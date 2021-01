WandaVision: Emanuela Folliero e Susanna Messaggio intervistano il cast

Emanuela Folliero e Susanna Messaggio, tra i volti più amati della televisione italiana, interpretano le famose “Signorine Buonasera” e intervistano il cast dell’inedita serie Marvel Studios WandaVision. Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kathryn Hahn e Teyonah Parris, protagonisti di WandaVision rispondono ad una serie di domande sulla cultura degli anni ’50 e ’70.

Dalla nascita del Rock ‘n Roll alla prima cerimonia degli Academy Awards in diretta TV, dai primi episodi di Hulk alla consacrazione di Elvis e la scoperta dei Queen: un incontro che ripercorre la storia di cinema, serie TV, musica e moda dai primi anni ’50 fino al 1979. Per l’occasione, nei panni delle “Signorine Buonasera”, Emanuela Folliero e Susanna Messaggio, hanno reso omaggio alla serie con dei look ispirati alle epoche in cui è ambientata WandaVision.

L’attesa serie che unisce televisione classica e Marvel Cinematic Universe sarà disponibile su Disney+ dal 15 gennaio. WandaVision, la prima serie targata Marvel Studios, creata in esclusiva per Disney+, ha per protagonisti Elizabeth Olsen nel ruolo di Wanda Maximoff e Paul Bettany in quello di Visione. Kathryn Hahn è Agnes e Teyonah Parris è Monica Rambeau, personaggio che è stato presentato al pubblico in Captain Marvel. Kat Dennings riprenderà il suo ruolo di Darcy da Thor e Thor: The Dark World, mentre Randall Park tornerà a vestire i panni di Jimmy Woo da Ant-Man and The Wasp.

WandaVision di Marvel Studios unisce televisione classica e Marvel Cinematic Universe e vede protagonisti Wanda Maximoff e Visione, due individui dotati di super poteri che conducono vite di periferia idealizzate, che iniziano a sospettare che ogni cosa non sia come sembra. La serie è diretta da Matt Shakman mentre Jac Schaeffer è il capo sceneggiatore. Christophe Beck è il compositore e la colonna sonora (di alcuni episodi) è scritta da Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez. Composta da nove episodi, WandaVision prenderà il via su Disney+ dal 15 gennaio 2021.