Wandavision: pubblicate le tracce dei primi episodi

Ogni episodio di Wandavision rende omaggio ad una diversa serie televisiva americana, sia per quanto riguarda le atmosfere, che per quanto riguarda le sigle e i vari “jingle” presenti in esse.

La Walt Disney Records ha annunciato che renderà disponibile le tracce presenti in ogni episodio come album digitale su Spotify. Ciò include sia la colonna sonora dell’episodio del compositore Christophe Beck (Frozen 2, Ant-Man and the Wasp) sia i pezzi originali del team vincitore dell’Oscar composto da Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez (Frozen).

In questo modo, i fan avranno modo di ascoltare tutte le tracce che hanno caratterizzato (e caratterizzeranno) le vicende di Wanda e Visione all’interno della apparente ridente Westview. I primi due episodi sono già disponibili e i nuovi album verranno pubblicati una settimana dopo l’uscita dell’episodio su Disney +.

Ecco quindi tutte le date di uscita delle prossime Soundtrack:

Episodio 3: 29/01

Episodio 4: 05/02

Episodio 5: 12/02

Episodio 6: 19/02

Episodio 7: 26/02

Episodio 8: 05/03

Episodio 9: 12/03

Il compositore Christophe Beck ha recentemente dichiarato:

“Per ogni epoca nella serie, la musica è un amorevole omaggio alle colonne sonore di sitcom tipiche di quel periodo. Ciò ha influenzato non solo la strumentazione, ma anche lo stile della composizione.”

Secondo un comunicato stampa, i primi episodi presentano “piccoli ensemble orchestrali, mentre gli episodi successivi abbracciano uno stile rock-pop“. Beck si è anche affidato a tecniche di registrazione e missaggio specifiche del periodo in cui è ambientato l’episodio, per ottenere l’autenticità che i registi volevano.