 2022

Francis Lawrence (Constantine, Io sono leggenda, The Hunger Games, Red Sparrow) dirige per Netflix un liberissimo adattamento del classico Little Nemo in Slumberland di Winsor McCay con protagonista Jason Momoa (nei panni di Flip Flap) e Marlow Barkley nei panni di Nema, una bambina che viaggia in un mondo onirico alla ricerca del padre.

I Guardiani della Galassia: Holiday Special – dicembre 2022

Questo speciale natalizio sarà diretto da James Gunn e vedrà riunirsi il cast del franchise al completo: Chris Pratt (Peter Quill/Starlord), Zoe Saldaña (Gamora), Dave Bautista (Drax), Vin Diesel (Groot), Bradley Cooper (Rocket Raccoon), Karen Gillan (Nebula) e Pom Klementieff (Mantis). Gli eventi di quello che con tutta probabilità sarà una mediometraggio dovrebbero inoltre fare da raccordo fra Thor: Love and Thunder e I Guardiani della Galassia Vol. 3. I Guardiani della Galassia: Holiday Special uscirà in esclusiva e direttamente su Disney Plus.

L’offerta di Disney+